Advertisement
trendingNow13089919
Hindi Newsक्रिकेटIND vs AUS Women: ऑस्ट्रेलिया ने किया नए कप्तान का ऐलान, भारत के खिलाफ टेस्ट, वनडे और टी20 का दिखेगा रोमांच, देखें पूरा स्क्वाड

IND vs AUS Women: ऑस्ट्रेलिया ने किया नए कप्तान का ऐलान, भारत के खिलाफ टेस्ट, वनडे और टी20 का दिखेगा रोमांच, देखें पूरा स्क्वाड

Australia Women T20I Cricket Team Captain: ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट में 29 जनवरी 2026 के दिन एक बड़ा फैसला किया गया है. टीम को टी20 फॉर्मेट में नया कप्तान मिला है. जिस खिलाड़ी को कप्तानी सौंपी गई है, वो फ्यूचर में टेस्ट और वनडे टीम को भी लीड कर सकती है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Jan 29, 2026, 07:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sophie Molineux
Sophie Molineux

Australia Women T20I Cricket Team Captain: ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट में एक बड़ा बदलाव हुआ है. टी20 टीम का कप्तान बदल दिया गया है. जिस नई खिलाड़ी को टी20 टीम की कमान दी गई है, वो गेंद और बल्ले दोनों से मैच का रुख पलटने की क्षमता रखती है. कप्तान बनने के बाद सबसे पहले उसे भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ जीत दर्ज करने का टास्क पूरा करना होगा. जिस खिलाड़ी को कप्तानी मिली है, वो कोई और नहीं बल्कि ऑलराउंडर सोफी मोलिन्यू हैं, जिन्होंने एलिसा हीली की जगह ली है. हीली ने इंटरनेनल क्रिकेट से अपने संन्यास का ऐलान किया था. इसलिए अब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने सोफी मोलिन्यू के साथ आगे बढ़ने का डिसीजन लिया है.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम एक टेस्ट, 3 वनडे और तीन टी20 मैचों के लिए फरवरी 2026 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी. इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान पहले ही कर दिया गया था. अब कंगारू टीम ने तीनों फॉर्मेट के लिए टीम चुन ली है. टी20 की कमान सोफी मोलिन्यू संभालेंगी, जबकि वनडे और टेस्ट मुकाबलों में एलिसा हीली कप्तानी करेंगी. उनकी यह आखिरी इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज है, क्योंकि वो संन्यास का ऐलान कर चुकी हैं. टेस्ट और वनडे में हीली कप्तान हैं, तो उप-कप्तान की जिम्मेदारी सोफी को ही दी गई है, जिन्हें फ्यूचर में तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जा सकता है.

कौन हैं सोफी मोलिन्यू?

ऑस्ट्रेलिया की नई टी20 कप्तान सोफी मोलिन्यू एक बाएं हाथ की ऑलराउंडर हैं, जो तीनों फॉर्मेट खेलती हैं. ये खिलाड़ी कंगारू टीम के लिए अब तक 3 टेस्ट, 17 वनडे और 38 टी20 मैच खेल चुकी हैं. टेस्ट में 7, वनडे में 31 जबकि टी20 में 41 शिकार किए हैं. सोफी मोलिन्यू को कप्तानी का अनुभव भी है. वो महिला बिग बैश लीग में मेलबर्न रेनेगेड्स की कप्तान हैं और 2021 से इस टीम को लीड करती आ रही हैं. उनकी कप्तानी में ही टीम 2024-25 सीजन में फाइनल में पहुंची थी. महिला बिग बैश लीग में सोफी के नाम कुल 97 विकेट दर्ज हैं और बल्ले से 1742 रन बना चुकी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की महिला T20 टीम

सोफी मोलिन्यू (कप्तान), एश्ले गार्डनर (उप-कप्तान), ताहिला मैक्ग्रा (उप-कप्तान), डर्सी ब्राउन, निकोला कैरी, किम ग्राथ, ग्रेस हैरिस, फोबे लिचफील्ड, बेथ मूनी, एलिसा पेरी, मेगान शूट, अनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वॉल, जॉर्जिया वारेहम

ऑस्ट्रेलिया की महिला वनडे टीम

एलिसा हीली (कप्तान), सोफी मोलिन्यू (उप-कप्तान), डर्सी ब्राउन, निकोला कैरी, एश्ले गार्डनर, अलाना किंग, किम ग्राथ, फोबे लिचफील्ड, बेथ मूनी, ताहिला मैक्ग्रा, एलिसा पेरी, अनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वॉल, जॉर्जिया वारेहम

ऑस्ट्रेलिया की महिला टेस्ट टीम

एलिसा हीली (कप्तान), सोफी मोलिन्यू (उप-कप्तान), डर्सी ब्राउन, लूसी हैमिल्टन, एश्ले गार्डनर, अलाना किंग, किम ग्राथ, फोबे लिचफील्ड, बेथ मूनी, ताहिला मैक्ग्रा, एलिसा पेरी, अनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वॉल, जॉर्जिया वारेहम

ये भी पढ़ें: T20 World Cup 2026 से पहले बेन स्टोक्स को बड़ी जिम्मेदारी, बन गए कोच, इस टीम के खिलाफ होगी पहली परीक्षा

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

IND W VS AUS W

Trending news

'अपने खिलाफ जंग को फंड कर रहा है यूरोप...', India-EU ट्रेड डील से चिढ़ा अमेरिका
india eu trade deal
'अपने खिलाफ जंग को फंड कर रहा है यूरोप...', India-EU ट्रेड डील से चिढ़ा अमेरिका
डिप्टी CM थे प्लेन में, पायलट को बारामती में मैनुअल लैंडिंग के लिए क्यों कहा गया था?
ajit pawar death
डिप्टी CM थे प्लेन में, पायलट को बारामती में मैनुअल लैंडिंग के लिए क्यों कहा गया था?
Ajit Pawar Death LIVE Updates: 'अजित दादा अमर रहें', बारामती के 'राजा' का आज होगा राजकीय सम्‍मान के साथ अंतिम संस्कार, PM मोदी-अमित शाह होंगे शामिल
ajit pawar plane crash
Ajit Pawar Death LIVE Updates: 'अजित दादा अमर रहें', बारामती के 'राजा' का आज होगा राजकीय सम्‍मान के साथ अंतिम संस्कार, PM मोदी-अमित शाह होंगे शामिल
'सस्ती पॉलिटिक्स में बिजी है विपक्ष...',पवार के निधन पर शिंदे गुट की नेता ने कसा तंज
Ajit Pawar
'सस्ती पॉलिटिक्स में बिजी है विपक्ष...',पवार के निधन पर शिंदे गुट की नेता ने कसा तंज
अजित पवार के निधन में साजिश का एंगल कहां से आया? CM ममता ने की जांच की मांग
DNA
अजित पवार के निधन में साजिश का एंगल कहां से आया? CM ममता ने की जांच की मांग
बारामती एयरपोर्ट कैसे बनता जा रहा विमानों का 'श्मशान'? जानिए तीन कारण
DNA
बारामती एयरपोर्ट कैसे बनता जा रहा विमानों का 'श्मशान'? जानिए तीन कारण
शिक्षा की जगह जाति के नाम पर कॉलेज को बांट रहा UGC? नए नियमों पर आरोपों की बाढ़
DNA
शिक्षा की जगह जाति के नाम पर कॉलेज को बांट रहा UGC? नए नियमों पर आरोपों की बाढ़
पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
ajit pawar death
पहले हवा में झुका फिर अचानक जमीन पर गिरा, अजित पवार के विमान का नया वीडियो आया सामने
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
Punjab news
पंजाब में सरकारी स्कूलों पर बढ़ा छात्रों का विश्वास, शिक्षा मंत्री ने इसे बताया कारण
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका
UGC
UGC पर देशभर में घमासान, नए नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका