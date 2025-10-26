कंगाली में आटा गीला.. IND W vs BAN W मैच का मजा किरकिरा, नो रिजल्ट में खिलाड़ी चोटिल

IND W vs BAN W: महिला वर्ल्ड कप 2025 में सेमीफाइनल में जगह बनाने के बाद टीम इंडिया लीग स्टेज का आखिरी मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलने उतरी. इस मैच में टीम इंडिया पर 'कंगाली में आटा गीला' वाली कहावत फिट बैठती है. ये मैच एक तरह से भारत के लिए फॉर्मेलिटी की तरह था और रद्द भी हो गया. लेकिन नो रिजल्ट वाला ये मुकाबला भारत को बड़ा महंगा पड़ सकता है. टीम इंडिया की एक इन फॉर्म बल्लेबाज इस मुकाबले में चोटिल हो गई जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में भारतीय टीम की ट्रंप कार्ड साबित हो सकती थी.

35.4 ओवर चला मुकाबला

मुकाबले में भारत ने टॉस जीता और गेंदबाजी चुनी. बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी लेकिन बारिश का कहर ऐसा था कि एक वनडे मुकाबला 35.4 ओवर्स में ही खत्म हो गया. बांग्लादेश क टीम ने 27 ओवर खेले जिसमें बोर्ड पर 119 रन लगाए. इस बिन वजह के मुकाबले में टीम इंडिया की एक शानदार खिलाड़ी इंजर्ड हो गई. उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा.

पिछले मैच में ठोका था शतक

हम बात कर रहे हैं प्रतिका रावल की जो महिला वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की ट्रंप कार्ड साबित हुई हैं. पिछले मैच में ही प्रतिका ने टीम इंडिया को अपने शतक के दम पर सेमीफाइनल का टिकट दिला दिया था. ऐसे में उनकी इंजरी 30 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में भारी नुकसान दे सकती है. 21वें ओवर के दौरान बाउंड्री बचाने के चलते प्रतिका के टखने में चोट आई जिसके चलते वह दो लोगों का सहारा लेकर लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर गईं.

राधा यादव की शानदार गेंदबाजी

बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया की गेंदबाजी ने प्रभावित किया. भारत की राधा यादव ने शानदार बॉलिंग से 3 विकेट अपने नाम किए. श्री चरणी के खाते 2 विकेट आए जबकि अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह ने 1-1 विकेट अपने नाम किया. अब देखना होगा कि अगले मुकाबले में टीम इंडिया कैसी तैयारी के साथ ऑस्ट्रेलिया को करो या मरो के मैच में टक्कर देती है.