IND vs ZIM: जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I में रनों की बारिश करने वाले 10 भारतीय बल्लेबाज, नंबर 1 वाला फिर मचाएगा तबाही?

India vs Zimbabwe T20I Highest Run Scorers: इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ हार झेलने वाली टीम इंडिया अब जिम्बाब्वे से भिड़ेगी. 23 जुलाई से तीन मैचों की टी20 सीरीज शुरू हो रही है. टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम पहली जीत का इंतजार कर रही है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद से टीम इंडिया को अपने पिछले 7 में से 6 टी20 मैचों में हार झेलनी पड़ी है, जबकि 1 मैच बारिश की वजह से धुल गया था. ऐसे में श्रेयस अय्यर की कप्तानी में मेन इन ब्लू इस सीरीज से वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.
जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में युवा विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा शीर्ष पर काबिज हैं. उन्होंने 6 मैचों की 5 पारियों में 177.22 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से 179 रन बनाए हैं. एक बार फिर अभिषेक बल्ले से तबाही मचाते नजर आएंगे.
|क्र.सं.
|खिलाड़ी का नाम
|मैच
|कुल रन
|स्ट्राइक रेट
|1.
|अभिषेक शर्मा
|6
|179
|177.22
|2.
|शुभमन गिल
|5
|170
|125.92
|3.
|यशस्वी जायसवाल
|3
|141
|165.88
|4.
|ऋतुराज गायकवाड़
|4
|133
|158.33
|5.
|केएल राहुल
|4
|120
|125.00
|6.
|संजू सैमसन
|5
|113
|91.00
|7.
|सुरेश रैना
|2
|100
|160.00
|8.
|मुरली विजय
|4
|98
|74.00
|9.
|सूर्यकुमार यादव
|2
|94
|247.36
|10.
|केदार जाधव
|5
|91
|133.82
भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 इंटरनेशनल में अब तक कुल 14 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा है. भारत ने 11 मैच जीते हैं, जबकि जिम्बाब्वे ने 3 मैच अपने नाम किए हैं. हरारे के मैदान पर दोनों टीमों का आमना-सामना 12 बार हुआ है, जिसमें से भारत ने 9 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि 3 में हार का सामना करना पड़ा है.
श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, रवि बिश्नोई.