Advertisement
trendingNow13216914
Hindi Newsक्रिकेटIPL के बीच टीम इंडिया का ऐलान, तिलक वर्मा कप्तान, वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या ओपनर, देखें स्क्वॉड

IPL के बीच टीम इंडिया का ऐलान, तिलक वर्मा कप्तान, वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या ओपनर, देखें स्क्वॉड

India A Squad For ODI Tri Series: आईपीएल 2026 के बीच भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. गुरुवार, 14 मई को बीसीसीआई ने भारत की ए टीम की घोषणा की जो श्रीलंका में ODI ट्राई सीरीज खेलेगी. मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा को भारतीय ए टीम का कप्तान बनाया गया है. 15 साल के धाकड़ बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 14, 2026, 04:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL के बीच टीम इंडिया का ऐलान, तिलक वर्मा कप्तान, वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या ओपनर, देखें स्क्वॉड

India A Squad For ODI Tri Series: आईपीएल 2026 के बीच भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. गुरुवार, 14 मई को बीसीसीआई ने भारत की ए टीम की घोषणा की जो श्रीलंका में ODI ट्राई सीरीज खेलेगी. मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा को भारतीय ए टीम का कप्तान बनाया गया है. 15 साल के धाकड़ बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा हैं. रियान पराग को उपकप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं. जून में भारतीय ए टीम श्रीलंका का दौरान करेगी जहां भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच त्रिकोणिय ODI सीरीज खेली जाएगी.

ODI ट्राई सीरीज के लिए भारत-ए टीम का ऐलान

तिलक वर्मा (कप्तान), प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (उप-कप्तान), आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), विप्रज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कंबोज, अरशद खान

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

cricketTeam India

Trending news

Heatwave का असर अस्पतालों तक, पंजाब में 3279 मरीजों को मिला कैशलेस इलाज
Punjab Heatwave
Heatwave का असर अस्पतालों तक, पंजाब में 3279 मरीजों को मिला कैशलेस इलाज
कोई चला रहा बुलेट तो किसी ने पकड़ा ई-रिक्शा; पेट्रोल बचाने के लिए किसने क्या किया?
Maharashtra
कोई चला रहा बुलेट तो किसी ने पकड़ा ई-रिक्शा; पेट्रोल बचाने के लिए किसने क्या किया?
SIR के तीसरे फेज का ऐलान, 16 राज्यों-3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगी प्रक्रिया
Sir
SIR के तीसरे फेज का ऐलान, 16 राज्यों-3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगी प्रक्रिया
5 दिन में ही बदलने लगा पश्चिम बंगाल, भाजपा की सुवेंदु सरकार ने लिए 10 बड़े फैसले
bengal news
5 दिन में ही बदलने लगा पश्चिम बंगाल, भाजपा की सुवेंदु सरकार ने लिए 10 बड़े फैसले
दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच BRICS बनेगा गेमचेंजर? एस जयशंकर ने कह दी बड़ी बात
BRICS
दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच BRICS बनेगा गेमचेंजर? एस जयशंकर ने कह दी बड़ी बात
भारत में ISI की साजिश नाकाम! भट्टी गैंग के ठिकानों पर रेड, कई संदिग्ध राउंडअप
ISI
भारत में ISI की साजिश नाकाम! भट्टी गैंग के ठिकानों पर रेड, कई संदिग्ध राउंडअप
काला कोट, सफेद साड़ी...वकील के लिबास में हाई कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी
Mamata Banerjee
काला कोट, सफेद साड़ी...वकील के लिबास में हाई कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी
कौन हैं वीडी सतीशन? छात्र राजनीति से केरलम की कुर्सी तक, जानिए नए किंग का पूरा सफर!
VD Satheesan
कौन हैं वीडी सतीशन? छात्र राजनीति से केरलम की कुर्सी तक, जानिए नए किंग का पूरा सफर!
बंगाल में गोवंश के वध पर सरकार की सख्ती! बिना सर्टिफिकेट वध किया तो होगी कार्रवाई
Bengal
बंगाल में गोवंश के वध पर सरकार की सख्ती! बिना सर्टिफिकेट वध किया तो होगी कार्रवाई
वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए सीएम, कांग्रेस ने नतीजों के 10 दिन बाद किया ऐलान
VD Satheesan
वीडी सतीशन होंगे केरलम के नए सीएम, कांग्रेस ने नतीजों के 10 दिन बाद किया ऐलान