ये हार कभी नहीं भूलेगा ऑस्ट्रेलिया, भारत की बेटियों ने कंगारू टीम को दिया बड़ा 'जख्म', बदल गया 8 साल का इतिहास

IND vs AUS Women Semi Final Highlights: इन दिनों महिला क्रिकेट की धूम है. इस धूम के बीच 30 अक्टूबर को खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने धमाका किया है. उसने सबसे मजबूत टीम ऑस्ट्रेलिया को मात देकर फाइनल में एंट्री ली. ये जीत कई मायनों में खास थी, टीम इंडिया ने वो कर दिखाया, जो इस विश्वकप में कोई भी टीम नहीं कर सकी थी. उसने अब तक अजेय रही ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में 5 विकेट से रौंद दिया और टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. यह 7 बार की चैंपियन कंगारू टीम के लिए बड़ा झटका था.

एलिसा हीली की कप्तानी वाली महिला कंगारू टीम ने उम्मीद नहीं की थी कि अजेय रहते हुए वो सेमीफाइनल गंवा देगी, वो भी तब जब उसने भारत के सामने 339 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था, लेकिन टीम इंडिया ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड रन चेज किया और ऑस्ट्रेलिया को घमंड चकनाचूर कर दिया. भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये साबित कर दिया कि वो दुनिया में किसी भी टीम को हराने का माद्दा रखती है. भारत 2017 के विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी. एक बार फिर वही कमाल दोहराया गया है.

टीम इंडिया ने दिया सबसे बड़ा जख्म

वनडे विश्व कप के इतिहास में 8 साल बाद ऐसा हुआ है जब ऑस्ट्रेलिया को हार मिली. भारत ने उसे ये बड़ा जख्म दिया है, जिसे वो आसानी से भुला नहीं पाएगी. 2017 के बाद से लेकर अब तक कंगारू टीम् ने लगातार 15 मुकाबले जीते थे, लेकिन सेमीफाइनल में भारत ने 5 विकेट से मात देकर उसके 8 साल से चली आ रही विनिंग स्ट्रीक तोड़ दी.

महिला विश्व कप में सबसे लंबी जीत का सिलसिला

15-ऑस्ट्रेलिया (2022-2025)

15-ऑस्ट्रेलिया (1997-2000)

12- ऑस्ट्रेलिया (1978-1982)

11- न्यूज़ीलैंड (1988-1993)

10- इंग्लैंड (1993-1997)

विश्व कप के इतिहास में सबसे लंबे समय तक अजेय रहने का रिकॉर्ड

महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में सबसे लंबे समय तक अजेय रहने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम है. उसके आसपास भी दूसरी टीमें नहीं हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 1978 से लेकर 1993 तक लगातार 12 मैच जीते थे. फिर 1997 से लेकर 2000 तक 12 मैच अपने नाम किए. इसके बाद 2022 से लेकर 2025 तक लगातार 15 मुकाबले जीते, लेकिन वो 16वीं जीत दर्ज करती इससे पहले ही भारत ने नवी मुंबई के मैदान पर उसे मात देकर ये सिलसिला तोड़ दिया.

