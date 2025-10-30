Advertisement
trendingNow12981975
Hindi Newsक्रिकेट

Women's World Cup Semi Final: सबसे बड़े चेज के साथ उलटफेर... 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का टूटा घमंड, फाइनल में भारत

IND W vs AUS W WCWC 2025 Semi Final: महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल मुकाबला ऐतिहासिक साबित हुआ. इस मैच में भारत ने महिला वनडे इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज कर ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा. हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी ने 5 विकेट से मुकाबले में जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बना ली है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 30, 2025, 11:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Jemimah Rodrigues
Jemimah Rodrigues

IND W vs AUS W WCWC 2025 Semi Final: महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल मुकाबला ऐतिहासिक साबित हुआ. इस मैच में भारत ने महिला वनडे इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज कर ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा. हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी ने 5 विकेट से मुकाबले में जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बना ली है. भारत ने लीग स्टेज की हार का हिसाब सेमीफाइनल में कंगारुओं को हराकर किया. पूरे वर्ल्ड कप में अजेय रही ऑस्ट्रेलिया का विजयरथ रुक चुका है. 

ऑस्ट्रेलिया ने जीता था टॉस

ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. कंगारू टीम की तरफ से एलिसा हीली का बल्ला नहीं चला लेकिन फीबी लिचफील्ड ने बल्ले से गदर काट दिया. उन्होंने 93 गेंद में 119 रन की पारी खेली जिसमें 17 चौके और 3 छक्के देखने को मिले. एलिस पेरी और एश्ले गार्डनर ने भी अर्धशतकीय पारियां खेली और टीम के स्कोर को 338 तक पहुंचाकर जीत की नींव रख दी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

मंधाना के विकेट के बाद गिरा था जीत का प्रतिशत

सेमीफाइनल मुकाबले में महिला वनडे इतिहास का सबसे बड़ा चेज करने उतरी टीम इंडिया शुरुआत में लड़खड़ा गई. पहले शेफाली वर्मा का विकेट 10 रन के स्कोर पर गया, इसके बाद स्मृति मंधाना जब 24 रन के स्कोर पर आउट हुईं तो फैंस की उम्मीदें टूटीं. लेकिन जेमिमा रॉड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर नने जीत का जिम्मा उठाया. दोनों के बीच 167 रन की रिकॉर्डतोड़ साझेदारी देखने को मिली.

ये भी पढे़ं.. IND W vs AUS W: जेमिमा का शतक... ताजा हुई 8 साल पुरानी याद, नॉकआउट में सेंचुरी ठोकने वाली दूसरी भारतीय

जेमिमा के सामने फीके पड़े कंगारू

7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया के सामने 338 रन का पहाड़ खड़ा करने के बाद भी भीगी बिल्ली साबित हुई. जेमिमा रॉड्रिग्स ने 14 चौकों के दम पर 127 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई. हरमनप्रीत कौर ने भी 89 रन की धमाकेदार पारी खेली, उन्होंने 88 गेंद में 89 रन ठोक डाले और मैच में जान डाल दी. लीग स्टेज की हार का हिसाब टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बाहर करके कर लिया है. अब भारत का फाइनल में 2 नवंबर को मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IND W VS AUS W

Trending news

भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंंग
Nirmala Sitharaman
भूटान जा रहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्लेन की सिलीगुड़ी में आपात लैंडिंंग
मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग मिले दो सिल्वरी गिबन, जानें फिर क्या हुआ
mumbai
मुंबई एयरपोर्ट पर विदेशी यात्री के बैग मिले दो सिल्वरी गिबन, जानें फिर क्या हुआ
यामी गौतम की फिल्म का मुंबई में 17 बच्चों के अपहरण से क्या कनेक्शन?
mumbai
यामी गौतम की फिल्म का मुंबई में 17 बच्चों के अपहरण से क्या कनेक्शन?
आसमान पर छाई धुंध, आंखों में चुभन; क्या बरसेगी राहत की बूंदें? पढ़ें ताजा मौसम अलर्ट
weather update
आसमान पर छाई धुंध, आंखों में चुभन; क्या बरसेगी राहत की बूंदें? पढ़ें ताजा मौसम अलर्ट
RSS विवाद पर प्रियांक खड़गे ने BJP को घेरा, कहा-अदालती आदेशों की गलत व्याख्या बंद...
Priyank Kharge
RSS विवाद पर प्रियांक खड़गे ने BJP को घेरा, कहा-अदालती आदेशों की गलत व्याख्या बंद...
सियासी पिच पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक और खिताब, तेलंगाना कैबिनेट में मिलेगी जगह
Mohammad Azharuddin
सियासी पिच पर मोहम्मद अजहरुद्दीन को एक और खिताब, तेलंगाना कैबिनेट में मिलेगी जगह
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित का एनकाउंटर, आरोपी की मौत पर क्या बोले DCP
Mumbai News
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित का एनकाउंटर, आरोपी की मौत पर क्या बोले DCP
'हर बार मैं ही क्यों गाली खाऊं, पब्लिक सबकुछ...', आखिर ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari
'हर बार मैं ही क्यों गाली खाऊं, पब्लिक सबकुछ...', आखिर ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?
mumbai
'न मैं आतंकी हूं ना पैसे चाहिए.. बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी की क्या है डिमांड?
भारत ने जम्मू-कश्मीर पर OIC के बयानों को किया खारिज, कहा- उन्हें भारत के आंतरिक...
Jammu-kashmir
भारत ने जम्मू-कश्मीर पर OIC के बयानों को किया खारिज, कहा- उन्हें भारत के आंतरिक...