IND W vs PAK W: सलमान से भी बड़बोली पाकिस्तान की महिला कप्तान, 11-0 की बेइज्जती पर भी दिखाए तेवर

IND W vs PAK W: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले की कंट्रोवर्सी ठंडी नहीं हुई थी कि महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत-पाक के बीच जंग की तारीख आ चुकी है. कुछ घंटों में दोनों टीमें एक-दूसरे को टक्कर देने उतरी हैं. पाकिस्तान की महिला कप्तान मेंस के सलमान अली आगा से भी बड़बोली दिखीं. एशिया कप 2025 में भारत से हार की हैट्रिक के बाद सलमान अली आगा टीम की बेइज्जती पर छाती चौड़ी करके मिट्टी डालते दिखे थे. अब विमेंस क्रिकेट में पाकिस्तान का हाल और भी खराब है तब भी पाकिस्तान की महिला कप्तान के तेवर कम नहीं हो रहे हैं.

11-0 का फासला

मेंस में भारत और पाकिस्तान के बीच आंकड़े एकतरफा हैं लेकिन पाकिस्तान को तुक्के में भारत पर एक या दो जीत मिल गई हैं. लेकिन महिला क्रिकेट में पाकिस्तान का खाता वनडे में अभी तक नहीं खुला है. भारत और पाकिस्तान के बीच 11 वनडे मैच हुए और सभी में पाकिस्तान की टीम को हार का सामना करना पड़ा है. इन आंकड़ों के बावजूद पाकिस्तान की महिला कप्तान फातिमा सना ने जबरदस्ती की हुंकार भर दी है.

क्या बोली फातिमा?

फातिमा ने मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह, 'भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी रिकॉर्ड हैं वो टूटने के लिए ही बने हैं. ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान भारत को कभी नहीं हराएगा. हमारे सामने कोई भी टीम हो हम इसी सोच के साथ मैदान में उतरते हैं कि हमें अच्छा क्रिकेट खेलना है. बीते हुए रिकॉर्ड के बारे में हम नहीं सोचेंगे और सिर्फ उस दिन के गेम पर फोकस करेंगे.'

खेल भावना पर की बात

दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है. इस मुद्दे पर फातिमा ने आगे कहा, 'हम हर टीम के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करते हैं. खेल भावना के अनुरूप जो भी हो हम उसे बनाए रखने की कोशिश करते हैं. पहले जो हुआ, जैसे बिस्माह की बेटी के साथ, जब सभी खिलाड़ी एक-दूसरे से मिलते-जुलते थे और एक साथ आनंद लेते थे. हम सभी ऐसे पलों को पसंद करते हैं. लेकिन मुख्य बात यह है कि हम जिस उद्देश्य से यहां आए हैं, उस पर ध्यान केंद्रित रखें.'

उन्होंने आगे कहा, 'हमारा ध्यान क्रिकेट पर है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी लड़कियां उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें. यह एक लंबा अभियान है लगभग 30 दिनों से भी ज़्यादा. हम इस बारे में स्पष्ट हैं कि हम एक समूह के रूप में और व्यक्तिगत रूप से क्या हासिल करना चाहते हैं और इसे शांति से अंजाम देते हैं.'