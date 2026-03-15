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भारत के इन दो बल्लेबाजों ने ठोके सहवाग से भी ज्यादा तिहरे शतक, गेंदबाजों का बना दिया था भुर्ता

भारत के दो धाकड़ बल्लेबाज ऐसे हैं, जो वीरेंद्र सहवाग से भी बेहद खतरनाक हैं और तिहरा शतक जड़ने के मामले में उनसे भी एक कदम आगे हैं. वीरेंद्र सहवाग ने भले ही टेस्ट क्रिकेट में दो तिहरे शतक ठोके हैं, लेकिन उनसे भी बेहतर कोई है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 15, 2026, 08:33 PM IST
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भारत के इन दो बल्लेबाजों ने ठोके सहवाग से भी ज्यादा तिहरे शतक, गेंदबाजों का बना दिया था भुर्ता

भारत के दो धाकड़ बल्लेबाज ऐसे हैं, जो वीरेंद्र सहवाग से भी बेहद खतरनाक हैं और तिहरा शतक जड़ने के मामले में उनसे भी एक कदम आगे हैं. वीरेंद्र सहवाग ने भले ही टेस्ट क्रिकेट में दो तिहरे शतक ठोके हैं, लेकिन उनसे भी बेहतर कोई है. भारत के दो महान बल्लेबाज ऐसे हैं, जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3 तिहरे शतक ठोके हैं. भारत के ये दो धुरंधर बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि चेतेश्वर पुजारा और रवींद्र जडेजा हैं. यह भारत की तरफ से भी एक रिकॉर्ड है.

3-3 तिहरे शतक ठोकने वाले बल्लेबाज

चेतेश्वर पुजारा और रवींद्र जडेजा दोनों ने ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3-3 तिहरे शतक ठोके हैं. रवींद्र जडेजा ने सबसे पहले नवंबर 2011 में ओडिशा के खिलाफ खेले गए एक रणजी ट्रॉफी के मैच में 314 रनों की पारी खेली थी. इसके बाद नवंबर 2012 में रवींद्र जडेजा ने गुजरात के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के मैच में नाबाद 303 रन ठोक दिए. दिसंबर 2012 में रवींद्र जडेजा ने रेलवे के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के मैच में 331 रन जड़ दिए.

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यह बल्लेबाज भी कम नहीं

रवींद्र जडेजा के अलावा चेतेश्वर पुजारा ने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तीन तिहरे शतक ठोके हैं. चेतेश्वर पुजारा ने सबसे पहले नवंबर 2008 में ओडिशा के खिलाफ खेले गए एक रणजी ट्रॉफी के मैच में नाबाद 302 रनों की पारी खेली थी. इसके बाद जनवरी 2013 में चेतेश्वर पुजारा ने कर्नाटक के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के मैच में 352 रन ठोक दिए. अक्टूबर 2013 में चेतेश्वर पुजारा ने वेस्टइंडीज-A के खिलाफ एक फर्स्ट क्लास मैच में नाबाद 306 रन जड़ दिए.

इस बल्लेबाज के नाम 6 तिहरे शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा तिहरे शतक ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन के नाम पर दर्ज है. सर डॉन ब्रैडमैन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा 6 तिहरे शतक ठोके हैं. ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज बिल पोन्सफोर्ड और इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज वॉली हेमंड ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 4-4 तिहरे शतक ठोके हैं. इसके अलावा ब्रायन लारा, डब्लूजी ग्रेस, ग्रीम हिक, माइक हसी, चेतेश्वर पुजारा और रवींद्र जडेजा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3-3 तिहरे शतक ठोके हैं.

सबसे ज्यादा तिहरे शतक (FC Cricket)

1. सर डॉन ब्रैडमैन (ऑस्ट्रेलिया) - 6 तिहरे शतक

2. बिल पोन्सफोर्ड (ऑस्ट्रेलिया) - 4 तिहरे शतक

3. वॉली हेमंड (इंग्लैंड) - 4 तिहरे शतक

4. ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज) - 3 तिहरे शतक

5. डब्लूजी ग्रेस (इंग्लैंड) - 3 तिहरे शतक

6. ग्रीम हिक (इंग्लैंड) - 3 तिहरे शतक

7. माइक हसी (ऑस्ट्रेलिया) - 3 तिहरे शतक

8. चेतेश्वर पुजारा (भारत) - 3 तिहरे शतक

9. रवींद्र जडेजा (भारत) - 3 तिहरे शतक

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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