INDA vs SLA: 18 गेंद में नहीं बनने दिए 17 रन... भारत के यंगिस्तान ने दांबुला में गाड़ा झंडा, श्रीलंका को चटाई धूल

278 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम ने शानदार शुरुआत की. श्रीलंका का पहला विकेट 93 रन के स्कोर पर गिरा जबकि दूसरा 99 के स्कोर पर. दोनों ही ओपनर्स फिफ्टी से चूक गए. सदीरा समरविक्रमा भी 46 के स्कोर पर आउट हुए. इसके बाद कप्तान ने मोर्चा संभाला. कप्तान सहान अराच्चिगे 47 ओवर तक जमे हुए थे और टीम को 18 गेंद में 17 रन की दरकार थी. लेकिन अंशुल कंबोज की एक शानदार डिलीवरी पर 48वें ओवर में 74 रन के स्कोर पर सहान आउट हुए और टीम बिखर गई. 3 ओवर में 4 विकेट गए और भारत ने 8 रन से मुकाबले को अपने नाम किया.