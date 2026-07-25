'बहुत खुश हूं'...बतौर कप्तान पहली सीरीज जीतकर गदगद हुए श्रेयस अय्यर, इन 2 खिलाड़ियों की तारीफ में पढ़े कसीदे

IND vs ZIM 2nd T20I News: श्रेयस अय्यर को जिस पल का इंतजार था, वह 25 जुलाई को खत्म हुआ. उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20I सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. हरारे में खेले गए दूसरे मुकाबले को 90 रन से जीतने के बाद भारत ने सीरीज अपने नाम की है. लगातार हार के दौर से गुजरने के बाद बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए यह जीत बेहद राहत भरी और खास है. आयरलैंड और इंग्लैंड दौरों पर मिली नाकामी के बाद अय्यर की कप्तानी में भारत की यह पहली सीरीज जीत है.
मैच के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम के प्रदर्शन, युवा खिलाड़ियों के निडर रवैये और आखिरी मैच की रणनीति पर खुलकर बात की.
मैच के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, 'मैं इस जीत से बेहद खुश हूं, खासकर जिस तरह से आज हमने मुकाबला अपने नाम किया. यह एक कंपलीट जीत थी और टीम के हर एक खिलाड़ी का योगदान शानदार रहा. बल्लेबाजी में ईशान किशन (81) और तिलक वर्मा (60) ने जिस अंदाज में खेला, वह अद्भुत था. उनके बल्ले से निकले कुछ शॉट्स बेहद खूबसूरत थे.'
अय्यर ने आगे कहा कि शुरुआत में उन्हें लगा था कि 180 से 200 का स्कोर यहां बराबरी का रहेगा, लेकिन ईशान और तिलक की आक्रामक पारियों के दम पर टीम 219 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंच गई, जो जीत की सबसे बड़ी वजह बनी.
220 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने महज 129 रनों पर ढेर कर दिया. गेंदबाजों के प्रदर्शन पर बात करते हुए कप्तान ने कहा, 'हमारे गेंदबाजों ने उम्मीद के मुताबिक अपनी सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की और विरोधी टीम को 130 के आसपास ही समेट दिया. यह हमारे दबदबे को साफ दर्शाता है. यह सब खिलाड़ियों के सकारात्मक रवैये का नतीजा है. पुरानी हार या खराब प्रदर्शन को पीछे छोड़कर वर्तमान में जीना और मिले हर मौके का फायदा उठाना ही हमारी सोच है.'
सीरीज अपने नाम करने के बाद अब भारतीय टीम रविवार को होने वाले तीसरे मुकाबले में क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. हालांकि, इस मैच की प्लेइंग-11 को लेकर अय्यर ने कहा, 'तीसरे मैच के बदलावों पर अभी हमने अंतिम फैसला नहीं लिया है और इस बारे में कोच से चर्चा होनी बाकी है. दुर्भाग्य से हमारे एक खिलाड़ी (प्रिंस यादव) को चोट लग गई है, इसलिए अंतिम मैच में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं.'
अगर मैच की बात करें तो भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 219 रन बनाए थे. नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन ने 44 गेंदों पर 9 चौके और 2 छक्के लगाकर 81 रन बनाए. उनके अलावा तिलक वर्मा ने 29 गेंदों पर 5 चौके और 3 छक्के लगाकर नाबाद 60 रन ठोके. इसके बाद गेंदबाजी में अभिषेक शर्मा ने 17 रन देकर 3 विकेट निकाले. डेब्यू करने वाले यश ने 30 रन देकर 2 विकेट झटके और जिम्बाब्वे को 129 रन पर समेटकर भारत ने 90 रनों से जीत दर्ज की. जीत के हीरो ईशान किशन रहे, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.
तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाने के बाद अब टीम इंडिया की नजर क्लीन स्वीप पर होगी. भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा T20I 25 जुलाई (रविवार) को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा. इसका लाइव प्रसारण आप यूनाइट8 स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं.