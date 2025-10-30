Advertisement
IND W vs AUS W: जेमिमा का शतक... ताजा हुई 8 साल पुरानी याद, नॉकआउट में सेंचुरी ठोकने वाली दूसरी भारतीय

IND W vs AUS W: महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइइनल मुकाबला पैसा वसूल साबित हो रहा है. स्मृति मंधाना के विकेट से फैंस सहमे हुए थे, लेकिन स्टार बल्लेबाज जेमिमा ने कप्तान कौर के साथ मिलकर मैच में जान डाल दी. जेमिमा ने 8 साल पुरानी हरमनप्रीत की पारी को याद दिला दिया है. 

 

Oct 30, 2025
IND W vs AUS W: महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइइनल मुकाबला पैसा वसूल साबित हो रहा है. स्मृति मंधाना के विकेट से फैंस सहमे हुए थे, लेकिन स्टार बल्लेबाज जेमिमा ने कप्तान कौर के साथ मिलकर मैच में जान डाल दी. जेमिमा ने 8 साल पुरानी हरमनप्रीत की पारी को याद दिला दिया है. अभी तक हरमनप्रीत कौर भारत की इकलौती बल्लेबाज थीं जिन्होंने वर्ल्ट कप नॉकआउट्स में सेंचुरी ठोकी थी, लेकिन अब इसमें जेमिमा रॉड्रिग्स का नाम भी दर्ज हो गया है. 

ऑस्ट्रेलिया के छूटे पसीने

ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वर्ल्ड कप में विजयरथ पर सवार नजर आई है. लेकिन सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के छक्के छुड़ा डाले. गेंदबाजी में जो ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी बादशाहत दिखाती नजर आती थी वो जेमिमा रॉड्रिग्स के सामने भीगी बिल्ली नजर आई. जेमिमा ने खूंटा गाड़कर ऑस्ट्रेलिया के छक्के छुड़ा दिए. उन्होंने 127 रन की मैच विनिंग पारी खेली जिसमें 14 चौके लगाए. 

ऑस्ट्रेलिया की तिकड़ी की मेहनत बेकार

कंगारू टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. फीबी लिचफील्ड ऑस्ट्रेलिया टीम की हीरो थीं जिन्होंने 17 चौकों और 3 छक्कों की बदौलत 119 रन की पारी खेली थी. इसके अलावा एलिस पेरी ने 77 जबकि एश्ले गार्डनर ने 63 रन की पारी खेलकर टीम के स्कोर को 338 तक पहुंचा दिया. लेकिन इस तिकड़ी की मेहनत बेकार चली गई. 

ये भी पढे़ं.. Women's World Cup Semi Final: सबसे बड़े चेज के साथ उलटफेर... 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का टूटा घमंड, फाइनल में भारत

जेमिमा ने दिलाई हरमन की याद 

हरमनप्रीत कौर ने साल 2017 नॉकआउट मुकाबले में 171 रन की पारी खेली थी. नॉकआउट्स में अभी तक सिर्फ दो भारतीय बल्लेबाजों ने ही शतक ठोका है, पहली हरमनप्रीत और दूसरी जेमिमा रॉड्रिग्स. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले को 5 विकेट से अपने नाम किया. अब भारत का फाइनल मुकाबला साउथ अफ्रीका से 2 नवंबर को खेला जाएगा.

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया.

IND W VS AUS W

