Add Zee Business As A Preferred Source
App

INDA vs SLA: 18 गेंद में नहीं बनने दिए 17 रन... भारत के यंगिस्तान ने दांबुला में गाड़ा झंडा, श्रीलंका को चटाई धूल

INDA vs SLA: तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इंडिया ए ने दांबुला में अपना झंडा गाड़ दिया है. तिलक एंड कंपनी ने श्रीलंका ए के जबड़े से जीत छीन ली. आखिरी 3 ओवर में इंडिया ए के युवा गेंदबाजों ने श्रीलंका ए को 17 रन नहीं बनाने दिए और मुकाबले में रोमांचक जीत दर्ज की.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 09, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:43 PM IST
INDA vs SLA: 18 गेंद में नहीं बनने दिए 17 रन... भारत के यंगिस्तान ने दांबुला में गाड़ा झंडा, श्रीलंका को चटाई धूल
Image Credit: IND A vs SL A

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
NEET री-एग्जाम के लिए बड़ा प्लान! एयरफोर्स के साथ केंद्रीय बल भी हो सकते हैं तैनात
NEET UG Re-Exam 20264 min ago
2
ban vs aus7 min ago
3
Pakistan14 min ago
4
Uttarakhand Weather Alert15 min ago
5
success story15 min ago