VIDEO: पाकिस्तानी कप्तान के हाथ में स्प्रे... IND-PAK मैच के बीच अजीब नजारे, वायरल हो रहा वीडियो

IND W vs PAK W: कोलंबो में महिला वर्ल्ड कप 2025 का सबसे रोमांचक मुकाबले में भारत और पाकिस्तान की टीमें एक-दूसरे को टक्कर देखने को मिल रही हैं. एशिया कप 2025 के बाद इस मैच में भी कुछ अजीबोगरीब नजारे देखने को मिल रहे हैं. प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान की कप्तान सना फातिमा के हाथ में स्प्रे देखकर सभी हैरान रह गए. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह हवा में स्प्रे चलाती दिख रही हैं.

टॉस के दौरान बवाल

भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुकाबले में टॉस के दौरान ही सोशल मीडिया पर खलबली देखने को मिली जब मैच रेफरी ने कांड कर दिया. पाकिस्तानी कप्तान ने टेल्स बोला और इस हिसाब से टॉस भारत के पक्ष में होना चाहिए था. लेकिन मैच रेफरी को टेल्स की जगह हेड्स सुनाई दिया और उन्होंने पाकिस्तान की कप्तान सना फातिमा को टॉस जिता दिया. पाकिस्तान की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया.

सना फातिमा ने क्यों उठाया स्प्रे?

प्रेमदासा स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की टीमें एक0दूसरे को टक्कर दे रही हैं. मैच के बीच हलकी-फुलकी बारिश भी देखने को मिली थी. जिसके चलते मैदान पर मक्खियां भी देखने को मिली. जिसके चलते सना फातिमा ने स्प्रे लिया और मक्खियों से बचने के लिए उन्होंने स्प्रे छिड़का. अब उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में मक्खियां भी देखने को मिलीं.

भारत ने पाकिस्तान को दिया 248 रन का लक्ष्य

सना फातिमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. टीम इंडिया की तरफ से हरलीन देओल टॉप स्कोरर नजर आई. उन्होंने 46 रन की धांसू पारी खेली. अंत में ऋचा घोष ने 20 गेंद में 35 रन की पारी खेलकर टीम के स्कोर को 247 तक पहुंच दिया. पाकिस्तान को महज 6 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा और भारत ने शुरू में ही फंदा कस रखा है.