INDA vs SLA: 18 गेंद में नहीं बनने दिए 17 रन... भारत के यंगिस्तान ने दांबुला में गाड़ा झंडा, श्रीलंका को चटाई धूल

INDA vs SLA: तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इंडिया ए ने दांबुला में अपना झंडा गाड़ दिया है. तिलक एंड कंपनी ने श्रीलंका ए के जबड़े से जीत छीन ली. आखिरी 3 ओवर में इंडिया ए के युवा गेंदबाजों ने श्रीलंका ए को 17 रन नहीं बनाने दिए और मुकाबले में रोमांचक जीत दर्ज की. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ए के सामने 278 रन का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में मेजबान टीम ने दमदार शुरुआत की थी और आखिर तक मैच पर पकड़ बना रखी थी, लेकिन आखिरी 3 ओवर्स में पलक झपकते बाजी पलट गई.
श्रीलंका ए के खिलाफ टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं थी, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह जैसे विस्फोटक बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी पार करने में कामयाब नहीं हुए. इसके बाद प्रियांश आर्या और ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया. प्रियांश आर्या 32 रन के स्कोर पर बदकिस्मती से रन आउट हुए, लेकिन गायकवाड़ डटे रहे.
ऋतुराज गायकवाड़ ने मुकाबले में शानदार शतकीय पारी खेली. उन्होंने 101 रन की पारी में 3 छक्के और 6 चौके जमाए. कप्तान तिलक वर्मा ने मैदान पर आकर उनका साथ दिया. उन्होंने 97 गेंद में 60 रन की पारी खेली. अंत में आयुष बदोनी ने 24 और सूर्यांश शेड्गे ने 26 रन की पारी खेलकर टीम को 277 के स्कोर पर पहुंचाया. जवाब में श्रीलंका ने शानदार शुरुआत कर मैच में पकड़ बना ली थी.
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278 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम ने शानदार शुरुआत की. श्रीलंका का पहला विकेट 93 रन के स्कोर पर गिरा जबकि दूसरा 99 के स्कोर पर. दोनों ही ओपनर्स फिफ्टी से चूक गए. सदीरा समरविक्रमा भी 46 के स्कोर पर आउट हुए. इसके बाद कप्तान ने मोर्चा संभाला. कप्तान सहान अराच्चिगे 47 ओवर तक जमे हुए थे और टीम को 18 गेंद में 17 रन की दरकार थी. लेकिन अंशुल कंबोज की एक शानदार डिलीवरी पर 48वें ओवर में 74 रन के स्कोर पर सहान आउट हुए और टीम बिखर गई. 3 ओवर में 4 विकेट गए और भारत ने 8 रन से मुकाबले को अपने नाम किया.