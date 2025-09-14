न रोहित न कोहली... ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए BCCI ने किया इस टीम का ऐलान, दो खिलाड़ी बने कप्तान
न रोहित न कोहली... ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए BCCI ने किया इस टीम का ऐलान, दो खिलाड़ी बने कप्तान

भारतीय टीम अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर होगी, जहां 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज और तीन वनडे मैच भी खेले जाएंगे. इससे पहले भारत की ए टीम ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. ये सभी मुकाबले कानपुर में खेले जाएंगे.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 14, 2025, 06:58 PM IST
न रोहित न कोहली... ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए BCCI ने किया इस टीम का ऐलान, दो खिलाड़ी बने कप्तान

India vs Australia: भारतीय टीम अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर होगी, जहां 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज और तीन वनडे मैच भी खेले जाएंगे. इससे पहले भारत की ए टीम ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी. ये सभी मुकाबले कानपुर में खेले जाएंगे. इन तीन वनडे मैचों के लिए BCCI ने इंडिया ए टीम का ऐलान कर दिया है. दिलचस्प यह यह है कि दो खिलाड़ियों को कप्तान बनाया गया है. वहीं, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इंडिया-ए टीम का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन टीम में इन दोनों दिग्गजों को शामिल नहीं किया गया है.

दो खिलाड़ी कप्तान

BCCI ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ तीन वनडे मैचों के लिए जिस टीम का ऐलान किया है, उसमें दो खिलाड़ियों को कप्तान बनाया है. दरअसल, पहले मुकाबले में रजत पाटीदार कप्तान की भूमिका में नजर आएंगे. वहीं, बाकी दो मैचों में युवा विस्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा इंडिया ए की कमान संभालेंगे. दूसरे और तीसरे मैचों में रजत पाटीदार तिलक वर्मा के डिप्टी यानी टीम के उपकप्तान होंगे. कई युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को इस टीम में मौका मिला है.

रोहित-कोहली का नाम नहीं

इस टीम में दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम नहीं है. इसका मतलब यह कि ये दोनों बल्लेबाज इंडिया ए के लिए नहीं खेलेंगे. ऐसा माना जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली को इंडिया ए टीम में शामिल किया जा सकता है. बता दें कि ये दोनों भारतीय दिग्गज टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं. रोहित भारत की वनडे टीम के कप्तान हैं. दोनों के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलने की संभावना है. अटकलें यह भी हैं कि यह दोनों की आखिरी इंटरनेशनल सीरीज हो सकती है.

इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच तीन मैचों की शुरुआत 30 सितंबर से होगी. ये तीन मैच क्रमशः 30 सितंबर, 3 अक्टूबर और 5 अक्टूबर को खेले जाएंगे. सभी मैच ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होंगे.

पहले वनडे मैच के लिए इंडिया ए की टीम: रजत पाटीदार (कप्तान), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजापनीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, सिमरजीत सिंह.

दूसरे और तीसरे वनडे के लिए इंडिया ए की टीम: तिलक वर्मा (कप्तान), रजत पाटीदार (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बदोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधु, गुरजापनीत सिंह, युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

;