IND W vs SL W : कब और कहां खेला जाएगा दूसरा T20I? ऐसे फ्री में देख पाएंगे मुकाबला

IND W vs SL W 2nd T20I Live Streaming: भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने घर में 5 मैचों की टी20 सीरीज में श्रीलंका से भिड़ रही है. पहला मुकाबला टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है. अब बारी दूसरे मुकाबले की है, जो 23 दिसंबर को खेला जाना है. यह मुकाबला उसी विशाखापत्तनम के मैदान पर होगा, जहां पहला मैच खेला गया था. टीम इंडिया जहां जीत दर्ज कर सीरीज में 2-0 से बढ़त हासिल करना चाहेगी, वहीं श्रीलंका सीरीज में वापसी कर उसे 1-1 से बराबरी पर लाना चाहेगी.

कितने बजे शुरू होगा दूसरा टी20?

भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस 7 बजे होगा. हरमनप्रीत कौर टीम इंडिया की कप्तान हैं, जबकि श्रीलंका की कप्तानी चमारी अट्टापट्टू संभाल रही हैं. पहले मैच में हरमनप्रीत कौर ने 16 गेंदों पर 15 रन किए थे, जबकि अट्टापट्टू ने 15 रन बनाए थे. अब देखना दिलचस्प होगा कि बचे हुए मैचों में ये कप्तान अपनी-अपनी टीमों के लिए कैसा प्रदर्शन करती हैं.

भारत और श्रीलंका महिला टीम के बीच दूसरा टी20 कहां देख पाएंगे?

इस मैच को फैंस स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर लाइव देख पाएंगे. अगर मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग देखना है तो जियो हॉटस्टार ऐप पर मैच उपलब्ध रहेगा. इसके लिए बस फोन में जियो हॉटस्टार ऐप होना चाहिए और सिम में डेटा. आप बिना कोई पैसा खर्च किए फ्री में मैच का लुत्फ उठा सकते हैं.

पहले टी20 का लेखा-जोखा

अगर पहले टी20 की बात करें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. श्रीलंका की टीम 121 रन ही बना पाई थी. टीम इंडिया के लिए दीप्ति शर्मा और वैष्णवी शर्मा ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए मेहमान टीम को 121 रनों तक सीमित रखा था. इसके बाद बल्लेबाजी में जेमिमा रोड्रिग्स और स्मृति मंधाना ने शानदार प्रदर्शन किया. जेमिमा ने 44 गेंदों में 69 रन बनाए थे, उनके बल्ले से 10 चौके निकले थे. भारत ने 8 विकेट से मैच जीता था.

T20I सीरीज के लिए भारत-श्रीलंका महिला टीमें इस प्रकार हैं

भारतीय महिला टीम- स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, स्नेह राणा, अमनजोत कौर, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणी, अरुंधति रेड्डी, वैष्णवी शर्मा, जी कमलिनी.

श्रीलंका महिला टीम- विशमी गुणरत्ने, चमारी अट्टापट्टू (कप्तान), हासिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षी डी सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना, रश्मिका सेवंदी, इमेशा दुलानी, काव्या कविंदी, निमेश मदुशानी, मल्की मदारा, इनोका रणवीरा, मालशा शेहानी, शशिनी गिम्हानी.

