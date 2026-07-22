Add Zee Business As A Preferred Source
App

'4 महीने में काफी अप्स एंड डाउन्स आए'; जिम्बाब्वे दौरे पर क्या करने वाले हैं वैभव? खुद कर दिया खुलासा

Vaibhav Suryavanshi India vs Zimbabwe T20I: वैभव सूर्यवंशी के लिए हरारे का मैदान लकी रहा है. एक बार फिर वैभव इस मैदान पर बल्ले से तबाही मचाना चाहते हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली इस सीरीज में वैभव का क्या गेम प्लान है? इस पर उन्होंने खुलकर बात की है.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 22, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:13 PM IST
'4 महीने में काफी अप्स एंड डाउन्स आए'; जिम्बाब्वे दौरे पर क्या करने वाले हैं वैभव? खुद कर दिया खुलासा
Image Credit: Vaibhav Suryavanshi India vs Zimbabwe T20I

About the Author

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अमिताभ बच्चन ने करियर के पीक पर छोड़ दी थी एक्टिंग, स्विट्जरलैंड में रहे अकेले
entertainment36 min ago
2
japan pm Sanae Takaichi41 min ago
3
budhwar ke upay45 min ago
4
Akhilesh Yadav48 min ago
5
Ind vs Zim52 min ago