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IND vs ZIM: धोनी और सुरेश रैना के रिकॉर्ड पर श्रेयस अय्यर की नजर, जिम्बाब्वे में इतिहास रचने के करीब

India vs Zimbabwe T20I: जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में कप्तान श्रेयस अय्यर के पास एमएस धोनी और सुरेश रैना के छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ने का सुनहरा मौका है. जानिए हरारे में होने वाली इस सीरीज के समीकरण.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 22, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:05 PM IST
IND vs ZIM: धोनी और सुरेश रैना के रिकॉर्ड पर श्रेयस अय्यर की नजर, जिम्बाब्वे में इतिहास रचने के करीब
Image Credit: श्रेयस अय्यर और महेंद्र सिंह धोनी. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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