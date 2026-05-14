T20 में भारत के 11 'शतकवीर': नंबर 1 पर विराट कोहली का जलवा, किस पायदान पर हैं 15 साल के वैभव सूर्यवंशी?

Most T20 Centuries by Indians: टी20 क्रिकेट में शतक लगाना बड़ी बात होती है, क्योंकि गेंदें सीमित होती हैं. ऐसे में चौके-छक्कों की बारिश करके ही सेंचुरी पूरी होती है. इस फॉर्मेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 11 धुरंधरों की लिस्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं.
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Most T20 Centuries by Indians: टी20 क्रिकेट में जब भी शतकवीरों की बात होती है तो क्रिस गेल नंबर 1 पर आते हैं, जिन्होंने इस फॉर्मेट में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 22 शतक लगाए हैं. बात अगर भारतीय धुरंधरों की करें तो टी20 क्रिकेट में विराट कोहली सबसे महान बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. उनके नाम सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा शतक और सबसे ज्यादा फिफ्टी का रिकॉर्ड दर्ज है. भारतीय खिलाड़ियों ने टी20 में यह साबित कर दिया है कि अनुभव और जोश का मेल किसी भी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर सकता है. कोहली टी20 में भारत की तरफ से सबसे बड़े शतकवीर हैं. उनके अलावा इस लिस्ट में युवा खिलाड़ी भी शामिल हैं.
विराट कोहली ने आईपीएल 2026 में 13 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ नाबाद 105 रन बनाए. उनका यह टी20 में 10वां शतक रहा. वह टी20 क्रिकेट में 10 शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उनके इन 10 शतकों में से 9 अकेले आईपीएल में आए हैं. दुनिया भर में सबसे ज्यादा टी20 शतकों का रिकॉर्ड क्रिस गेल (22) के नाम है, जबकि बाबर आजम (13) दूसरे स्थान पर हैं.
भारत की तरफ से सबसे ज्यादा टी20 शतक लगाने वाले दिग्गजों में कोहली के बाद अभिषेक शर्मा, केएल राहुल, संजू सैमसन और रोहित शर्मा जैसे धुरंधर हैं. इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम वैभव सूर्यवंशी का है, जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में वो कमाल कर दिखाया, जो बड़े-बड़े दिग्गज अपने पूरे करियर में नहीं कर पाते.
बाएं हाथ के खूंखार ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने अब तक सिर्फ 29 टी20 मैच खेले हैं और उनके नाम 4 शतक दर्ज हैं. 'मिस्टर आईपीएल' कहे जाने वाले सुरेश रैना ने अपने करियर के 336 मैचों में 4 शतक लगाए थे, जबकि वैभव ने 30 से भी कम मैचों में यह कारनामा कर दिखाया है. यह आंकड़ा गवाही देता है कि वैभव आने वाले समय में विश्व क्रिकेट के सबसे खूंखार बल्लेबाजों में से एक बन सकते हैं.
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