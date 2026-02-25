क्या प्लेइंग 11 में लौटेंगे संजू सैमसन? DO or Die मुकाबले से पहले कोच के बयान ने बढ़ाई हलचल

भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक ने संकेत दिए हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले 'करो या मरो' मुकाबले में टीम अपने बल्लेबाजी क्रम में बदलाव कर सकती है. भारत का मुकाबला सिकंदर रजा की अगुवाई वाली जिम्बाब्वे टीम से गुरुवार, 26 फरवरी को होगा. सुपर-8 चरण में दक्षिण अफ्रीका से मिली बड़ी हार के बाद सह-मेजबान भारतीय टीम पर दबाव साफ नजर आ रहा है.चेन्नई में मैच से एक दिन पहले मीडिया से बात करते हुए कोटक ने बताया कि बल्लेबाजी क्रम में फेरबदल और संजू सैमसन को मौका देने को लेकर टीम मैनेजमेंट के बीच चर्चा हुई है. पूरे टूर्नामेंट में भारत की बल्लेबाजी में बाएं हाथ के खिलाड़ियों की संख्या ज्यादा रही है और यह संतुलन टीम के लिए चुनौती बन गया है.

अभिषेक और तिलक ने किया निराश

ईशान किशन को छोड़ दें तो अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. खासकर मध्य ओवरों में स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ टीम को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ा है.लेग स्पिन और फिंगर स्पिन गेंदबाजों के सामने भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर कमजोर नजर आया है. स्पिन के खिलाफ शुरुआत में ही दबाव बन गया, जिसका असर यह हुआ कि मध्य और निचले क्रम के बल्लेबाजों को भी पूरी पारी के दौरान संघर्ष करना पड़ा. बल्लेबाजी कोच सीतांशु कोटक ने माना कि टीम मैनेजमेंट ने इस परेशानी को गंभीरता से लिया है और अगले मैच से पहले जरूरी बदलावों पर विचार किया जा रहा है.

बदलाव की संभावना से इनकार नहीं

सीतांशु कोटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा,' बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. इन मुद्दों पर टीम के अंदर लगातार बात होती रहती है. हमारे दोनों ओपनर बाएं हाथ के हैं और तीसरे नंबर पर भी बाएं हाथ का बल्लेबाज उतरता है, ऐसे में विरोधी टीमें ऑफ स्पिन का इस्तेमाल कर रही हैं. मुझे व्यक्तिगत तौर पर इससे कोई बड़ी दिक्कत नहीं लगती, लेकिन जब लगातार तीन मैचों में पहले ही ओवर में विकेट गिर जाए तो स्वाभाविक है कि कोई भी टीम इस पर सोचने को मजबूर होगी.'

संजू और अक्षर होंगे शामिल

भारत और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा. टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में कम से कम एक बदलाव देखने को मिल सकता है. माना जा रहा है कि अक्षर पटेल को रिंकू सिंह की जगह मौका दिया जा सकता है. इसके अलावा संजू सैमसन को भी अंतिम एकादश में शामिल किए जाने की संभावना है.

