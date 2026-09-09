इंडिया ए टीम का ऐलान: देवदत्त पडिक्कल और ऋतुराज गायकवाड़ बने कप्तान, मैदान में दिखेंगे हार्दिक पांड्या?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 22 सितंबर से शुरू होने वाली आगामी मल्टी-डे (लाल गेंद) और वनडे घरेलू सीरीज के लिए भारत ए टीम की घोषणा कर दी है. इस दौरे के सभी मुकाबले पुडुचेरी में आयोजित किए जाएंगे. सीरीज की शुरुआत दो लाल गेंद मैचों से होगी, जिसके बाद तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी.
चयनकर्ताओं ने दोनों फॉर्मेट के लिए अलग-अलग कप्तानों का चयन किया है. दो मल्टी-डे मैचों की सीरीज के लिए देवदत्त पडिक्कल को कप्तान और साई सुदर्शन को उप-कप्तान बनाया गया है. वहीं, तीन मैचों की वनडे सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ टीम की कमान संभालेंगे, जबकि देवदत्त पडिक्कल उप-कप्तान की भूमिका निभाएंगे.
इस चयन की सबसे बड़ी बात स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का वन-डे टीम में शामिल होना है. हालांकि, उनकी और तेज गेंदबाज विजयकुमार वैशाक की उपलब्धता फिटनेस क्लीयरेंस (फिटनेस टेस्ट पास करने) के अधीन रखी गई है.
India A squad announced for home series against Australia A, comprising two multi-day matches and three one-day games in Puducherry.
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— BCCI (@BCCI) September 9, 2026
अमन मोखाड़े, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल (कप्तान), साई सुदर्शन (उप-कप्तान), यश राठौड़, शेख रशीद, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, तनुष कोटियान, तुषार देशपांडे, अंशुल कंबोज, प्रफुल हिंगे, एन जगदीशन (विकेटकीपर), नचिकेत भूते, विजयकुमार वैशाक*.
प्रियांश आर्य, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल (उप-कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), रजत पाटीदार, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), निशांत सिंधु, विपराज निगम, अर्शिन कुलकर्णी, अरशद खान, नमन धीर, हार्दिक पांड्या*, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), गुरजपनीत सिंह, यश ठाकुर.