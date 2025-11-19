ओमान को पीटकर एशिया कप के सेमीफाइनल मे पहुंचा भारत, वैभव सूर्यवंशी नहीं इस खिलाड़ी ने उड़ाया गर्दा

Asia Cup Rising Stars 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में भारत ए ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. मंगलवार को ओमान के खिलाफ हुए मुकाबले में ऑलराउंडर हर्ष दुबे ने शानदार प्रदर्शन किया और टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. भारत के साथ ग्रुप ए में पाकिस्तान की टीम ने भी सेमीफाइनल में अपनी सीट कन्फर्म कर ली है.
Asia Cup Rising Stars 2025: दोहा में खेले जा रहे एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में मंगलवार को इंडिया ए ने ओमान को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. वेस्ट एंड पार्क अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में ओमान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 135 रनों का स्कोर खड़ा किया. भारत ए ने 17.5 ओवरों में लक्ष्य का पीछा कर लिया.
इस मैच में 14 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हो गए. भारत की जीत में ऑलराउंडर हर्ष दुबे का अहम किरदार रहा, जिन्होंने बल्ले और गेंद से जलवा दिखाया. भारत के साथ ग्रुप ए में पाकिस्तान की टीम ने भी सेमीफाइनल में अपनी सीट कन्फर्म कर ली है.
23 वर्षीय युवा ऑलराउंडर हर्ष दुबे अभी तक इस टूर्नामेंट में छाए हुए हैं. ओमान के खिलाफ मैच में उन्होंने पहले गेंद से कमाल दिखाते हुए 4 ओवर में 30 रन देकर एक विकेट चटकाए और उसके बाद बल्ले से जलवा दिखाते हुए 44 गेंदों पर 53 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली. इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. हर्ष दुबे के अलावा नमन धीर ने 19 गेंदों पर 30 महत्वपूर्ण रन बनाए.
एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 में आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है. प्रत्येक ग्रुप से टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेगी. ग्रुप बी से भारत ए और पाकिस्तान ए ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है. सेमीफाइनल के दोनों मुकाबले शुक्रवार, 21 नवंबर को खेले जाएंगे. भारत ए का सामना ग्रुप ए में टॉप पर फिनिश करने वाली टीम से होगा.
एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान का आमना-सामना हो सकता है. लीग स्टेज में जब दोनों टीमों के बीच टक्कर हुई तब पाकिस्तान ए ने इंडिया ए को 8 विकेट से हरा दिया था. जितेश शर्मा की अगुवाई वाली टीम इस हार का बदला लेने के लिए बेकरार होगी.
