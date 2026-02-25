Advertisement
trendingNow13122414
Hindi Newsक्रिकेटक्या प्लेइंग 11 में लौटेंगे संजू सैमसन? DO or Die मुकाबले से पहले कोच के बयान ने बढ़ाई हलचल

क्या प्लेइंग 11 में लौटेंगे संजू सैमसन? DO or Die मुकाबले से पहले कोच के बयान ने बढ़ाई हलचल

भारत और जिम्बाब्वे के बीच कल चेन्नई में महामुकाबला खेला जाना है. दोनों ही टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है. सबसे बड़ा सवाल टीम इंडिया के प्लेइंग 11 को लेकर है. इसी बीच संजू सैमसन के टीम में शामिल होने को लेकर भारत के बैटिंग कोच ने खुलासा किया है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 25, 2026, 06:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit- BCCI
Image credit- BCCI

भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक ने संकेत दिए हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले 'करो या मरो' मुकाबले में टीम अपने बल्लेबाजी क्रम में बदलाव कर सकती है. भारत का मुकाबला सिकंदर रजा की अगुवाई वाली जिम्बाब्वे टीम से गुरुवार, 26 फरवरी को होगा. सुपर-8 चरण में दक्षिण अफ्रीका से मिली बड़ी हार के बाद सह-मेजबान भारतीय टीम पर दबाव साफ नजर आ रहा है.चेन्नई में मैच से एक दिन पहले मीडिया से बात करते हुए कोटक ने बताया कि बल्लेबाजी क्रम में फेरबदल और संजू सैमसन को मौका देने को लेकर टीम मैनेजमेंट के बीच चर्चा हुई है. पूरे टूर्नामेंट में भारत की बल्लेबाजी में बाएं हाथ के खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा रही है और यह संतुलन टीम के लिए चुनौती बन गया है.

अभिषेक और तिलक ने किया निराश

ईशान किशन को छोड़ दें तो अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. खासकर मध्य ओवरों में स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ टीम को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ा है.लेग स्पिन और फिंगर स्पिन गेंदबाजों के सामने भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर कमजोर नजर आया है. स्पिन के खिलाफ शुरुआत में ही दबाव बन गया, जिसका असर यह हुआ कि मध्य और निचले क्रम के बल्लेबाजों को भी पूरी पारी के दौरान संघर्ष करना पड़ा. बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक ने माना कि टीम मैनेजमेंट ने इस परेशानी को गंभीरता से लिया है और अगले मैच से पहले जरूरी बदलावों पर विचार किया जा रहा है.

बदलाव की संभावना से इनकार नहीं

सीतांशु कोटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा,' बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. इन मुद्दों पर टीम के अंदर लगातार बात होती रहती है. हमारे दोनों ओपनर बाएं हाथ के हैं और तीसरे नंबर पर भी बाएं हाथ का बल्लेबाज उतरता है, ऐसे में विरोधी टीमें ऑफ स्पिन का इस्तेमाल कर रही हैं. मुझे व्यक्तिगत तौर पर इससे कोई बड़ी दिक्कत नहीं लगती, लेकिन जब लगातार तीन मैचों में पहले ही ओवर में विकेट गिर जाए तो स्वाभाविक है कि कोई भी टीम इस पर सोचने को मजबूर होगी.'

Add Zee News as a Preferred Source

संजू और अक्षर होंगे शामिल

भारत और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा. टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कम से कम एक बदलाव देखने को मिल सकता है. माना जा रहा है कि अक्षर पटेल को रिंकू सिंह की जगह मौका दिया जा सकता है. इसके अलावा संजू सैमसन को भी अंतिम एकादश में शामिल किए जाने की संभावना है.

ये भी पढ़ें: टीम इंडिया से वापस जुड़ेंगे रिंकू सिंह, भारत-जिम्बाब्वे मुकाबले से पहले आया बड़ा अपडेट, क्या मिलेगी प्लेइंग XI में जगह?

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Sanju Samson

Trending news

इंडियो की फ्लाइट में 5 घंटे फंसे रहे 200 यात्री, उमस और गर्मी ने किया बुरा हाल
IndiGo
इंडियो की फ्लाइट में 5 घंटे फंसे रहे 200 यात्री, उमस और गर्मी ने किया बुरा हाल
6 घंटे में दिल्ली से जम्मू, मिली बड़ी सौगात;कब से खुलेगा देश का धार्मिक एक्सप्रेसवे?
Delhi Amritsar Katra Expressway
6 घंटे में दिल्ली से जम्मू, मिली बड़ी सौगात;कब से खुलेगा देश का धार्मिक एक्सप्रेसवे?
'साजिश के सबूत के बाद भी FIR क्यों नहीं?', रोहित पवार और पुलिस की तीखी झड़प
Ajit Pawar death case
'साजिश के सबूत के बाद भी FIR क्यों नहीं?', रोहित पवार और पुलिस की तीखी झड़प
मां ने दो महीने के बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूंस चूल्हे में फेंका, नवजात की जलकर मौत
Telangana Crime News
मां ने दो महीने के बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूंस चूल्हे में फेंका, नवजात की जलकर मौत
CJI की नाराजगी के बाद एक्शन, NCERT की किताब से हटाया जाएगा न्यायपालिका वाला हिस्सा
NCERT book controversial
CJI की नाराजगी के बाद एक्शन, NCERT की किताब से हटाया जाएगा न्यायपालिका वाला हिस्सा
80 हजार 952 करोड़ रुपये का बजट, मुंबई को चमकाने के लिए BMC ने खोल दिया खजाना
bmc news
80 हजार 952 करोड़ रुपये का बजट, मुंबई को चमकाने के लिए BMC ने खोल दिया खजाना
राहुल पर भड़के PM मोदी के मंत्री, गांधी परिवार को जमकर सुनाई खरी-खरी
National News
राहुल पर भड़के PM मोदी के मंत्री, गांधी परिवार को जमकर सुनाई खरी-खरी
जितनी बार PM आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन... स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
Tamil Nadu news
जितनी बार PM आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन... स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी... नितिन नवीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना
BJP
भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी... नितिन नवीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM मोदी की इजरायल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल
PM Modi Israel visit
PM मोदी की इजरायल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल