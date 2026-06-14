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IND-W vs PAK-W मैच में कैसा रहेगा मौसम, टॉस जीतना कितना जरूरी? जानें पूरा अपडेट

IND- W vs PAK-W : महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वो घड़ी आ चुकी है जब हर भारतीय फैन की आंखें स्क्रीन पर जमी होंगी. कुछ ही घंटे बाद भारत और पाकिस्तान की टीमें मेगा टूर्नामेंट में हाईवोल्टेज मुकाबले में भिड़ेंगी. इस महामुकाबले से हर जरूरी अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 14, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:47 AM IST
IND-W vs PAK-W मैच में कैसा रहेगा मौसम, टॉस जीतना कितना जरूरी? जानें पूरा अपडेट
Image Credit: IND W vs PAK W (X)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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