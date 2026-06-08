INDA vs SLA: श्रीलंका की लंका लगाने उतरेंगे वैभव-प्रियांश, इन 11 खिलाड़ियों को मौका देंगे कप्तान तिलक वर्मा?

India A vs Sri Lanka A ODI Match: तिलक वर्मा की कप्तानी में इंडिया ए टीम 9 जून (मंगलवार) को श्रीलंका ए के खिलाफ एकदिवसीय मैच खेलने के लिए तैयार है. इन दोनों देशों के अलावा अफगानिस्तान भी ODI ट्राई सीरीज में हिस्सा ले रहा है. भारत की ए टीम में आईपीएल 2026 में जलवा बिखेरने वाले कई युवा खिलाड़ियों को जगह मिली है. फैंस दो तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या को साथ में बैटिंग करते देखने के लिए बेताब हैं. आईपीएल में ये दोनों खिलाड़ी अलग-अलग टीमों की तरफ से खेलते हुए गेंदबाजों के धागे खोल रहे थे. अब जरा सोचिए कि दोनों साथ में खेलेंगे तो विरोधी टीम का क्या हाल करेंगे.