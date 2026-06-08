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INDA vs SLA: श्रीलंका की लंका लगाने उतरेंगे वैभव-प्रियांश, इन 11 खिलाड़ियों को मौका देंगे कप्तान तिलक वर्मा?

India A vs Sri Lanka A ODI Match: तिलक वर्मा की कप्तानी में इंडिया ए टीम 9 जून (मंगलवार) को श्रीलंका ए के खिलाफ एकदिवसीय मैच खेलने के लिए तैयार है. भारत की ए टीम में आईपीएल 2026 में जलवा बिखेरने वाले कई युवा खिलाड़ियों को जगह मिली है. फैंस दो तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या को साथ में बैटिंग करते देखने के लिए बेताब हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 08, 2026, 10:22 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:22 PM IST
INDA vs SLA: श्रीलंका की लंका लगाने उतरेंगे वैभव-प्रियांश, इन 11 खिलाड़ियों को मौका देंगे कप्तान तिलक वर्मा?

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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