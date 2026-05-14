IPL के बीच टीम इंडिया का ऐलान, तिलक वर्मा कप्तान, वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या ओपनर, देखें स्क्वॉड

India A Squad For ODI Tri Series: आईपीएल 2026 के बीच भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. गुरुवार, 14 मई को बीसीसीआई ने भारत की ए टीम की घोषणा की जो श्रीलंका में ODI ट्राई सीरीज खेलेगी. मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा को भारतीय ए टीम का कप्तान बनाया गया है. 15 साल के धाकड़ बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा हैं. रियान पराग को उपकप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं. जून में भारतीय ए टीम श्रीलंका का दौरान करेगी जहां भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच त्रिकोणिय ODI सीरीज खेली जाएगी.

ODI ट्राई सीरीज के लिए भारत-ए टीम का ऐलान

तिलक वर्मा (कप्तान), प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग (उप-कप्तान), आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), विप्रज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कंबोज, अरशद खान