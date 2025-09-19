भारत से हार के बाद ऑस्ट्रेलिया पर गिरी एक और गाज, आईसीसी ने लगा दिया लाखों जुर्माना
Hindi Newsक्रिकेट

भारत से हार के बाद ऑस्ट्रेलिया पर गिरी एक और गाज, आईसीसी ने लगा दिया लाखों जुर्माना

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया ने कंगारूओं को बुरी तरह से रौंद दिया था. एलिसा हीली की टीम पर आईसीसी ने स्लो ओवर रेटिंग के कारण 10 प्रतिशत का जुर्माना लगाया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 19, 2025, 03:59 PM IST
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया ने कंगारूओं को बुरी तरह से रौंद दिया था. महाराजा यादविंदर सिंह चंडीगढ़ इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 102 रनों से जीत हासिल की. 17 सितंबर को खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में  एलिसा हीली की टीम पर आईसीसी ने स्लो ओवर रेटिंग के कारण 10 प्रतिशत का जुर्माना लगाया है.

जीएस लक्ष्मी ने ठोका जुर्माना 
ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम पर यह जुर्माना एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच रेफरी जीएस लक्ष्मी ने लगाया है. दरअसल, कंगारु  टीम 2 निर्धारित समय के हिसाब से 2 ओवर पीछे चल रही थी. यही वजह है उनके ऊपर ये पैनेल्टी लगाई गई. ऑन फील्ड अंपायर वृंदा राठी और जननी नारायणन, तीसरे अंपायर लॉरेन एजेनबैग और चौथे अंपायर गायत्री वेणुगोपालन ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर यह आरोप लगाया.

यह है नियम
आईसीसी के आचार संहिता के आर्टिकल 2.22 की मानें तो खिलाड़ियों के ऊपर प्रत्येक ओवर में दिए गए समय के  हिसाब से गेंदबाजी ना कर पाने पर 5% का फाइन लगता है.  ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आरोप था उन्होंने 2 ओवर को समय पर नहीं फेंका. यही वजह हैं उसके ऊपर 10% का फाइन लगाया गया. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने इस पूरे आरोप और आईसीसी द्वारा लगाए गए जुर्माना को स्वीकार कर लिया. यही वजह है की आगे सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी.

कल होगा फैसला
सीरीज का फाइनल मुकाबला कल यानी 20 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों ही टीम के लिए ये मुकाबला बेहद अहम होने वाला है. इस सीरीज की आयोजना वनडे विश्व  कप की तैयारियों को देखते हुए की गई थी. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा आखिरी मुकाबला कौन जीतता है और ये सीरीज किसके नाम होगी. 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Ind w vs Aus w Australia

