IND- W vs PAK-W: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वो घड़ी आ चुकी है जब हर भारतीय फैन की आंखें स्क्रीन पर जमी होंगी. कुछ ही घंटे बाद भारत और पाकिस्तान की टीमें मेगा टूर्नामेंट में हाईवोल्टेज मुकाबले में भिड़ेंगी. इस महामुकाबले से हर जरूरी अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं. हेड-टू-हेड की बात करें तो दोनों टीमें 16 बार एक-दूसरे को टक्कर देती नजर आईं हैं, जिसमें से 13 बार टीम इंडिया ने बाजी मारी है जबकि 3 मैच में पाकिस्तान टीम को जीत नसीब हुई है.