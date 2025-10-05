Advertisement
VIDEO: IND-PAK मैच में ऑन कैमरा चीटिंग... टॉस पर हो गया ब्लंडर, देखती रह गईं हरमनप्रीत कौर

IND W vs PAK W: भारत और पाकिस्तान के बीच महिला वर्ल्ड कप 2025 में हैंडशेक की खबरें चली ही थीं कि एक और नया मुद्दा तूल पकड़ चुका है. ऑन कैमरा इस हाई वोल्टेज मैच में चीटिंग देखने को मिली. मैच रेफरी ने टॉस के दौरान हरमनप्रीत कौर के साथ ब्लंडर कर दिया और वह देखती ही रह गईं. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 05, 2025, 06:27 PM IST
Harmanpreet Kaur and Sana Fatima
Harmanpreet Kaur and Sana Fatima

IND W vs PAK W: भारत और पाकिस्तान के बीच महिला वर्ल्ड कप 2025 में हैंडशेक की खबरें चली ही थीं कि एक और नया मुद्दा तूल पकड़ चुका है. ऑन कैमरा इस हाई वोल्टेज मैच में चीटिंग देखने को मिली. मैच रेफरी ने टॉस के दौरान हरमनप्रीत कौर के साथ ब्लंडर कर दिया और वह देखती ही रह गईं. मैच रेफरी ने पाकिस्तान की कप्तान सना फातिमा को टॉस जिताया. अब इस ब्लंडर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

नहीं हुआ हैंडशेक
 
मेंस एशिया कप 2025 भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मुकाबले खेले गए. हर मैच में कंट्रोवर्सी देखने को मिली. कभी हैंडशेक का मुद्दा तूल पकड़ता दिखा तो कभी प्लेन क्रैश सेलीब्रेशन के चलते दोनों टीमों के बीच गरमा-गर्मी देखने को मिली थी. ट्रॉफी की कंट्रोवर्सी का बवाल थमा नहीं था कि महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले की तारीख आ गई. यहां भी दोनों टीमों की कप्तानों के बीच हैंडशेक नहीं देखने को मिला. 

टॉस पर हुआ ब्लंडर

भारत और पाकिस्तान के बीच इस मुकाबले में टॉस पर ब्लंडर देखने को मिला है. पाकिस्तान की कप्तान सना फातिमा ने सिक्का उछालने पर टेल्स बोला, लेकिन रेफरी शांद्रे फिट्ज और टॉस प्रेजेंटर मेल जोंस ने कहा, 'हेड्स द कॉल' और हेड्स ही आया. जिसके हिसाब से रेफरी को हरमनप्रीत कौर को टॉस जिताना था. लेकिन रेफरी ने टॉस को सना फातिमा के पक्ष में किया और उन्होंने गेंदबाजी चुन ली. इसका वीडियो आप देख सकते हैं. 

हरलीन की शानदार पारी

भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना के बीच अर्धशतकीय साझेदारी देखने को मिली. इसके बाद बैटिंग करने उतरी हरलीन देओल ने पाकिस्तान की बखिया उधेड़ी. उन्होंने 46 रन ठोके. जेमिमा भी 32 रन बनाकर आउट हो गईं. जिसके बाद स्कोरबोर्ड चलाने का जिम्मा दीप्ति और स्नेहा पर आ चुका है. अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत की महिला टीम पाकिस्तान को कितना टारगेट देने में कामयाब होती है. 

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

ind w vs pak w

;