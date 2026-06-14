IND- W vs PAK-W: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में वो घड़ी आ चुकी है जब हर भारतीय फैन की आंखें स्क्रीन पर जमी होंगी. कुछ ही घंटे बाद भारत और पाकिस्तान की टीमें मेगा टूर्नामेंट में हाईवोल्टेज मुकाबले में भिड़ेंगी. इस महामुकाबले से हर जरूरी अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं. हेड-टू-हेड की बात करें तो दोनों टीमें 16 बार एक-दूसरे को टक्कर देती नजर आईं हैं, जिसमें से 13 बार टीम इंडिया ने बाजी मारी है जबकि 3 मैच में पाकिस्तान टीम को जीत नसीब हुई है.
महिला टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो अभी तक 8 मुकाबलों में दोनों टीमों के बीच टक्कर हुई है और यहां भी टीम इंडिया का पलड़ा ही भारी रहा है. टीम इंडिया ने 6 मुकाबलों में जीत दर्ज की है जबकि केवल 2 बार पाकिस्तान ने बाजी मारी है. आंकड़ों के हिसाब से टीम इंडिया की जीत तय मान सकते हैं, लेकिन दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला एजबेस्टन की पिच पर होगा. पिच और मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, इससे भी आपको वाकिफ कराते हैं.
सवाल है कि टॉस कितना अहम होगा तो बता दें कि इस मैदान पर अभी तक 19 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, जिसमें से 10 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जबकि 9 बार चेजिंग टीम ने बाजी मारी है. एजबेस्टन की पिच पर बॉलर्स को मदद मिलती है और नई गेंद से मूवमेंट देखने को मिलता है. पिच धीमी है जिसके चलते स्पिनर्स भी हावी नजर आ सकते हैं. जो भी टीम टॉस जीतती है वो पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी.
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भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुकाबले की गुड न्यूज मौसम का मिजाज है. फैंस इस पूरे मुकाबले का लुत्फ उठा पाएंगे. बारिश की संभावना न के बराबर है और तापमान 10°C से 19°C के बीच रहेगा. हालांकि, हल्के बादल और हवाएं तेज रह सकती हैं, जिससे पेसर्स को स्विंग में मदद मिल सकती है. बल्लेबाजों के लिए शुरुआत थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन पारी आगे बढ़ने के साथ बैटिंग में भी मदद मिलने की संभावना है.