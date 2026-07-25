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पहले गई नंबर-1 की कुर्सी, अब एक-एक रन को तरसे अभिषेक शर्मा, आखिरी 5 T20I पारियों के आंकड़े हैरान कर रहे

IND vs ZIM T20 Series Update: टीम इंडिया के तूफानी ओपनर अभिषेक शर्मा ने डेब्यू के बाद से ही अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से सुर्खियां बटोरी थीं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वे रनों के लिए तरस रहे हैं. आखिरी 5 पारियों के आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 25, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:46 PM IST
पहले गई नंबर-1 की कुर्सी, अब एक-एक रन को तरसे अभिषेक शर्मा, आखिरी 5 T20I पारियों के आंकड़े हैरान कर रहे
Image Credit: Abhishek Sharma struggles with poor form

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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