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IND vs ZIM T20I: अनोखे शतक से 19 छक्के दूर हैं वैभव सूर्यवंशी, जिम्बाब्वे के खिलाफ रच सकते हैं इतिहास, नंबर 1 पर होगा कब्जा?

T20 Most Sixes 2026: टीम इंडिया के तूफानी ओपनर वैभव सूर्यवंशी पहली गेंद से छक्के उड़ाते हैं. साल 2026 उनके नाम रहा है. यह खिलाड़ी छक्कों का अनोखा शतक पूरा करने के बेहद करीब है.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 24, 2026, 06:53 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:57 PM IST
IND vs ZIM T20I: अनोखे शतक से 19 छक्के दूर हैं वैभव सूर्यवंशी, जिम्बाब्वे के खिलाफ रच सकते हैं इतिहास, नंबर 1 पर होगा कब्जा?
Image Credit: AI

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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