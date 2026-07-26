भारत ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाला बना दुनिया का पहला देश, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में लगे चार चांद

भारत ने जिम्बाब्वे को हरारे में शनिवार को खेले गए दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में 90 रन के बड़े अंतर से हरा दिया. भारत ने इसी के साथ ही तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज पर कब्जा जमाते हुए 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है. तीसरा और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच आज हरारे में शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा. भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज का दूसरा मैच 90 रन के अंतर से अपने नाम किया. यह टीम इंडिया की इस देश के खिलाफ टी20 इतिहास में दूसरा सबसे बड़ी जीत है.
भारत ने 7 जुलाई 2024 को इसी मैदान पर जिम्बाब्वे के खिलाफ 100 रन से जीत हासिल की थी. उस मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे के सामने 235 रन का टारगेट रखा था, जिसके जवाब में मेजबान टीम 18.4 ओवरों में सिर्फ 134 रन पर सिमट गई. भारतीय टीम 26 फरवरी 2026 को इस देश के खिलाफ चेन्नई में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप मैच को 72 रनों के अंतर से जीती थी. वहीं, 6 नवंबर 2022 को भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 71 रन से मुकाबला अपने नाम किया था. 17 जुलाई 2015 को टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध मैच 54 रन से जीता था.
भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जारी टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में 219/5 का स्कोर बनाया. टीम इंडिया ने एक कैलेंडर ईयर में 9वीं बार टी20 क्रिकेट में 200+ का आंकड़ा छुआ है. इसी के साथ भारत ने कैलेंडर ईयर में टी20 क्रिकेट के दौरान सबसे ज्यादा बार इस आंकड़े को छूने के मामले में अपने ही रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. एक कैलेंडर ईयर में 9 बार टी20 क्रिकेट में 200+ का आंकड़ा छूने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है.इससे पहले, टीम इंडिया ने साल 2024 में 9 बार टी20 क्रिकेट में यह आंकड़ा छुआ था. साल 2023 में भारत ने 7 बार ऐसा किया. जापान (साल 2024) और ऑस्ट्रिया (साल 2025) की टीमें 7-7 बार ऐसा कर चुकी हैं. इंग्लैंड (साल 2022), साउथ अफ्रीका (साल 2022) और वेस्टइंडीज (साल 2024) ने ऐसा 6-6 बार किया.
शनिवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मुकाबले में भारत ने टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 219 रन बनाए. मेहमान टीम की तरफ से ईशान किशन ने सर्वाधिक 81 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा ने 60 रन की नाबाद पारी खेली. इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 17.5 ओवरों में सिर्फ 129 रन पर सिमट गई. इस टीम के लिए ब्रायन बेनेट ने सर्वाधिक 32 रन बनाए, जबकि तादिवानाशे मारुमानी ने 24 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 17 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, जबकि यश ठाकुर और प्रिंस यादव ने 2-2 विकेट निकाले.