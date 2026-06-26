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टीम इंडिया को बांग्लादेश पर जीत भी नहीं दिला पाएगी सेमीफाइनल का टिकट? ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने से पहले समझें पूरा समीकरण

T20 World Cup 2026 Semi Final Qualification: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा रखी हैं. जानिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले निर्णायक मैच के समीकरण और भारत कैसे कर सकता है सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 26, 2026, 06:00 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:00 AM IST
टीम इंडिया को बांग्लादेश पर जीत भी नहीं दिला पाएगी सेमीफाइनल का टिकट? ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने से पहले समझें पूरा समीकरण
Image Credit: भारत का टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सेमीफाइनल का समीकरण. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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