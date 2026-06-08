INDA vs SLA: श्रीलंका की लंका लगाने उतरेंगे वैभव-प्रियांश, इन 11 खिलाड़ियों को मौका देंगे कप्तान तिलक वर्मा?

India A vs Sri Lanka A ODI Match: तिलक वर्मा की कप्तानी में इंडिया ए टीम 9 जून (मंगलवार) को श्रीलंका ए के खिलाफ एकदिवसीय मैच खेलने के लिए तैयार है. इन दोनों देशों के अलावा अफगानिस्तान भी ODI ट्राई सीरीज में हिस्सा ले रहा है. भारत की ए टीम में आईपीएल 2026 में जलवा बिखेरने वाले कई युवा खिलाड़ियों को जगह मिली है. फैंस दो तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या को साथ में बैटिंग करते देखने के लिए बेताब हैं. आईपीएल में ये दोनों खिलाड़ी अलग-अलग टीमों की तरफ से खेलते हुए गेंदबाजों के धागे खोल रहे थे. अब जरा सोचिए कि दोनों साथ में खेलेंगे तो विरोधी टीम का क्या हाल करेंगे.
ODI त्रिकोणीय सीरीज का आगाज 9 जून को होगा. भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 50-50 ओवर का ये मुकाबला दांबुला स्थित रंगिरी दंबुल्ला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा. आइए नजर डालते हैं उन 11 खिलाड़ियों पर, जिन्हें इस मैच में कप्तान तिलक वर्मा मैदान पर उतार सकते हैं.
वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा (कप्तान), रियान पराग, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), सूर्यांश शेडगे, अनुकूल रॉय, विप्रज निगम, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर
भारत ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच ट्राई सीरीज का सीधा प्रसारण सोनी टीवी चैनल पर किया जाएगा. एकदिवसीय ट्राई सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लीव पर होगी. सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से शुरू होंगे.
इंडिया ए स्क्वॉड: तिलक वर्मा (कप्तान), प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (उप-कप्तान), आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), विप्रज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कंबोज और अरशद खान
अफगानिस्तान ए स्क्वॉड: इमरान मीर (कप्तान), नूर रहमान (विकेटकीपर), मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), हसन ईसाखिल, खालिद तानीवाल, इजाज अहमदजई, बहीर शाह महबूब, फैसल खान शिनोजादा, फरमानुल्लाह सफी, शम्स उर रहमान, खलील गुरबाज, जहीर खान पकतीन, फरीदून दाऊदजई, मोहम्मद इब्राहिम और अब्दुल्ला अहमदजई
श्रीलंका ए स्क्वॉड: निरोशन डिकवेला (उप कप्तान और विकेटकीपर), अविष्का फर्नांडो, नुवानिदु फर्नांडो, सदीरा समाराविक्रमा (विकेटकीपर), सहान अराचिगे (कप्तान), अहान विक्रमसिंघे, चमिका करुणारत्ने, वानुजा सहान, विजयकांत वियास्कंथ, मोहम्मद शिराज, दुलज समुदिथा, विशेन हलंबेज, रविन्दु फर्नांडो, चमिका गुणसेकरा, गरुका संकेत और कुगदास मथुलन