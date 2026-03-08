IND W vs AUS W: डे-नाइट टेस्ट में बुरी तरह हारी Team India, एलीसा हीली की सेना ने 10 विकेट से मारी बाजी, ये खिलाड़ी बनी जीत की हीरो

IND W vs AUS W: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय महिला क्रिकेट टीम को एकमात्र टेस्ट में बुरी तरह हार मिली है. एलीसा हीली की कप्तानी वाली टीम ने पर्थ में खेले गए डे-नाइट टेस्ट मैच को तीन दिनों के भीतर ही जीत लिया. पर्थ के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड (WACA) में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय महिला टीम पूरी तरह फ्लॉप रही. तीसरे दिन के पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से बाजी मार ली.

इस एकमात्र टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी थी. टीम इंडिया को पहली पारी में 62.4 ओवर में सिर्फ 198 रनों पर समेट दिया था. टीम इंडिया के लिए जेमिमा रोड्रिग्स ने सबसे बड़ी पारी खेली थी. उन्होंने 84 बॉल पर 7 चौकों की मदद से 52 रन बनाए थे. बाकी कोई भी बैटर क्रीज पर रन बनाना तो दूर ज्यादा देर टिक भी नहीं सकीं. वहीं कंगारू टीम के लिए पहली इनिंग में तेज गेंदबाज ऐनाबेल सदरलैंड ने सबसे ज्यादा 4 विकेट निकाले थे.

एनाबेल सदरलैंड ने 171 बॉल पर 17 चौकों की मदद से 129 रन बनाए.

अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की. पहली पारी में मेजबान टीम ने 323 रन बना दिए. मतलब 125 रनों की लीड ली. गेंद से 4 विकेट लेने वालीं एनाबेल सदरलैंड ने 171 बॉल पर 17 चौकों की मदद से 129 रन बनाए. उनके अलावा एलीसा पैरी ने 116 बॉल पर 10 चौके और 1 छक्के की मदद से 76 रन ठोके. भारत के लिए पहली पारी में सायली सतघरे ने सबसे ज्यादा 4 शिकार किए. क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने 2-2 शिकार किए. एक-एक विकेट स्ने ह राणा और शेफाली वर्मा को मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

25 रनों का टारेगट मिला था

पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया ने 125 रनों की लीड ली और भारतीय टीम को दूसरी पारी में 149 रनों पर समट दिया. इस तरह उसे 25 रनों का टारगेट मिला, जिसे कंगारू टीम ने 4.3 ओवरों में बिना कोई विकेट खोए आसानी से हासिल कर लिया. यह मैच तीन दिनों के भीतर खत्म हुआ.

कौन बना जीत का हीरो?

ऑस्ट्रेलिया के लिए जीत की हीरो ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड रहीं, जिन्होंने कुल 6 विकेट लिए और बल्ले से 129 रन बनाए. ये अकेली खिलाड़ी एक तरह से पूरी टीम इंडिया पर भारी पड़ी. इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

ये भी पढ़ें: 9 ओवर में 7 विकेट...इस खिलाड़ी ने तोड़ा 44 साल पुराना रिकॉर्ड, IND vs NZ Final से पहले उड़ाया गर्दा