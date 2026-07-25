पहले गई नंबर-1 की कुर्सी, अब एक-एक रन को तरसे अभिषेक शर्मा, आखिरी 5 T20I पारियों के आंकड़े हैरान कर रहे

IND vs ZIM T20 Series Update: इन दिनों भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की टी20I सीरीज खेली जा रही है. हरारे स्पोर्ट्स क्लब में चल रही इस सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा का खराब फॉर्म एक बार फिर खुलकर सामने आया. क्रीज पर टिकने की कोशिशों के बावजूद वे एक बार फिर बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहे और महज 8 गेंदों पर 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.
अपनी तूफानी और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले अभिषेक से टीम को जिस तरह की आतिशी शुरुआत की उम्मीद होती है, वे उस पर पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहे हैं. लगातार मिल रहे मौकों को गंवाने के बाद अब टी20 टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में उनकी जगह को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि संजू सैमसन बेंच पर बैठे हैं.
अभिषेक शर्मा की पिछली 5 अंतरराष्ट्रीय टी20 पारियों के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि वे इस समय करियर के बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई एक अर्धशतकीय पारी को छोड़ दें तो उनके बल्ले से रन निकलना बेहद मुश्किल हो गया है.
IND vs ZIM 2nd T20 Live Updates: 16 ओवर में स्कोर 171/3 16 ओवर में भारत ने 3 विकेट खोकर 171 रन बना लिए हैं. ईशान किश 40 बॉल पर 74 जबकि तिलक वर्मा 19 बॉल पर 40 रन बनाकर खेल रहे हैं.
कुछ ही समय पहले तक दुनिया के नंबर-1 टी20 बल्लेबाज रहे अभिषेक शर्मा के लिए साल 2026 किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ है. खराब फॉर्म के चलते न केवल उनकी नंबर-1 की कुर्सी छिन गई, बल्कि अब उनके आंकड़े भी चिंताजनक स्थिति में हैं. अभिषेक ने इस साल 22 टी20 मुकाबलों में 24.38 की औसत से 512 रन बनाए हैं. इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में वे अब खिसककर 8वें नंबर पर आ गए हैं.
इस लिस्ट में करनवीर सिंह 19 मैचों में 812 रन बनाकर नंबर-1 पर काबिज हैं, जबकि ईशान किशन 22 मैचों में 743 रन के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद हैं.
जिम्बाब्वे का यह दौरा युवा खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने और जगह पक्की करने का बेहतरीन मंच माना जा रहा था, लेकिन अभिषेक शर्मा जिस तरह से बार-बार सस्ते में आउट हो रहे हैं, उससे टीम मैनेजमेंट की सिरदर्दी बढ़ गई है. अगर वे समय रहते अपनी लय हासिल नहीं कर पाते हैं, तो आने वाली सीरीजों में प्लेइंग-11 में उनके चयन पर तलवार लटक सकती है. उनकी जगह वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन ओपनिंग जोड़ी के तौर पर नजर आ सकते हैं.
भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मैच 25 जुलाई और तीसरा मुकाबला 26 जुलाई को खेला जाएगा. इस सीरीज का सीधा प्रसारण यूनाइट8 स्पोर्ट्स चैनल पर हो रहा है.