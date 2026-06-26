T20 World Cup 2026 Semi Final Qualification: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गुरुवार (25 जून) को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ पांच विकेट से शानदार जीत दर्ज की. भारत ने बांग्लादेश के 136 रनों के लक्ष्य को 19 गेंदें शेष रहते ही हासिल कर लिया. हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम ने अब तक चार मैचों में से तीन में जीत हासिल की है और अब उनका अगला मुकाबला रविवार (28 जून) को लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में छह बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा.
भारत फिलहाल छह अंकों के साथ ग्रुप-ए की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर मजबूती से बना हुआ है. हालांकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम लगातार भारत का पीछा कर रही है और टूर्नामेंट में भारत की एकमात्र हार इसी टीम के खिलाफ हुई थी. दक्षिण अफ्रीका की टीम आज नीदरलैंड्स के खिलाफ मैदान में उतरेगी और फिर रविवार को उनका सामना बांग्लादेश से होगा.
to winning ways #TeamIndia bag 2⃣ points with a comprehensive victory by 5⃣ wickets in Manchester
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— BCCI Women (@BCCIWomen) June 25, 2026
भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऑस्ट्रेलिया की है, जो न केवल छह बार की विश्व विजेता है बल्कि वर्तमान में भी जबरदस्त फॉर्म में चल रही है. कंगारू टीम ने अब तक अपने सभी चार मैच बिना किसी परेशानी के जीते हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीका पर उनकी 65 रनों की बड़ी जीत भी शामिल है. ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट भी काफी अधिक है, जो भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय हो सकता है.
इतिहास की बात करें तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 38 T20I मैचों में से केवल नौ बार हराया है. महिला टी20 विश्व कप में भी ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा 5-2 से भारी रहा है. हालांकि, भारतीय टीम के लिए उम्मीद की एक किरण यह है कि उन्होंने इस साल की शुरुआत में सोफी मोलिनक्स की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम को द्विपक्षीय सीरीज में 2-1 से मात दी थी. कप्तान हरमनप्रीत कौर का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया उनकी पसंदीदा प्रतिद्वंद्वी है और टीम रविवार को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार है.
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