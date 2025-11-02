IND W vs SA W: Final में ये महारिकॉर्ड अपने नाम कर सकती हैं Harmanpreet Kaur, करना होगा छोटा सा काम, पूरी दुनिया करेगी सलाम

IND W vs SA W, Harmanpreet Kaur Record: महिला वनडे विश्व कप 2025 में आज सबसे बड़ा मुकाबला यानी फाइनल खेला जाना है. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका की महिला टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी. यह मैच टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए बड़ा है. वो अपने करियर के आखिरी दौर में हैं. इसलिए ट्रॉफी के साथ विदा लेना चाहेंगे. फाइनल में उनके निशाने पर एक महारिकॉर्ड भी रहने वाला है. 2 छक्के लगाते ही वो इतिहास रच देंगी. हरमनप्रीत ने सेमीफाइनल में 89 रन की शानदार पारी खेली थी और टीम उनके फाइनल मुकाबले में भी कुछ इसी तरह की पारी की उम्मीद कर रहे हैं.

फाइनल में भारतीय कप्तान कौर जो रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती हैं वो वनडे विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का कीर्तिमान है. फिलहाल यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन के नाम दर्ज है, जिन्होंने वर्ल्ड कप में 23 छक्के लगाए हैं. डिवाइन इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुकी हैं, इसलिए उनके रिकॉर्ड को पार करने का मौका अब पूरी तरह हरमनप्रीत के हाथ में है. 2 छक्के लगाते ही वो डिवाइन से आगे निकल जाएंगी.

इस विश्व कप में हरमनप्रीत कौर का प्रदर्शन?

इस विश्व कप में हरमनप्रीत कौर का प्रदर्शन मिला जुला रहा है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने कप्तानी पारी खेलते हुए 88 गेंदों में 89 रन ठोके थे. जिसमें 10 चौके और दो छक्के शामिल थे. उनकी बल्लेबाजी के दम पर भारत ने 339 रनों का लक्ष्य 5 विकेट शेष रहते ही हासिल कर लिया था. हालांकि सेमीफाइनल में जीत की असली हीरो जेमिमा रोड्रिग्स थीं, जिन्होंने 134 गेंदों पर नाबाद 127 रन बनाकर टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी.

वनडे विश्व कप में हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड

हरमनप्रीत वर्ल्ड कप में हमेशा से भारत की सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में रही हैं. अब तक उन्होंने 29 पारियों में 1116 रन रन किए हैं. इस दौरान औसत 46.50 का रहा. उनके बल्ले से 3 शतक और 6 फिफ्टी निकलीं. हाई स्कोर नाबाद 171 रन है. अब टीम इंडिया चाहेगी कि डीवाई पाटिल स्टेडियम में होने वाली खिताबी जंग में कप्तान एक और बड़ी पारी खेलें.

