IND vs ZIM: 12 गेंदों में लुटाए 46 रन, शिवम दुबे के नाम जुड़े ये 2 शर्मनाक कीर्तिमान, 19 साल का बदल गया इतिहास

IND vs ZIM Shivam Dube: इन दिनों टी20 विश्व कप 2026 की धूम है. 26 फरवरी की शाम सुपर 8 में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ करो या मरो वाला मैच 72 रनों से जीत लिया. भले ही टीम इंडिया यह मैच जीत गई हो, लेकिन एक खिलाड़ी ने कप्तान सूर्यकुमार यादव को टेंशन दे दी, क्योंकि उसने महज 2 ओवरों में 46 रन लुटा दिए. ये कोई और नहीं बल्कि शिवम दुबे हैं, जिनके खिलाफ जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने कमाल की बैटिंग की. यह पिटाई उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही. उनके नाम 2 शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गए और 19 साल पुराना इतिहास बदल गया.

टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे ने 2 ओवरों में 46 रन लुटाकर भारतीय क्रिकेट इतिहास के दो सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं. उन्होंने ना सिर्फ टीम इंडिया के लिए सबसे महंगा ओवर फेंककर युवराज सिंह का 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि नो-बॉल फेंकने के मामले में भी वे सबसे आगे रहे.

पहला शर्मनाक रिकॉर्ड

शिवम दुबे अब टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे महंगा ओवर डालने वाले भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं. उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 15वें ओवर में कुल 26 रन लुटाए और युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2007 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए एक ओवर में 25 रन खर्च किए थे. यह ओवर 10 गेंदों का रहा, जिसमें तीन वाइड और एक नो बॉल शामिल थी. जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों ने दो छक्के और दो चौके मारे और ओवर में कुल 26 रन बने. शिवम ने 15वें ओवर में पिटाई खाई और फिर 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तो 20 रन लुटा दिए. आखिरी ओवर 1 N Wd 6 W 1 6 4 कुछ इस तरह रहा.

दूसरा शर्मनाक रिकॉर्ड

शिवम दुबे के नाम जो दूसरा शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ, वह टी20 विश्व कप 2026 में सबसे ज्यादा नो बॉल फेंकने का अनचाहा रिकॉर्ड है. शिवम दुबे इस एडिशन में सबसे ज्यादा नो बॉल करने वाले गेंदबाज हैं. उन्होंने 6 मैचों में 5 नो बॉल फेंकी हैं. इस एडिशन में भारत ने अब तक कुल 7 नो बॉल फेंकी हैं. इतनी ही नो बॉल कनाडा ने डाली हैं.

मैच का हाल

टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 256 रन बोर्ड पर लगाए थे. 257 रनों के इस बड़े टारगेट का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 184 रन ही बना सकी. ओपनर ब्रायन बेनेट ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 59 गेंदों में 97 रनों की नाबाद पारी खेली, हालांकि वे शतक पूरा नहीं कर सके. कप्तान सिकंदर रजा ने 31 रनों का योगदान दिया. टीम इंडिया के लिए अर्शदीप सिंह ने 3 ओवर के स्पेल में महज 24 रन देकर 3 विकेट निकाले, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल को एक-एक विकेट मिला. शिवम दुबे भी एक विकेट निकालने में सफल रहे.

इन बल्लेबाजों ने मचाया तहलका

टीम इंडिया के लिए बैटिंग में वो खिलाड़ी चले, जो इस सीजन रनों के लिए संघर्ष कर रहे थे. इनमें पहला नाम अभिषेक शर्मा का है, जिन्होंने 30 बॉल पर 4 चौके और इतने ही छक्के लगाकर 55 रनों की पारी खेली. संजू सैमसन ने 15 बॉल पर 1 चौका और 2 छक्के लगाए. ईशान किशन ने 24 बॉल पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 38 रन किए. कप्तान सूर्या ने 13 बॉल पर 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 33 रन किए. हार्दिक पांड्या ने 23 गेंदों में नाबाद 50 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा 16 गेंदों में 44 रन बनाकर नाबाद रहे. इस तरह भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 256 रन लगाए.

