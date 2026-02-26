India Playing XI vs Zimbabwe: संजू सैमसन-अक्षर पटेल की टीम इंडिया में वापसी, 2 खिलाड़ी बाहर, देखें प्लेइंग-11

T20 World Cup India Playing XI vs Zimbabwe: चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में गुरुवार को भारत बनाम जिम्बाब्वे मुकाबला टीम इंडिया के लिए 'करो या मरो' की तरह है. टूर्नामेंट की शुरुआत में गत विजेता भारत को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली करारी हार ने समीकरण बदल दिए हैं. भारत अब एक ऐसी स्थिति में है जहां उसे न केवल यह मैच बड़े अंतर से जीतना होगा, बल्कि सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए अन्य मैचों के नतीजों पर भी निर्भर रहना होगा. टीम इंडिया ने पिछले 18 महीनों में जैसा प्रदर्शन किया था, उसे देखते हुए किसी ने नहीं सोचा था कि वे सुपर-8 के इस मोड़ पर इतने दबाव में होंगे.

सैमसन और अक्षर की वापसी

टीम प्रबंधन जिम्बाब्वे के खिलाफ दो बड़े बदलाव किए हैं. वॉशिंगटन सुंदर की जगह उप-कप्तान अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया है, जबकि खराब फॉर्म से जूझ रहे रिंकू सिंह की जगह संजू सैमसन की एंट्री हुई है. विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले मैच में अक्षर पटेल को न खिलाना एक रणनीतिक चूक थी, क्योंकि वे टी20 में टीम के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी माने जाते हैं. संजू सैमसन के आने से बल्लेबाजी क्रम में फेरबदल हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अभिषेक पर सबकी नजरें

भारतीय टीम की सबसे बड़ी चिंता सलामी जोड़ी की विफलता है, जिसका औसत इस टूर्नामेंट में महज 6.8 का रहा है. विशेष रूप से अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है; उन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक 0, 0, 0 और 15 रन बनाए हैं. सुनील गावस्कर ने उनकी आलोचना करते हुए कहा है कि उन्हें अपनी पहली ही गेंद पर छक्का मारने के रवैये पर नियंत्रण रखना चाहिए और क्रीज पर समय बिताना चाहिए. पिछले 9 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 5 बार शून्य पर आउट होने वाले अभिषेक के पास खुद को साबित करने का यह आखिरी मौका हो सकता है.

बल्लेबाजों के रवैये पर उठ रहे सवाल

टी20 क्रिकेट में जीत के लिए पावरप्ले (1-6 ओवर) और मिडिल ओवरों (7-10 ओवर) में विकेट बचाना सबसे महत्वपूर्ण है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने महज 23 गेंदों के भीतर अपने शीर्ष 3 विकेट गंवा दिए थे, जिससे टीम पूरी तरह बैकफुट पर आ गई थी. अंतिम 10 ओवरों में विपक्षी टीम से अधिक रन बनाना अनिवार्य है, लेकिन भारतीय बल्लेबाज 'स्ट्राइक रोटेट' करने के बजाय बड़े शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा रहे हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत को इन रणनीतिक गलतियों से बचना होगा.

भारत की प्लेइंग-11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.