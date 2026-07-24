VIDEO: टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में शुरू हुई नई परंपरा, तिलक वर्मा बने पहले विनर, तालियों से हुआ स्वागत

Best Attitude Award:जिम्बाब्वे दौरे पर टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में एक नई परंपरा शुरू हुई है. हरारे के मैदान पर पहले मुकाबले में 7 विकेट से मिली जीत के बाद ड्रेसिंग रूम में इसका नजारा दिखा. अंतरिम हेड कोच वीवीएस लक्ष्मण की पहल पर खिलाड़ियों की मेहनत, रवैये और अनुशासन को आंकने के लिए 'बेस्ट एटीट्यूड अवॉर्ड' शुरू किया गया है. खास सम्मान के पहले विजेता युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा बने हैं.
बीसीसीआई द्वारा जारी वीडियो में सपोर्ट स्टाफ ने तिलक के मैदान के अंदर और बाहर दिखाई गई एनर्जी और एटीट्यूड की तारीफ करते हुए तालियों से उनका स्वागत किया. इस अवार्ड का मुख्य उद्देश्य स्कोरकार्ड से परे जाकर खिलाड़ियों की मेहनत, मानसिकता और अनुशासन को सम्मानित करना है. इस अवार्ड का विजेता चुनने की जिम्मेदारी लक्ष्मण ने खुद न लेकर सपोर्ट स्टाफ के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हर्षा और परफॉर्मेंस कोच जॉय को सौंपी.
वीवीएस लक्ष्मण ने यह स्पष्ट किया कि मैदान पर खिलाड़ी का चरित्र भी उसके कौशल जितना ही मायने रखता है. इस नई पहल के बारे में बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा, 'रवैया कौशल के बराबर है. टीम मैनेजमेंट के रूप में हमने यह तय किया है कि इस तीन मैचों की सीरीज में हम केवल शानदार फील्डिंग या व्यक्तिगत बैटिंग-बॉलिंग प्रदर्शन को ही नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के एटीट्यूड को भी पुरस्कृत करेंगे.'
दरअसल, पहले टी20 मैच में तिलक वर्मा के आंकड़े बेहद साधारण थे. एक कैच, एक चौका और विनिंग रन, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने यह अवार्ड उन एफर्ट्स के लिए दिया, जिन्हें स्कोरकार्ड अक्सर नजरअंदाज कर देता है.
स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हर्षा ने तिलक की ट्रेनिंग और वर्क एथिक की तारीफ करते हुए कहा, 'इस खिलाड़ी ने न केवल मैदान के बाहर बल्कि मैदान के अंदर भी खुद को बहुत पुश किया. जिन पलों में बहुत अधिक इंटेंसिटी की जरूरत नहीं थी, वहां भी वह पूरी शिद्दत से अपना काम कर रहे थे.'
पूरी टीम के सामने मेडल स्वीकार करते हुए तिलक ने बेहद सादगी से जवाब दिया, 'मैं हमेशा टीम को अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता हूं. मैदान के बाहर मैं जो भी करता हूं, उससे मुझे मैदान पर मदद मिलती है.'
अगर मैच की बात करें तो हरारे स्पोर्ट्स क्लब में 23 जुलाई को खेले गए पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से रौंदा. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवरों में केवल 125/7 का स्कोर ही बना सकी थी. भारत की तरफ से वापसी कर रहे तेज गेंदबाज मयंक यादव ने 2 विकेट चटकाए. प्रिंस यादव (2/19) और रवि बिश्नोई (1/24) ने भी कसी हुई गेंदबाजी की. जिम्बाब्वे के लिए वेस्ली मधेवेरे ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए.
126 रनों के लक्ष्य को भारत ने 13.2 ओवर में आसानी से हासिल कर लिया. 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने महज 19 गेंदों में फिफ्टी जड़कर इतिहास रच दिया और टी20 इंटरनेशनल में अर्धशतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए. वैभव के अलावा ईशान किशन (35 रन) और कप्तान श्रेयस अय्यर (28* रन) ने टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया. तिलक वर्मा ने विजयी रन बनाकर भारत को सीरीज में 1-0 की बढ़त दिला दी. अब दूसरा मुकाबला 25 जुलाई को हरारे मैदान पर ही होगा.
भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मैच 25 जुलाई और तीसरा मुकाबला 26 जुलाई को खेला जाएगा. इस सीरीज का सीधा प्रसारण यूनाइट8 स्पोर्ट्स चैनल पर हो रहा है.