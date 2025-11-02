Advertisement
trendingNow12984591
Hindi Newsक्रिकेट

IND W vs SA W: Final में ये महारिकॉर्ड अपने नाम कर सकती हैं Harmanpreet Kaur, करना होगा छोटा सा काम, पूरी दुनिया करेगी सलाम

IND W vs SA W, Harmanpreet Kaur Record:महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल 2 नवंबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा. इस मुकाबले में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत के पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पर कब्जा करने का मौका है. अगर वह इस फाइनल में दो छक्के जड़ देती हैं तो इतिहास रचा जाना तय है. 

Written By  Bhoopendra Rai|Edited By: Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 02, 2025, 07:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Harmanpreet Kaur
Harmanpreet Kaur

IND W vs SA W, Harmanpreet Kaur Record: महिला वनडे विश्व कप 2025 में आज सबसे बड़ा मुकाबला यानी फाइनल खेला जाना है. नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका की महिला टीमें खिताब के लिए भिड़ेंगी. यह मैच टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए बड़ा है. वो अपने करियर के आखिरी दौर में हैं. इसलिए ट्रॉफी के साथ विदा लेना चाहेंगे. फाइनल में उनके निशाने पर एक महारिकॉर्ड भी रहने वाला है. 2 छक्के लगाते ही वो इतिहास रच देंगी. हरमनप्रीत ने सेमीफाइनल में 89 रन की शानदार पारी खेली थी और टीम उनके फाइनल मुकाबले में भी कुछ इसी तरह की पारी की उम्मीद कर रहे हैं.

फाइनल में भारतीय कप्तान कौर जो रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती हैं वो वनडे विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का कीर्तिमान है. फिलहाल यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन के नाम दर्ज है, जिन्होंने वर्ल्ड कप में 23 छक्के लगाए हैं. डिवाइन इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुकी हैं, इसलिए उनके रिकॉर्ड को पार करने का मौका अब पूरी तरह हरमनप्रीत के हाथ में है. 2 छक्के लगाते ही वो डिवाइन से आगे निकल जाएंगी.

इस विश्व कप में हरमनप्रीत कौर का प्रदर्शन?

इस विश्व कप में हरमनप्रीत कौर का प्रदर्शन मिला जुला रहा है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने कप्तानी पारी खेलते हुए 88 गेंदों में 89 रन ठोके थे. जिसमें 10 चौके और दो छक्के शामिल थे.  उनकी बल्लेबाजी के दम पर भारत ने 339 रनों का लक्ष्य 5 विकेट शेष रहते ही हासिल कर लिया था. हालांकि सेमीफाइनल में जीत की असली हीरो जेमिमा रोड्रिग्स थीं, जिन्होंने 134 गेंदों पर नाबाद 127 रन बनाकर टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

वनडे विश्व कप में हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड

हरमनप्रीत वर्ल्ड कप में हमेशा से भारत की सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में रही हैं. अब तक उन्होंने 29 पारियों में 1116 रन रन किए हैं. इस दौरान औसत  46.50 का रहा. उनके बल्ले से 3 शतक और 6 फिफ्टी निकलीं. हाई स्कोर नाबाद 171 रन है. अब टीम इंडिया चाहेगी कि डीवाई पाटिल स्टेडियम में होने वाली खिताबी जंग में कप्तान एक और बड़ी पारी खेलें.

ये भी पढ़ें: India vs South Africa Women: Final से पहले इस 'चीज' ने बढ़ाई टीम इंडिया की टेंशन, कहीं फिर ना टूट जाए सपना

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Harmanpreet Kaur

Trending news

आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
ISRO
आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
चलने लगी हैं ठंडी हवाएं, आंधी-तूफान से बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
Weather
चलने लगी हैं ठंडी हवाएं, आंधी-तूफान से बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
60 के हुए शाहरुख खान, बर्थडे विश करने लिए आधी रात से 'मन्नत' के बाहर फैंस का सैलाब
shahrukh khan
60 के हुए शाहरुख खान, बर्थडे विश करने लिए आधी रात से 'मन्नत' के बाहर फैंस का सैलाब
'SIR के डर से मौत' का दावा, गरमाई बंगाल की राजनीति, BJP पर TMC ने लगाया ये आरोप
TMC
'SIR के डर से मौत' का दावा, गरमाई बंगाल की राजनीति, BJP पर TMC ने लगाया ये आरोप
क्या कांग्रेस के लिए पाकिस्तान विजेता है? रेवंत रेड्डी के बयान पर बड़ा सवाल
DNA
क्या कांग्रेस के लिए पाकिस्तान विजेता है? रेवंत रेड्डी के बयान पर बड़ा सवाल
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
DNA
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
us
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
Indian Army
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Bengaluru Rave Party
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
Hoax Bomb Threat
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट