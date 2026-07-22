IND vs ZIM: भारत को हराने की पूरी तैयारी... जिम्बाब्वे ने टीम में 3 नए खिलाड़ियों को बुलाया, सिकंदर रजा संभालेंगे कमान

Zimbabwe Squad vs India T20I: भारत और जिम्बाब्वे के बीच 23 जुलाई से तीन मैचों की टी20I सीरीज होनी है, जिसका मंच तैयार है. भारतीय टीम का ऐलान पहले ही हो चुका था और अब जिम्बाब्वे क्रिकेट (ZC) ने अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. स्टार ऑलराउंडर सिकंदर रजा टीम की कप्तानी करते नजर आएंगे. घरेलू मैदान पर विश्व विजेता भारतीय टीम को चुनौती देने के लिए जिम्बाब्वे के चयनकर्ताओं ने अपनी टीम में तीन बड़े बदलाव किए हैं.
हरारे स्पोर्ट्स क्लब में 23, 25 और 26 जुलाई को खेले जाने वाले इन मुकाबलों के लिए हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज की टीम में बदलाव करते हुए तीन खिलाड़ियों को वापस बुलाया गया है.
चयनकर्ताओं ने टीम को मजबूत करने के लिए वेस्ली मदेवेरे और युवा तेज गेंदबाज न्यूमैन न्यामहुरी की टीम में वापसी कराई है. न्यामहुरी चोट से पूरी तरह उबर चुके हैं, जिसकी वजह से वे बांग्लादेश सीरीज से बाहर रहे थे. वहीं, विकेटकीपर-बल्लेबाज तफाद्जवा त्सिगा को पहली बार टी20 इंटरनेशनल स्क्वाड में शामिल किया गया है.
इन तीन खिलाड़ियों के आने से क्लाइव मदांडे, टिनोटेंडा मापोसा और ताशिंगा मुसेकिवा को स्क्वाड से बाहर कर दिया गया है. वहीं, न्यामहुरी की गैरमौजूदगी में पिछले दौरे पर आए तेज गेंदबाज तनाका चिवांगा अपनी जगह बनाए रखने में सफल रहे हैं.
सिकंदर रजा की अगुआई में जिम्बाब्वे की टीम हाल के समय में अच्छे फॉर्म में दिखी है. घरेलू जमीन पर बांग्लादेश के खिलाफ जिम्बाब्वे ने टेस्ट मैच में पारी से जीत दर्ज की थी और वनडे सीरीज भी 2-1 से अपने नाम की थी. हालांकि, बुलावायो में खेली गई टी20 सीरीज में बांग्लादेश ने 2-1 से बाजी मारी थी. ऐसे में जिम्बाब्वे की कोशिश भारत के खिलाफ अपनी गलतियों को सुधारकर वापसी करने की होगी.
अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 14 मैच खेले जा चुके हैं. टीम इंडिया ने 11, जबकि जिम्बाब्वे ने 3 मुकाबलों में जीत हासिल की है. जिम्बाब्वे के मैदान पर दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 12 मैच खेले गए हैं. इसमें भारत ने 9 जीते, जबकि 3 हारे. जिम्बाब्वे को हल्के में लेने की गलती भारत नहीं करेगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज हार चुकी है.
सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन करन, ब्रैड इवांस, वेस्ली मदेवेरे, तदिवानाशे मारुमानी, वेलिंग्टन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजरबानी, डियोन मायर्स, रिचर्ड नगरावा, न्यूमैन न्यामहुरी, मिल्टन शुम्बा, तफाद्जवा त्सिगा.
श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव.
पहला टी20- 23 जुलाई, हरारे
दूसरा टी20- 25 जुलाई, हरारे
तीसरा टी20- 26 जुलाई, हरारे