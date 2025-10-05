IND W vs PAK W: जख्मों के ताबूत पर एक और कील.. पाकिस्तान की महीनेभर में चौथी हार, बूंदभर पानी में डूब मरेगा पड़ोसी मुल्क

IND W vs PAK W: पाकिस्तान क्रिकेट का ग्राफ हर दिन गिरता नजर आ रहा है. एशिया कप 2025 में बेइज्जत होने के बाद महीनेभर के अंदर पाकिस्तान को चौथी हार मिली है. पहले सूर्या एंड कंपनी ने पाकिस्तान को बार-बार रौंदा और अब हरमनप्रीत की टीम ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी है. भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड कप 2025 के अपने दूसरे मैच में कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ 88 रन से धांसू जीत दर्ज की. भारत की यह लगातार दूसरी जीत है.

हरलीन देओल टॉप स्कोरर

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से प्रतिका रावल और मंधाना के बीच अर्धशतकीय साझेदारी देखने को मिली. इसके बाद हरलीन देओल बैटिंग करने उतरी और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी. हरलीन ने 46 रन की पारी खेली. इसके अलावा जेमिमा ने 32 और ऋचा घोष की 35 रन की तूफानी पारी की बदौलत भारत ने बोर्ड पर 247 रन टांग दिए थे.

क्रांति ने किया कमाल

भारत की गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आई. पहला विकेट कंट्रोवर्सियल देखने को मिला, दीप्ति शर्मा के रॉकेट थ्रो ने मुनीबा अली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. जिसपर पाकिस्तान की कप्तान ने जमकर विरोध किया और मैच में बाधा देखने को मिली. हालांकि, नियम के अनुसार अंत में मुनीबा को मैदान छोड़ना पड़ा. भारत की तरफ से क्रांति गौड़ का कमाल देखने को मिला, उन्होंने 3 विकेट झटके.

सिदरा आमीन की मेहनत बेकार

पाकिस्तान की तरफ से सिदरा आमीन ने शानदार पारी खेली. उन्होंने 81 रन बनाए लेकिन दूसरे छोर से पाकिस्तान की टीम बिखर गई. क्रांति गौड़ के अलावा दीप्ति शर्मा ने भी अपने हरफनमौला प्रदर्शन से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. उन्होंने पहले बल्ले से 25 रन बनाए और इसके बाद 3 विकेट भी झटके.