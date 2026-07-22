'4 महीने में काफी अप्स एंड डाउन्स आए'; जिम्बाब्वे दौरे पर क्या करने वाले हैं वैभव? खुद कर दिया खुलासा

Vaibhav Suryavanshi India vs Zimbabwe T20I: वैभव 23 जुलाई यानी आज उसी मैदान पर उतरेंगे, जहां उन्होंने आज से 4 महीने पहले 80 गेंदों पर 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. यह मैदान है जिम्बाब्वे का हरारे स्पोर्ट्स क्लब, जहां 6 फरवरी 2026 को भारत और इंग्लैंड के बीच अंडर-19 विश्व कप 2026 का फाइनल खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 6 विकेट से अपने नाम किया था.
फाइनल के हीरो वैभव ही थे, जिन्होंने 80 गेंदों पर 15 चौके और 15 छक्के उड़ाकर 175 रन कूटे थे. 23 जुलाई से शुरू होने वाली तीन मैचों की टी20 सीरीज भी इसी मैदान पर होगी. ऐसे में वैभव एक बार फिर तबाही मचाने के इरादे से मैदान में उतरेंगे. वैभव ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने गेम प्लान का खुलासा भी कर दिया है.
हरारे स्पोर्ट्स क्लब में वैभव 4 महीने बाद उतरने वाले हैं. बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार उनके शरीर पर सीनियर भारतीय टीम की जर्सी है. इस दौरे से पहले BCCI.tv से बातचीत करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने अपने पुराने दौर, यूके दौरे के संघर्ष और हरारे में वापसी पर खुलकर अपनी बात रखी.
वैभव सूर्यवंशी सीनियर टीम के साथ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में वापसी को लेकर उत्साहित हैं. उन्होंने कहा, 'हरारे काफी मेमोरेबल ग्राउंड है मेरे लिए. 4 महीने पहले हम अंडर-19 का वर्ल्ड कप खेले थे और जीते थे. इंडिया को रिप्रेजेंट करना हर किसी का सपना होता है. काफी स्पेशल मोमेंट है और इतने अच्छे ग्राउंड पर, जिस पर हमने 4 महीने पहले हिस्ट्री क्रिएट की थी, उस पर वापस आना और खेलना अलग ही मजा है. एंजॉय करेंगे.'
अंडर-19 वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद सीनियर टीम में वैभव का पहला यूके दौरा (इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज) बेहद मुश्किल रहा था, जहां वे तीन पारियों में केवल 14, 13 और 15 रन ही बना सके थे. जोफ्रा आर्चर की शॉर्ट गेंदों पर वैभव आउट हुए थे. हालांकि, इस असफलता से निराश होने के बजाय वैभव का पूरा फोकस आगे बढ़ने पर है.
अपनी फॉर्म और सोशल मीडिया के दौर पर बात करते हुए वैभव ने कहा, '4 महीने, जैसे आपने बोला, 4 महीने में काफी अप्स एंड डाउन्स आए. यह क्रिकेट का पार्ट है. लाइफ में ऐसा चलता रहेगा. अपन वही प्रोसेस फॉलो करेंगे और टीम को अपना हंड्रेड परसेंट देंगे.'
हरारे की परिस्थितियों और पिच के मिजाज को अच्छी तरह समझने वाले वैभव ने कहा कि वे अपने पिछले अनुभव का पूरा इस्तेमाल करेंगे. उन्होंने कहा, 'पिच और जो भी कंडीशंस हैं, उनके बारे में काफी आइडिया लगा था उस टाइम पर भी. ट्राई करूंगा कि जो मुझे आइडिया लगा है, उसको मैच में अप्लाई करूं और अच्छा करूं. इस ग्राउंड पर मैंने 2 मैच खेले थे, दोनों काफी अच्छे गए थे. अब ट्राई करूंगा कि उसको कैरी फॉरवर्ड करूं.'
अपने गेम प्लान को लेकर वैभव ने कहा, 'जो प्रैक्टिस में करते आ रहे हैं, उसको बैक करूंगा. जो मेरा गेम है, उसको बैक करूंगा और टीम के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं गेम में, वो देने की ट्राई करूंगा.'
भारतीय टीम हालिया दौरों पर काफी मुश्किल दौर से गुजरी है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया को आयरलैंड के खिलाफ 0-2 और इंग्लैंड के खिलाफ 0-4 से टी20 सीरीज में शिकस्त झेलनी पड़ी है. ऐसे में हरारे के इस लकी मैदान पर वैभव सूर्यवंशी और पूरी भारतीय टीम जीत के साथ एक नई शुरुआत करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर को पहली जीत की तलाश है, जो इस दौरे पर खत्म हो सकती है.