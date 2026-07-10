NEP vs IND: नेपाल दौरे पर जाएगी भारतीय टीम, खेले जाएंगे 3 T20I मुकाबले, नोट कर लीजिए शेड्यूल

10 जुलाई को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है. 'इंडिया टुडे' की रिपोर्ट के मुताबिक, 'इंडिया ए' टीम इसी साल दिसंबर में नेपाल का दौरा करेगी. इस ऐतिहासिक दौरे पर दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की धमाकेदार टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी. यह दौरा नेपाल क्रिकेट के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि नेपाल के फैंस को अपनी घरेलू धरती पर भारत के उभरते हुए सुपरस्टार्स के खिलाफ अपनी टीम को खेलते देखने का मौका मिलेगा.
नेपाल में क्रिकेट के बढ़ते क्रेज और दोनों देशों के बीच क्रिकेट रिश्तों को मजबूत करने के लिए यह सीरीज होगी, जिसका शेड्यूल भी तय हो चुका है. 9 दिसंबर से शुरू होने वाली यह सीरीज 13 दिसंबर तक चलेगी. मुकाबले किन वेन्यू पर खेले जाएंगे, इसकी डिटेल सामने आना बाकी है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस दौरे को लेकर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल (CAN) के अध्यक्ष चतुर बहादुर चंद, सचिव पारस खड़का और BCCI सचिव देवजीत सैकिया के बीच पहले चर्चा हो चुकी थी. यह चर्चा स्कॉटलैंड में हुई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की वार्षिक आम बैठक के दौरान हुई थी, जिसके बाद अब सीरीज कराने का फैसला लिया गया है.
पहला टी20 मैच: 9 दिसंबर
दूसरा टी20 मैच: 11 दिसंबर
तीसरा टी20 मैच: 13 दिसंबर
नेपाल क्रिकेट के लिए साल 2026 बेहद शानदार रहा है. हाल ही में संपन्न हुए टी20 वर्ल्ड कप में भले ही नेपाल की टीम आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन अपने पहले ही मैच में उन्होंने दो बार की चैंपियन इंग्लैंड की टीम को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था. एक बेहद मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए नेपाल ने इंग्लैंड को आखिरी ओवर तक खींचा और महज 4 रनों से मैच गंवाया. उस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड का प्रदर्शन देख दुनिया भर में नेपाल को सबसे मजबूत एसोसिएट देशों में गिना जाने लगा है.
भारत की 'ए' टीम में अमूमन वही खिलाड़ी होते हैं, जो आईपीएल में गदर मचाते हैं और आगे चलकर सीनियर भारतीय टीम का हिस्सा बनते हैं. ऐसे में इतने हाई-क्वालिटी खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने से नेपाल के क्रिकेटर्स को अपनी कमियां सुधारने और अंतरराष्ट्रीय स्तर की बारीकियां सीखने का मौका मिलेगा. वहीं, भारतीय टीम के लिए यह अपने बेंच स्ट्रेंथ और युवा सितारों को विदेशी पिचों और दबाव वाली परिस्थितियों में परखने का बेहतरीन मौका होगा.
नेपाल के फैंस क्रिकेट को लेकर अपनी बेपनाह दीवानगी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं. जब भी नेपाल की टीम मैदान पर उतरती है, स्टेडियम खचाखच भरे होते हैं. ऐसे में 'इंडिया ए' जैसी मजबूत टीम के आने से पूरे नेपाल में इस सीरीज को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिलेगा. दिसंबर में होने वाली यह सीरीज नेपाल के क्रिकेट कैलेंडर का सबसे बड़ा इवेंट बनने के लिए पूरी तरह तैयार है.