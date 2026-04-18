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Hindi Newsक्रिकेटरोहित शर्मा की बादशाहत खत्म...Smriti Mandhana ने तोड़ दिया सबसे बड़ा रिकॉर्ड, T20I में कर दिखाया बड़ा करिश्मा

रोहित शर्मा की बादशाहत खत्म...Smriti Mandhana ने तोड़ दिया सबसे बड़ा रिकॉर्ड, T20I में कर दिखाया बड़ा करिश्मा

Smriti Mandhana Broke Rohit Sharma Record: अगर आपसे कहा जाए कि रोहित शर्मा ने अपने पूरे करियर में जो कमाल नहीं किया, वो स्मृति मंधाना ने कर दिखाया, तो शायद आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन यह सच है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज मंधाना ने इतिहास रच दिया है. आइए जानते हैं कैसे....

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 18, 2026, 04:54 PM IST
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रोहित शर्मा की बादशाहत खत्म...Smriti Mandhana ने तोड़ दिया सबसे बड़ा रिकॉर्ड, T20I में कर दिखाया बड़ा करिश्मा

Smriti Mandhana Broke Rohit Sharma Record: भारतीय क्रिकेट में जब भी टी20 इंटरनेशनल में रिकॉर्ड्स की बात होती है, तो रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के नाम सामने आते हैं, लेकिन इन दोनों ही महान खिलाड़ियों को पछाड़कर एक महिला क्रिकेटर ने कमाल कर दिया है. ये कोई और नहीं बल्कि भारतीय महिला टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना हैं. मंधाना ने वह करिश्मा कर दिखाया, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी.

17 अप्रैल की रात साउथ अफ्रीका के खिलाफ डरबन में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में मंधाना ने इतिहास रच दिया. उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रनों के मामले में 'हिटमैन' यानी रोहित शर्मा की बादशाहत खत्म कर दी. अब मंधाना भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन चुकी हैं. रोहित ने अपने करियर में इस फॉर्मेट में 4,231 रन बनाए थे, जबकि मंधाना 4,244 रनों के साथ उनसे आगे निकल गई हैं.

1 रन बनाते ही रोहित को पछाड़ा

मंधाना को इस रिकॉर्ड के लिए सिर्फ एक रन की जरूरत थी. 17 अप्रैल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ डरबन के मैदान पर उन्होंने 14 गेंदों पर 13 रन बनाते ही यह उपलब्धि हासिल कर ली. अब स्मृति मंधाना के नाम 161 मैचों में 4,244 रन दर्ज हो चुके हैं. उन्होंने रोहित शर्मा के 4,231 रनों के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया है. यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि रोहित ने 2024 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टी20 से संन्यास ले लिया था और उनका यह रिकॉर्ड काफी मजबूत माना जा रहा था.

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भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

स्मृति मंधाना- 4,244 रन

रोहित शर्मा- 4,231 रन

विराट कोहली- 4,188 रन

हरमनप्रीत कौर- 3,869 रन

सूर्यकुमार यादव- 3,272 रन

मुकाबले में हारी टीम इंडिया

अगर मैच की बात करें, तो भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 157 रन बनाए थे. इस मैच में मंधाना ने 13 रनों की पारी खेली, लेकिन वह रिकॉर्ड बनाने के लिए काफी थी. इसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट खोकर 19.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. टीम इंडिया को इस मुकाबले में 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर स्मृति मंधाना ने ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली.

ये भी पढ़ें: Virat Kohli का दिल टूटा! वर्ल्ड रिकॉर्ड की दहलीज पर आकर चूके 'किंग

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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