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Hindi Newsक्रिकेटखत्म हुआ इंतजार! Team India के लिए ओपनिंग करेंगे प्रियांश और वैभव, श्रीलंका की धरती पर मचेगा गदर, देखें पूरा शेड्यूल

खत्म हुआ इंतजार! Team India के लिए ओपनिंग करेंगे प्रियांश और वैभव, श्रीलंका की धरती पर मचेगा 'गदर', देखें पूरा शेड्यूल

Priyansh Arya and Vaibhav Suryavanshi Opening Pair: आईपीएल ने भारत को 2 नए खूंखार ओपनर दे दिए हैं. इन दोनों को भारत की ए टीम में जगह भी मिल चुकी है, जो श्रीलंका में वनडे ट्राई-सीरीज खेलने वाली है. यह सीरीज आईपीएल 2026 के ठीक बाद जून में होगी.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 14, 2026, 05:50 PM IST
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टीम इंडिया की नई ओपनिंग जोड़ी वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या (फोटो BCCI)
टीम इंडिया की नई ओपनिंग जोड़ी वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या (फोटो BCCI)

Priyansh Arya and Vaibhav Suryavanshi Opening Pair: आईपीएल 2026 खत्म होने के बाद श्रीलंका की सरजमीं पर भारतीय टीम की नई ओपनिंग जोड़ी तबाही मचाने उतरेगी. आईपीएल के 19वें सीजन में बल्ले से गर्दा उड़ाने वाले 2 खूंखार ओपनर पहली बार नीली जर्सी में उतरेंगे. फैंस को लंबे समय से इसका इंतजार था. आखिरकार अब उनका इंतजार खत्म हुआ है, क्योंकि उनके चहेते 2 स्टार ओपनर को भारत की ए टीम में मौका मिल गया है.

ये कोई और नहीं बल्कि वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या हैं, जिन्होंने आईपीएल के पिछले 2 सीजन में धाक जमाई है. हर किसी की जुबां पर इन्हीं दोनों ओपनर्स का नाम है. पहले 6 ओवरों में ये दोनों ही विरोधी टीमों के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए पहचान बना चुके हैं. भारत ए टीम श्रीलंका में वनडे ट्राई-सीरीज खेलेगी, जिसमें वह श्रीलंका और अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगी. 

आईपीएल 2026 में वैभव और प्रियांश ने क्या किया है?

आईपीएल 2026 में वैभव और प्रियांश गेंदबाजों के लिए किसी काल से कम नहीं रहे हैं. वैभव ने जहां राजस्थान रॉयल्स के लिए 11 मैचों में 236.56 की स्ट्राइक रेट से 440 रन बनाए हैं, वहीं प्रियांश ने पंजाब किंग्स के लिए 10 मैचों में 226.49 की स्ट्राइक रेट से 342 रन बनाए हैं. वैभव अब तक 40 छक्के और 38 चौके मार चुके हैं, जबकि प्रियांश ने 32 छक्के और 23 चौके लगाए हैं. ये आंकड़े साबित करते हैं कि जब ये दोनों खिलाड़ी भारत ए टीम के लिए एक साथ ओपन करेंगे तो मैदान पर चौके-छक्कों की बारिश होना तय है.

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भारत ए में ओपनिंग के लिए 3 विकल्प

वनडे ट्राई-सीरीज के लिए भारतीय ए टीम की कमान तिलक वर्मा को दी गई है, जबकि उप-कप्तान रियान पराग हैं. इस टीम में ओपनर के तौर पर प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंह जैसे खिलाड़ी हैं. ऐसे में तय माना जा रहा है कि वैभव और प्रियांश ही ओपनिंग करेंगे. नंबर 3 पर तिलक या आयुष बदोनी को मौका मिल सकता है. विकेटकीपर के लिए प्रभसिमरन सिंह और कुमार कुशाग्र का नाम शामिल है.

कब से शुरू होगी यह वनडे ट्राई सीरीज?

श्रीलंका में होने वाली यह वनडे ट्राई-सीरीज जून में होगी. 9 जून को पहला मैच है, जबकि फाइनल 21 जून को होगा. भारत की ए टीम पहला मैच 9 जून को श्रीलंका ए के खिलाफ खेलेगी. फिर उसे दूसरा मैच 11 जून को अफगानिस्तान से खेलना है. 15 जून को तीसरा मैच फिर श्रीलंका ए से होगा, जबकि चौथा मुकाबला 17 जून को अफगान टीम से होगा. जो भी टीमें टॉप पर रहेंगी, उनके बीच फाइनल होगा. 

यह पूरी सीरीज दांबुला में होगी. लिमिटेड ओवर्स की इस ट्राई-सीरीज के बाद इंडिया ए टीम श्रीलंका ए के खिलाफ दो मल्टी-डे मैच भी खेलेगी, जिसके लिए टीम का ऐलान होना बाकी है. मल्टी-डे मैच गाले में होंगे. हम यहां इस सीरीज का पूरा शेड्यूल लेकर हाजिर हुए हैं.

इंडिया ए का पूरा स्क्वाड (वनडे ट्राई-सीरीज)

तिलक वर्मा (कप्तान), प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (उप-कप्तान), आयुष बदोनी, निशांत सिंधु, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), विपराज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कंबोज, अरशद खान.

मैच नं. दिन तारीख मुकाबला
1 मंगलवार 09 जून 2026 भारत ए बनाम श्रीलंका ए
2 गुरुवार 11 जून 2026 भारत ए बनाम अफगानिस्तान ए
3 शनिवार 13 जून 2026 अफगानिस्तान ए बनाम श्रीलंका ए
4 सोमवार 15 जून 2026 भारत ए बनाम श्रीलंका ए
5 बुधवार 17 जून 2026 भारत ए बनाम अफगानिस्तान ए
6 शुक्रवार 19 जून 2026 अफगानिस्तान ए बनाम श्रीलंका ए
7 रविवार 21 जून 2026 ट्राई-नेशन फाइनल

ये भी पढ़ें: IPL 2026: पंजाब किंग्स के 3 खूंखार 'शेरों' की भारतीय टीम में एंट्री; पहली गेंद से ठोकते हैं छक्के

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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