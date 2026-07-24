IND vs ZIM: 10 विकेट और सिर्फ 251 रन, क्या दूसरे टी20 में बदलेगी पिच? जानिए कैसा रहेगा हरारे का मौसम

IND vs ZIM 2nd T20I: भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मैच बिल्कुल बेदम नजर आया. इस मैच के दौरान कुल 10 विकेट गिरे और सिर्फ 251 रन ही बने. भारत ने इस मैच में जिम्बाब्वे को 40 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से हरा दिया. हार के बाद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा भी पहले टी20 मैच की पिच से नाखुश दिखे. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 इंटरनेशनल मैच हरारे की उसी पिच पर खेला जाएगा या फिर अलग पिच पर पूरे 40 ओवर का बेहतरीन रोमांच देखने को मिलेगा.
भारतीय टीम कल सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. वहीं, जिम्बाब्वे को पहली जीत की तलाश होगी. भारतीय टीम के लिए पहले टी20 मुकाबले में सब कुछ सही घटा था. टीम के तेज गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जिम्बाब्वे को सिर्फ 125 रनों पर रोका था. अपनी रफ्तार के दम पर मयंक यादव विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को शांत रखने में सफल रहे थे और उन्होंने 18 रन देकर दो अहम विकेट चटकाए थे. वहीं, प्रिंस यादव भी अच्छी लय में दिखाई दिए थे और उन्होंने 29 रन देकर 2 विकेट निकाले थे. अशोक शर्मा भी छाप छोड़ने में कामयाब रहे थे.
पहले टी20 में हरारे की पिच तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी नजर आई थी. हालांकि, क्रीज पर सेट होने के बाद बल्लेबाज भी आसानी से रन बनाते हुए दिखाई दिए थे. इस मैदान पर अब तक कुल 84 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 45 में जीत पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के हाथ लगी है. वहीं, 37 मुकाबलों में रनों का पीछा करने वाली टीम ने जीत दर्ज की है. पहली पारी का औसतन स्कोर 155 रन रहा है, तो दूसरी इनिंग का औसत स्कोर 133 रन रहा है. पहले टी20 इंटरनेशनल मैच के बाद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने पिच की काफी आलोचना की थी. ऐसे में दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए संभवत: दूसरी पिच दी जा सकती है, जहां गेंद और बल्ले के बीच सही संतुलन हो.
एक्यूवेदर की रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को हरारे में मौसम पूरी तरह से साफ रहने की उम्मीद है और बारिश होने की आशंका न के बराबर है. भारतीय टीम पर नजर डालें तो स्पिन विभाग में रवि बिश्नोई की घूमती गेंदें जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के लिए अबूझ पहेली साबित हुई थी. वहीं, बल्लेबाजी में वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हुए महज 19 गेंदों में 50 रनों की दमदार पारी खेली थी, जबकि ईशान किशन ने 24 गेंदों में 35 रन बनाए थे. कप्तान श्रेयस अय्यर 24 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 28 रन बनाकर नाबाद रहे थे और टीम को जीत दिलाकर लौटे थे.
दूसरी ओर, जिम्बाब्वे की टीम अपने बल्लेबाजों से दूसरे टी20 में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेगी. पहले टी20 में सिर्फ वेस्ली मधेवेरे और रयान बर्ल ही कुछ हद तक लड़ाई लड़ते नजर आए थे. बर्ल ने 26 रन बनाए थे, तो वेस्ली ने 34 गेंदों में 3 चौके और एक छक्के की मदद से 39 रनों का योगदान दिया था. गेंदबाजी में ब्लेसिंग मुजारबानी अच्छी लय में दिखाई दिए थे और उन्होंने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट निकाले थे. हालांकि, टीम के बाकी गेंदबाज लय में दिखाई नहीं दिए थे.