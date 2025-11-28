Advertisement
trendingNow13021634
Hindi Newsक्रिकेट

इस टीम से पांच T20I खेलेगी भारतीय टीम, BCCI ने जारी किया शेड्यूल...2 मैदानों पर होंगे सभी मुकाबले

IND W vs SL W T20I Schedule: क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज है. भारत की महिला टीम नए मिशन पर दिखने वाली है. वो श्रीलंका के खिलाफ अपने घर में 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी. बीसीसीआई ने 29 नवंबर को इस सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया है. जल्द ही टीम का ऐलान भी होगा.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 28, 2025, 02:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IND W vs SL W T20I BCCI Announced Five T20I Matches Series
IND W vs SL W T20I BCCI Announced Five T20I Matches Series

IND W vs SL W T20I Schedule: भारत की महिला क्रिकेट टीम को लेकर बड़ी खबर है. इसी महीने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने वाली टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में दो-दो हाथ करेगी. लगभग एक महीने के लंबे ब्रेक के बाद हरमनप्रीत कौर मैदान पर उतरेगी. इस सीरीज के मुकाबले 21 दिसंबर से शुरू होंगे और 30 दिसंबर तक चलेंगे.

अगले साल यानी 2026 में इंग्लैंड में महिला टी20 वर्ल्ड कप खेला जाना है. इस बड़े टूर्नामेंट की तैयारी के लिए यह सीरीज दोनों टीमों के लिए खास होने वाली है. वनडे वर्ल्ड कप के बाद मिले आराम के बाद अब टीम दोबारा लय हासिल करने की कोशिश करेगी. इस सीरीज में फैंस की नजरें कप्तान हरमनप्रीत कौर, उपकप्तान स्मृति मंधाना, और मिडिल ऑर्डर की भरोसेमंद बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्ज पर टिकी होंगी, जिन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया था.

कहां खेले जाएंगे मैच?

5 मैचों की टी सीरीज के पहले दो मुकाबले विशाखापट्टनम में खेले जाएंगे. इसके बाद टी20 श्रृंखला के अगले तीन मैच तिरुवनंतपुरम में आयोजित होंगे. मतलब ये कि सीरीज के सभी मैच कुल 2 मैदानों पर होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source
  1. पहला T20I- 21 दिसंबर, विशाखापट्टनम
  2. दूसरा T20I- 23 दिसंबर, विशाखापट्टनम
  3. तीसरा T20I- 26 दिसंबर, तिरुवनंतपुरम
  4. चौथा T20I- 28 दिसंबर, तिरुवनंतपुरम
  5. पांचवां T20I- 30 दिसंबर, तिरुवनंतपुरम

टी20 में किसका पलड़ा है भारी?

टी20 फॉर्मेट में भारत का श्रीलंका के खिलाफ दबदबा कायम रहा है. अब तक दोनों टीमों के बीच खेले गए 26 टी20 मुकाबलों में से भारत ने 20 मैच जीते हैं, जबकि श्रीलंका सिर्फ 5 ही मैच जीत पाई है.

ये भी पढ़ें: 9 चौके 3 छक्के... IPL 2026 से पहले छाए Prithvi Shaw, कप्तान बनते ही बल्ले से मचाया तहलका... नीलामी में पीछे भागेंगी टीमें?

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

ind w vs sl wBCCI

Trending news

स्टूडेंट्स के जरिए Urban Naxal फैलाएंगे नक्सली विचारधारा: एजेंसियों का बड़ा खुलासा
urban naxal
स्टूडेंट्स के जरिए Urban Naxal फैलाएंगे नक्सली विचारधारा: एजेंसियों का बड़ा खुलासा
भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश, चीन और अमेरिका को मिल रही चुनौतियां
power index 2025
भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश, चीन और अमेरिका को मिल रही चुनौतियां
'बांग्लादेशी नागरिक ने बनवाए थे भारतीय दस्तावेज...', बंगाल के युवक का बड़ा खुलासा
West Bengal news
'बांग्लादेशी नागरिक ने बनवाए थे भारतीय दस्तावेज...', बंगाल के युवक का बड़ा खुलासा
चलती ट्रेन से छात्रा को दिया धक्का, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
Madras High Court
चलती ट्रेन से छात्रा को दिया धक्का, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
'वन नेशन, वन इलेक्शन नहीं करता उल्लंघन...', कानून मंत्रालय ने JPC को क्यों दिया जवाब
one nation one election
'वन नेशन, वन इलेक्शन नहीं करता उल्लंघन...', कानून मंत्रालय ने JPC को क्यों दिया जवाब
चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ ने मचाई खलबली! भारत में IMD अलर्ट, जानें एक-एक पूरी डिटेल
Cyclone Ditwah
चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ ने मचाई खलबली! भारत में IMD अलर्ट, जानें एक-एक पूरी डिटेल
वो महाराजा… जिसके पजामे का नाड़ा खोलने-बांधने के लिए भी होता था खास अफसर
maharaja jagatjit singh
वो महाराजा… जिसके पजामे का नाड़ा खोलने-बांधने के लिए भी होता था खास अफसर
उधमपुर में दिखे 3 आतंकी, अलर्ट हुई सेना; पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी
Jammu and Kashmir
उधमपुर में दिखे 3 आतंकी, अलर्ट हुई सेना; पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी
गुजरात या बिहार... किस राज्य में है रईसों का दबदबा? अरबों में है संपत्ति
Indian billionaires
गुजरात या बिहार... किस राज्य में है रईसों का दबदबा? अरबों में है संपत्ति
'सिर्फ आधार से जारी बर्थ सर्टिफिकेट होंगे रद्द...', इस राज्य में जारी हुई गाइडलाइन
Maharashtra news
'सिर्फ आधार से जारी बर्थ सर्टिफिकेट होंगे रद्द...', इस राज्य में जारी हुई गाइडलाइन