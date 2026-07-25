3 मैचों में 2 अर्धशतक...फॉर्म में लौटा Team India का मैच विनर, बल्ले से गदर मचाकर आलोचकों की बोलती कर दी बंद!

Tilak Varma Back in Form: टीम इंडिया का मैच विनर फॉर्म में लौट आया है. उसने तीन मैचों में 2 अर्धशतक ठोक दिए हैं. ये वही खिलाड़ी है, जिसे आलोचकों ने आयरलैंड और इंग्लैंड के हालिया निराशाजनक दौरों के बाद ट्रोल किया था. अब उसने बल्ले से रनों की बारिश कर सवाल उठाने वालों की बोलती बंद कर दी है. ये कोई और नहीं बल्कि भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान तिलक वर्मा हैं.
जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में तिलक वर्मा ने दूसरे मुकाबले में तूफानी अर्धशतक ठोका है. उन्होंने तेज-तर्रार अंदाज में 60 रन बनाकर न सिर्फ टीम को मजबूती दी है, बल्कि अपने आलोचकों का मुंह भी पूरी तरह से बंद कर दिया है.
हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा रहे दूसरे टी20 मुकाबले में तिलक वर्मा ने महज 23 गेंदों में तूफानी फिफ्टी जड़कर तबाही मचा दी. वे 29 गेंदों पर 5 चौके और 3 छक्के उड़ाकर 60 रन बनाकर नाबाद लौटे. उन्होंने 206.90 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और भारत को 219/5 के विशाल स्कोर तक पहुंचाया.
तिलक वर्मा के लिए पिछले कुछ महीने उतार-चढ़ाव भरे रहे. साल 2026 में खेले 18 टी20 मैचों में उनके नाम 34.69 की औसत से 451 रन दर्ज हैं, जिनमें कुल 3 अर्धशतक शामिल हैं. लेकिन पिछले तीन मैचों का आंकड़ा देखें तो तिलक का बल्ला जमकर आग उगल रहा है. उन्होंने आखिरी 3 मैचों में 2 अर्धशतक लगाकर यह साफ कर दिया है कि वे अपने पुराने और खतरनाक फॉर्म में लौट चुके हैं.
दरअसल, आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा था, जहां टीम ने 7 में से 6 मुकाबले गंवाए थे. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत को आयरलैंड से 0-2 और इंग्लैंड से 0-4 से सीरीज हारनी पड़ी थी. उस दौरे पर तिलक वर्मा ने 7 मैचों में 178 रन बनाए थे, जिसमें दो अर्धशतक शामिल थे. हालांकि, टीम की लगातार हार और बीच के ओवरों में उनके स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे.
जिम्बाब्वे के खिलाफ नाबाद 60 रनों की तूफानी पारी खेलकर तिलक वर्मा ने एक खास लिस्ट में अपनी जगह मजबूत कर ली है. भारत के लिए सबसे ज्यादा बार 50 या उससे अधिक रन बनाकर नाबाद रहने के मामले में अब युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा 6 पारियों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए है.
इस मामले में तिलक वर्मा सिर्फ दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (22 बार) और रोहित शर्मा व सूर्यकुमार यादव (10-10 बार) से ही पीछे हैं. खास बात यह है कि इस उपलब्धि के साथ ही तिलक ने केएल राहुल और श्रेयस अय्यर (5-5 बार) जैसे सीनियर खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया है.
हरारे में खेले जा रहे दूसरे टी20 मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 219 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. ओपनिंग में फ्लॉप रहे अभिषेक शर्मा (8) और वैभव सूर्यवंशी (20) के बाद ईशान किशन ने मोर्चा संभाला. ईशान ने महज 44 गेंदों पर 81 रनों की विस्फोटक पारी खेली. उपकप्तान तिलक वर्मा ने क्रीज पर आते ही जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया. उन्होंने केवल 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और 29 गेंदों में 60 रन बनाकर नाबाद रहे.
भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मैच 25 जुलाई और तीसरा मुकाबला 26 जुलाई को खेला जाएगा. इस सीरीज का सीधा प्रसारण यूनाइट8 स्पोर्ट्स चैनल पर हो रहा है.