भारत के 3 महान क्रिकेटर, जिन्हें डेब्यू से संन्यास तक कभी नहीं किया गया टीम इंडिया से ड्रॉप
Advertisement
trendingNow12890674
Hindi Newsक्रिकेट

भारत के 3 महान क्रिकेटर, जिन्हें डेब्यू से संन्यास तक कभी नहीं किया गया टीम इंडिया से ड्रॉप

भारत के 3 महान क्रिकटर ऐसे हैं, जिन्हें डेब्यू करने से लेकर रिटायर होने तक कभी भी फॉर्म के कारण टीम इंडिया से ड्रॉप नहीं किया गया है. क्रिकेट के मैदान पर ये तीनों ही दिग्गज क्रिकेटर राज करते थे. जब ये तीनों क्रिकेटर मैदान पर उतरते थे तो फैंस की भीड़ उनका प्रदर्शन देखने के लिए स्टेडियम में उमड़ पड़ती थी.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 21, 2025, 01:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत के 3 महान क्रिकेटर, जिन्हें डेब्यू से संन्यास तक कभी नहीं किया गया टीम इंडिया से ड्रॉप

भारत के 3 महान क्रिकटर ऐसे हैं, जिन्हें डेब्यू करने से लेकर रिटायर होने तक कभी भी फॉर्म के कारण टीम इंडिया से ड्रॉप नहीं किया गया है. क्रिकेट के मैदान पर ये तीनों ही दिग्गज क्रिकेटर राज करते थे. जब ये तीनों क्रिकेटर मैदान पर उतरते थे तो फैंस की भीड़ उनका प्रदर्शन देखने के लिए स्टेडियम में उमड़ पड़ती थी. आलम ये था कि इन 3 खिलाड़ियों के खेलने या नहीं खेलने के आधार पर मैच की टिकटों के दाम तय होते थे. भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के हर क्रिकेट फैन के दिलों में ये तीन महान क्रिकेटर्स अभी भी राज करते हैं. आइए एक नजर डालते हैं भारत के इन 3 महान क्रिकेटर्स पर-

1. सचिन तेंदुलकर

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को डेब्यू करने से लेकर रिटायर होने तक कभी भी फॉर्म के कारण टीम इंडिया से ड्रॉप नहीं किया गया है. सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर के कुछ मैच चोट के कारण नहीं खेले. वहीं, अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर सचिन तेंदुलकर को वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत कुछ मैचों में आराम दिया गया था. सचिन तेंदुलकर के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, जब उन्हें खराब फॉर्म के चलते टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया हो. सचिन तेंदुलकर ने 15 नवंबर 1989 को अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था. 24 साल वर्ल्ड क्रिकेट में राज करने के बाद सचिन तेंदुलकर ने 14 नवंबर 2013 को अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था. सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 34357 रन और 100 शतक बनाए हैं और उनके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए नामुमकिन के बराबर है.

ODI क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप-5 खूंखार बल्लेबाज, लिस्ट में बड़े-बड़े नाम शामिल

2. सुनील गावस्कर

अपने जमाने के महान बल्लेबाज और पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर को कभी भी फॉर्म के कारण टीम इंडिया से ड्रॉप नहीं किया गया है. सुनील गावस्कर के खेलने या नहीं खेलने के आधार पर मैच की टिकटों के दाम तय होते थे. सुनील गावस्कर का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर 16 साल तक चला, लेकिन कभी भी वह फॉर्म के आधार पर टीम इंडिया से बाहर नहीं निकाले गए. सुनील गावस्कर ने 1971 में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का आगाज किया था और 1987 में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया. सुनील गावस्कर ने इस दौरान टीम इंडिया में अपनी जगह बनाए रखी. सुनील गावस्कर के नाम भारत के लिए 125 टेस्ट मैचों में 10,125 रनों का रिकॉर्ड है, जिसमें 34 शतक और 45 अर्धशतक शामिल हैं. इसके बाद सुनील गावस्कर के इस रिकॉर्ड को सचिन तेंदुलकर ने तोड़ा था. सुनील गावस्कर ने भारत के लिए 108 वनडे मैचों में 3092 रन भी बनाए हैं. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सुनील गावस्कर के नाम एक शतक और 27 अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड है.

28 गेंद पर शतक, ठोके 6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6... भारत के इस खूंखार बल्लेबाज ने टी20 में मचाई भूकंप जैसी तबाही

3. महेंद्र सिंह धोनी

भारत के महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को कभी भी फॉर्म के कारण टीम इंडिया से ड्रॉप नहीं किया गया है. हालांकि महेंद्र सिंह धोनी ने अपने करियर के कुछ मैच चोट के कारण नहीं खेले. महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में आईसीसी की तीन बड़ी ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है. महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ICC टी20 वर्ल्ड कप 2007, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 और ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2013 की ट्रॉफी जीत चुकी है. धोनी की कप्तानी में इसके अलावा टीम इंडिया साल 2009 में पहली बार टेस्ट में नंबर-1 बनी थी. महेंद्र सिंह धोनी ने 23 दिसंबर 2004 में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच के जरिए अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज किया था. अगस्त 2020 में महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से भी संन्यास का ऐलान कर दिया. इंटरनेशनल क्रिकेट में धोनी आखिरी बार वर्ल्ड कप 2019 के दौरान खेलते नजर आए थे. धोनी ने भारत के लिए 350 वनडे मैचों में 50.57 की औसत से 10773 रन बनाए हैं, जिसमें 10 शतक और 73 अर्धशतक शामिल हैं. धोनी ने 90 टेस्ट मैचों में 4876 रन बनाए हैं, जिसमें 6 शतक और 33 अर्धशतक शामिल हैं. इसके अलावा धोनी ने 98 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 1617 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Team India

Trending news

MCD ने जारी किया आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC ने शीघ्र सुनवाई से कर दिया इनकार
Stra Dogs
MCD ने जारी किया आवारा कुत्तों को उठाने का आदेश, SC ने शीघ्र सुनवाई से कर दिया इनकार
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
karnataka
'मुस्लिम लड़कियों से शादी...', विवादित बयान पर MLA की बढ़ी मुश्किलें; FIR दर्ज
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
Constitution Amendment Bill
गिरफ्तार PM-CM को पद से हटाने वाला बिल पास हो या नहीं, सरकार के दोनों हाथ में लड्डू!
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
Nagpur
नागपुर यूनिवर्सिटी का कारनामा: बीबीए का एग्जाम दिया, बीकॉम की मार्कशीट मिली
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
Maharashtra
BEST चुनाव के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल, हार के बाद CM फडणवीस से मिले राज ठाकरे
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Ahmedabad
अहमदाबाद: हिंदू बच्चे की चाकू से घोंप कर मारने वाले मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ?
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
BSP
Pakistan की 'कबूतर' वाली साजिश नाकाम, जम्मू रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
Samba
माता वैष्णो देवी के दर्शन कराने जा रही बस पुल से 30 फीट नीचे गिरी, 1 की मौत 40 घायल
VP Election: कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की सहयोगी पार्टियों में 'धर्मसंकट'
Vice President
VP Election: कांग्रेस ने फंसा दिया पेंच! BJP की सहयोगी पार्टियों में 'धर्मसंकट'
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
Donald Trump
पुतिन जेलेंस्की से नहीं करेंगे मुलाकात, रूस-यूक्रेन का नहीं निकलेगा नतीजा? जानें वजह
;