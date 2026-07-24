IND vs ZIM T20I: अनोखे शतक से 19 छक्के दूर हैं वैभव सूर्यवंशी, जिम्बाब्वे के खिलाफ रच सकते हैं इतिहास, नंबर 1 पर होगा कब्जा?

T20 Most Sixes 2026: साल 2026 में टी20 क्रिकेट का रोमांच चरम पर है. इस साल जिन बल्लेबाजों ने तबाही मचाई है, उनमें वैभव सूर्यवंशी का नाम भारत की तरफ से टॉप पर आता है. 15 साल के इस बल्लेबाज ने जिस तरह की बल्लेबाजी का नजारा पेश किया है, उससे हर कोई हैरान है. साल 2026 में वैभव टी20 क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन और छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं.
23 जुलाई 2026 को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैदान पर उतरे वैभव ने 18 गेंदों पर अर्धशतक ठोका. उनकी पारी में 4 छक्के और इतने ही चौके मारे. इन 4 छक्कों के दम पर वह एक अनोखे शतक के और करीब पहुंच गए हैं. यहां जिस अनोखे शतक की बात हो रही है, वह छक्कों का शतक है. साल 2026 में वैभव अब तक 81 सिक्स उड़ा चुके हैं. उन्हें यह आंकड़ा 100 तक ले जाने के लिए 19 सिक्स की दरकार है.
वैभव इन दिनों टीम इंडिया के साथ जिम्बाब्वे दौरे पर हैं, जहां तीन मैचों की टी20 सीरीज के दो मुकाबले बाकी हैं. अगर वैभव का बल्ला चल गया तो वह इस सीरीज के साथ ही 100 सिक्स पूरे कर सकते हैं.
2026 में सबसे ज्यादा टी20 छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में वैभव दूसरे नंबर पर आते हैं, जबकि न्यूजीलैंड के तूफानी ओपनर फिन एलन टॉप पर काबिज हैं. फिन एलन ने 40 मैचों में 90 छक्के लगाए हैं. वैभव सूर्यवंशी (81 छक्के) दूसरे स्थान पर हैं, जबकि भारत के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा 74 छक्कों के साथ चौथे स्थान पर हैं. ईशान किशन (71 छक्के) नंबर 6 पर काबिज हैं.
वैभव सूर्यवंशी के लिए साल 2026 किसी सपने जैसा साबित हो रहा है. आईपीएल 2026 में क्रिस गेल के एक सीजन में सबसे ज्यादा 59 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए वैभव ने 72 छक्के जड़े थे. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी उनका बल्ला आग उगलता रहा.
|खिलाड़ी
|मैच
|रन
|छक्के
|फिन एलन
|40
|1234
|90
|वैभव सूर्यवंशी
|20
|868
|81
|रयान रिकेल्टन
|34
|1070
|76
|अभिषेक शर्मा
|36
|1067
|74
|करणबीर सिंह
|19
|812
|71
|ईशान किशन
|36
|1304
|71
जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मैच में महज 18 गेंदों में अर्धशतक जड़कर वैभव ने सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय फिफ्टी जड़ने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया. इस साल वह अब तक 20 मैचों में 81 छक्के जड़ चुके हैं. इन मैचों में 43.40 की औसत और 233.96 के ऐतिहासिक स्ट्राइक रेट से कुल 868 रन भी बनाए हैं. उनके बल्ले से 1 शतक और 6 अर्धशतक भी निकले हैं.