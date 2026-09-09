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इंडिया ए टीम का ऐलान: देवदत्त पडिक्कल और ऋतुराज गायकवाड़ बने कप्तान, मैदान में दिखेंगे हार्दिक पांड्या?

बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ आगामी मल्टी-डे और एकदिवसीय सीरीज के लिए भारत ए टीम की घोषणा कर दी है. देवदत्त पडिक्कल और ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी सौंपी गई है. जानें पूरा स्क्वॉड और शेड्यूल.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 09, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 03:46 PM IST
इंडिया ए टीम का ऐलान: देवदत्त पडिक्कल और ऋतुराज गायकवाड़ बने कप्तान, मैदान में दिखेंगे हार्दिक पांड्या?
Image Credit: देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़ और हार्दिक पांड्या. Photo Credit: BCCI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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