Hindi Newsक्रिकेट

हो गया सबसे बड़े खिलाड़ी का कमबैक, विध्वंसक बल्लेबाजी के दम पर दुनिया भर में मनवाया लोहा

भारत के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत इंग्लैंड दौरे पर बुरी तरह से चोटिल हो गए थे. उस समय से वह भारतीय से बाहर चल रहे हैं. इसी बीच सीनियर मेंस सिलेक्शन ने भारतीय ए टीम का ऐलान कर दिया है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 21, 2025, 02:19 PM IST
भारत के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत इंग्लैंड दौरे पर बुरी तरह से चोटिल हो गए थे. उस समय से वह भारतीय से बाहर चल रहे हैं. इसी बीच सीनियर मेंस सिलेक्शन ने भारतीय ए टीम का ऐलान कर दिया है.  ऐसे में ये भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज टीम में वापसी करने वाला है.  दरअसल, वह इंग्लैंड दौरे पर चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन बुरी तरह से घायल हो गए थे. हालांकि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले उनकी टीम में वापसी हुई है. यही नहीं उन्हें इंडिया ए टीम का कप्तान भी नियुक्त किया गया है.

30 अक्टूबर से भिड़ंत

 गौरतलब है कि इंडिया ए और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4-4 दिवसीय मैच खेला जाना है.ये मैच बैंगलोर में मौजूद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच 30 अक्टूबर को मैच खेला जाएगा. वहीं, दूसरा मैच 6 नवंबर से खेला जाना है. इसके बाद 14 नवंबर से दो टेस्ट मैचों की सीरीज की खेली जानी है. हाल ही में भारतीय टीम के उप कप्तान ऋषभ पंत की टीम में वापसी हो रही है.  इस मैच के बाद भारतीय टीम के ऐलान होना है.  इंडिया ए के टीम में कई सारे बदलाव किए गए हैं, राहुल के ऑस्ट्रेलिया दौरे से आने के बाद कई खिलाड़ी उस मैच में खेल  सकते है. 

4 दिवसीय मैच के लिए इंडिया ए 
ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, एन जगदीशन (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर, आयुष बदोनी और सारांश जैन. 

ऋषभ का टेस्ट करियर 

ऋषभ ने अपने करियर की शुरुआत साल 2018 में हुई थी. उन्होंने अपने करियर में अभी तक 47 टेस्ट मैचों की 82 परियों में 44.89 की औसत से 3427 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 8 शतक और 18 अर्धशतक लगाए हैं. इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 159 रनों का रहा है. 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

Rishabh Pant

