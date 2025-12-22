Advertisement
trendingNow13049642
Hindi Newsक्रिकेटIND W vs SL W : कब और कहां खेला जाएगा दूसरा T20I? ऐसे फ्री में देख पाएंगे मुकाबला

IND W vs SL W : कब और कहां खेला जाएगा दूसरा T20I? ऐसे फ्री में देख पाएंगे मुकाबला

IND W vs SL W 2nd T20I Live Streaming: भारत की मेंस टीम जहां इन वक्त रेस्ट कर रही है, वहीं महिला टीम अपने घर में श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने में बिजी है. 5 मैचों की इस सीरीज का पहला मैच 21 दिसंबर को हुआ था. अब दूसरे मुकाबले की बारी है. आइए जानते हैं ये मैच कब और कहां होगा. लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल भी जानिए.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 22, 2025, 02:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND W vs SL W 2nd T20I Live Streaming
IND W vs SL W 2nd T20I Live Streaming

IND W vs SL W 2nd T20I Live Streaming: भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने घर में 5 मैचों की टी20 सीरीज में श्रीलंका से भिड़ रही है. पहला मुकाबला टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है. अब बारी दूसरे मुकाबले की है, जो 23 दिसंबर को खेला जाना है. यह मुकाबला उसी विशाखापत्तनम के मैदान पर होगा, जहां पहला मैच खेला गया था. टीम इंडिया जहां जीत दर्ज कर सीरीज में 2-0 से बढ़त हासिल करना चाहेगी, वहीं श्रीलंका सीरीज में वापसी कर उसे 1-1 से बराबरी पर लाना चाहेगी.

कितने बजे शुरू होगा दूसरा टी20?

भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस 7 बजे होगा. हरमनप्रीत कौर टीम इंडिया की कप्तान हैं, जबकि श्रीलंका की कप्तानी चमारी अट्टापट्टू संभाल रही हैं. पहले मैच में हरमनप्रीत कौर ने 16 गेंदों पर 15 रन किए थे, जबकि अट्टापट्टू ने 15 रन बनाए थे. अब देखना दिलचस्प होगा कि बचे हुए मैचों में ये कप्तान अपनी-अपनी टीमों के लिए कैसा प्रदर्शन करती हैं.

भारत और श्रीलंका महिला टीम के बीच दूसरा टी20 कहां देख पाएंगे?

इस मैच को फैंस स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर लाइव देख पाएंगे. अगर मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग देखना है तो जियो हॉटस्टार ऐप पर मैच उपलब्ध रहेगा. इसके लिए बस फोन में जियो हॉटस्टार ऐप होना चाहिए और सिम में डेटा. आप बिना कोई पैसा खर्च किए फ्री में मैच का लुत्फ उठा सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पहले टी20 का लेखा-जोखा

अगर पहले टी20 की बात करें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. श्रीलंका की टीम 121 रन ही बना पाई थी. टीम इंडिया के लिए दीप्ति शर्मा और वैष्णवी शर्मा ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए मेहमान टीम को 121 रनों तक सीमित रखा था. इसके बाद बल्लेबाजी में जेमिमा रोड्रिग्स और स्मृति मंधाना ने शानदार प्रदर्शन किया. जेमिमा ने 44 गेंदों में 69 रन बनाए थे, उनके बल्ले से 10 चौके निकले थे. भारत ने 8 विकेट से मैच जीता था.

T20I सीरीज के लिए भारत-श्रीलंका महिला टीमें इस प्रकार हैं

भारतीय महिला टीम- स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, स्नेह राणा, अमनजोत कौर, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, श्री चरणी, अरुंधति रेड्डी, वैष्णवी शर्मा, जी कमलिनी.

श्रीलंका महिला टीम- विशमी गुणरत्ने, चमारी अट्टापट्टू (कप्तान), हासिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षी डी सिल्वा, कौशानी नुथ्यांगना, रश्मिका सेवंदी, इमेशा दुलानी, काव्या कविंदी, निमेश मदुशानी, मल्की मदारा, इनोका रणवीरा, मालशा शेहानी, शशिनी गिम्हानी.

ये बी पढ़ें: 1439 रन...5 शतक और 40 विकेट...NZ vs WI मैच में रच गया इतिहास, 12 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा

 

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

ind w vs sl w

Trending news

इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
Pregnant Woman Murdered
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
1984 sikh riots
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
मनरेगा खत्म करने के होंगे गंभीर परिणाम, सोनिया ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात
sonia gandhi
मनरेगा खत्म करने के होंगे गंभीर परिणाम, सोनिया ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात
6 हजार के बदले 18 हजार! वंदे भारत के टीटीई ने परिवार को किया शर्मसार; बच्चों के...
vande bharat
6 हजार के बदले 18 हजार! वंदे भारत के टीटीई ने परिवार को किया शर्मसार; बच्चों के...
हुमायूं कबीर ने लॉन्च की पार्टी, क्या है नाम और निशान? बताया- कैसे बनेंगे किंगमेकर
Humayun Kabir
हुमायूं कबीर ने लॉन्च की पार्टी, क्या है नाम और निशान? बताया- कैसे बनेंगे किंगमेकर
BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई पीछे की वजह
Parag Shah
BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई पीछे की वजह
आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन
AIR INDIA
आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन
प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला निवेश का दरवाजा, शांति कानून राष्ट्रपति ने किए दस्तखत
Shanti Law
प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला निवेश का दरवाजा, शांति कानून राष्ट्रपति ने किए दस्तखत
NIA हेडक्वार्टर के पास मिली चाइनीज चीज क्या थी? जांच एजेंसी क्यों हुई चौकन्ना
Chinese Telescopic Of Rifle Recovered In Jammu
NIA हेडक्वार्टर के पास मिली चाइनीज चीज क्या थी? जांच एजेंसी क्यों हुई चौकन्ना
जब गलती से शपथ के लिए दो राधाकृष्णन को चला गया फोन, राष्ट्रपति भवन में फिर क्या हुआ?
Atal Sansmaran
जब गलती से शपथ के लिए दो राधाकृष्णन को चला गया फोन, राष्ट्रपति भवन में फिर क्या हुआ?