IND vs ZIM: धोनी और सुरेश रैना के रिकॉर्ड पर श्रेयस अय्यर की नजर, जिम्बाब्वे में इतिहास रचने के करीब

India vs Zimbabwe T20I: टीम इंडिया 23 जुलाई से हरारे में शुरू होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज में जिम्बाब्वे से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है. आयरलैंड-इंग्लैंड के चुनौतीपूर्ण दौरे के बाद भारतीय टीम जिम्बाब्वे की राजधानी पहुंच चुकी है और मुकाबले के लिए कमर कस रही है. इस दौरे पर सबकी निगाहें कप्तान श्रेयस अय्यर पर होंगी. उनके ऊपर न केवल युवा टीम को सीरीज जिताने की जिम्मेदारी है, बल्कि वह महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना जैसे दिग्गज क्रिकेटरों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ने की दहलीज पर भी खड़े हैं.
23 जुलाई को होने वाले सीरीज के पहले मैच में उतरते ही श्रेयस अय्यर खेल के सबसे छोटे प्रारूप में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल कर सकते हैं. अय्यर ने 58 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 31.79 की औसत और 138.63 के स्ट्राइक रेट से 1,335 रन बनाए हैं. उनके नाम 10 अर्धशतक दर्ज हैं और उनका उच्चतम व्यक्तिगत स्कोर 80 रन है. इस सीरीज में उनकी रन बनाने की क्षमता के साथ-साथ उनके बड़े हिट लगाने के कौशल पर भी सबकी नजर रहेगी.
श्रेयस अय्यर के नाम अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में फिलहाल 51 छक्के दर्ज हैं. भारतीय कप्तान अब पूर्व विश्व कप विजेता कप्तान धोनी और रैना के छक्कों के आंकड़े को पार करने के बेहद करीब हैं. आंकड़ों के अनुसार, हरारे में होने वाले इन तीन मैचों के दौरान भारतीय कप्तान के पास इस उपलब्धि को हासिल करने का एक स्पष्ट रास्ता है.
यदि श्रेयस अय्यर 23 जुलाई को होने वाले पहले टी20 मैच में सिर्फ एक छक्का लगाने में सफल होते हैं, तो वे दिग्गज धोनी की बराबरी कर लेंगे. माही ने अपने टी20 करियर में भारत के लिए 52 छक्के लगाए हैं. वहीं, यदि अय्यर दो छक्के मार देते हैं, तो वे आधिकारिक तौर पर धोनी को पीछे छोड़ देंगे और भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वालों की सूची में ऊपर पहुंच जाएंगे.
इसके अलावा भारतीय कप्तान के पास सुरेश रैना के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को भी तोड़ने का वास्तविक मौका है. रैना ने अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर में भारत के लिए कुल 58 छक्के जड़े थे. रैना को पीछे छोड़ने के लिए अय्यर को जिम्बाब्वे के खिलाफ इस तीन मैचों की सीरीज में कुल आठ छक्के मारने की जरूरत है. इस मील के पत्थर को हासिल करते ही वे टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में 12वें स्थान पर आ जाएंगे.