'पहली गेंद से छक्के नहीं मार सकता' स्लो बैटिंग पर सवाल उठाने वालों को तिलक वर्मा ने दिया करारा जवाब

Tilak Varma on Slow Strike Rate: भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज यानी 23 जुलाई से 3 मैचों की टी20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है. इस सीरीज से पहले भारतीय टीम के उपकप्तान तिलक वर्मा ने अपनी धीमी बल्लेबाजी को लेकर हो रही आलोचनाओं पर खुलकर बात की है. उन्होंने साफ किया कि आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर उनकी धीमी पारियों की असली वजह क्या रही.
दरअसल, आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर रन बनाने के बावजूद तिलक वर्मा को स्पिनरों के खिलाफ संघर्ष करने और धीमी पारी खेलने के लिए आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा. इस दौरे पर भारतीय टीम एक भी टी20 मैच नहीं जीत पाई थी. अब जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिलक ने अपनी सफाई दी है.
तिलक वर्मा ने अपनी सफाई में कहा, 'इस खेल में आपको अलग-अलग नंबर पर बल्लेबाजी करनी होती है और मुश्किल परिस्थितियों में यह आसान नहीं होता. अगर टीम को जरूरत है कि मैं क्रीज पर टिककर खेलूं, तो मैं वही करता हूं, और अगर टीम चाहे कि मैं पहली ही गेंद से आक्रामक खेलूं, तो मैं उसके लिए भी तैयार रहता हूं.'
तिलक ने यूके दौरे की मुश्किलों का जिक्र करते हुए आगे कहा, 'आयरलैंड से लेकर इंग्लैंड तक, हमारे चार-पांच विकेट पावरप्ले या पहले 10 ओवर में ही गिर जाते थे. ऐसे में क्रीज पर जाकर तेजी से रन बनाने के चक्कर में आउट होना कोई समझदारी नहीं है. मैं देश के लिए खेल रहा हूं. मेरे ऊपर काफी जिम्मेदारियां हैं. जब आप टीम के उपकप्तान होते हैं, तो आपको टीम की स्थिति के हिसाब से ही खेलना पड़ता है.'
आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था. टीम ने कुल 7 मैच खेले, जिनमें से 6 हारे और एक बारिश की वजह से धुल गया. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत को आयरलैंड से 2-0 और इंग्लैंड से 4-0 से टी20 सीरीज में शिकस्त मिली. अगर तिलक वर्मा के प्रदर्शन की बात करें, तो उन्होंने कुल 7 मैच खेले और 178 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से दो अर्धशतक (एक आयरलैंड और एक इंग्लैंड के खिलाफ) निकले. उनका सर्वोच्च स्कोर 55 रन रहा, जो उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ बेलफास्ट में बनाया था.
जिम्बाब्वे के खिलाफ 23 जुलाई से शुरू होने वाली टी20 सीरीज को लेकर तिलक काफी सकारात्मक नजर आए. उन्होंने कहा, 'पिछले दौरे से हमने बहुत कुछ सीखा है. अब हम आगे देख रहे हैं और अपनी बेसिक चीजों पर ध्यान दे रहे हैं. टीम के सभी खिलाड़ियों ने काफी घरेलू और 'ए' सीरीज क्रिकेट खेला है, इसलिए सभी बड़े मंच पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.'