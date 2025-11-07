Advertisement
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 14 नवंबर से होगा. दोनों देशों के बीच टेस्ट सीरीज 14 नवंबर से 26 नवंबर तक खेली जाएगी. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से 18 नवंबर तक कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा.

Nov 07, 2025
साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नंबर-6 पर बैटिंग करेगा ये खूंखार बल्लेबाज! ठोके 132 रन... उड़ाए 12 चौके और 4 छक्के

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 14 नवंबर से होगा. दोनों देशों के बीच टेस्ट सीरीज 14 नवंबर से 26 नवंबर तक खेली जाएगी. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से 18 नवंबर तक कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला जाएगा. सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 22 नवंबर से 26 नवंबर तक गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत को अब टेस्ट क्रिकेट में नंबर-6 का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज मिल गया है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में यह बल्लेबाज नंबर-6 पर बैटिंग करने का सबसे बड़ा दावेदार है.

भारत के इस बल्लेबाज ने मचाई तबाही

साउथ अफ्रीका-A के खिलाफ बेंगलुरु में खेले जा रहे दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच में ध्रुव जुरेल ने नंबर-6 पर बल्लेबाजी करते हुए 175 गेंदों पर नाबाद 132 रन बनाए. ध्रुव जुरेल ने इस दौरान 12 चौके और 4 छक्के लगाए. ध्रुव जुरेल ने अपनी इस पारी के दम पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान प्लेइंग इलेवन में जगह के लिए दावा ठोक दिया है. प्लेइंग इलेवन में विकेटकीपर ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल एक साथ खेल सकते हैं. ऋषभ पंत नंबर-5 पर और ध्रुव जुरेल नंबर-6 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं. तकनीकी रूप से ध्रुव जुरेल इतने मजबूत हैं कि वह मैच की सिचुएशन के हिसाब से अटैकिंग और डिफेंसिव दोनों ही मोड में बैटिंग कर सकते हैं.

टीम इंडिया का सबसे बड़ा हथियार

साउथ अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर से शुरू होने वाली 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान जब यह बल्लेबाज नंबर-6 पोजीशन पर बैटिंग करने उतरेगा तो वह टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होगा. ध्रुव जुरेल बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं. ध्रुव जुरेल लंबी रेस के घोड़े हैं. जब वह एक बार क्रीज पर टिक जाएं, तो फिर वह बड़ी पारी खेलते हैं. ध्रुव जुरेल ने भारत के लिए 7 टेस्ट मैचों में 47.78 की औसत से 430 रन बनाए हैं. ध्रुव जुरेल ने टेस्ट क्रिकेट में 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाया है. टेस्ट क्रिकेट में ध्रुव जुरेल का बेस्ट स्कोर 125 रन है. टेस्ट मैच के दौरान किसी भी मुश्किल हालात में और दबाव के बावजूद विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल बड़े-बड़े शॉट लगाने का टैलेंट रखते हैं.

जुरेल टेस्ट में पंत के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे

विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं. दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सिलेंस ग्राउंड पर जारी दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट के पहले दिन, जहां अन्य भारतीय बल्लेबाज फ्लॉप रहे, वहीं जुरेल ने नाबाद शतकीय पारी खेली. दक्षिण अफ्रीका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. गेंदबाजों ने कप्तान मार्क्स एकरमैन के फैसले को सही साबित किया और भारतीय टीम को बुधवार को समाप्त हुए मैच के पहले दिन 255 रन पर समेट दिया. भारतीय टीम की स्थिति और खराब हो सकती थी अगर ध्रुव जुरेल की नाबाद शतकीय पारी नहीं आई होती.

ऋषभ पंत फ्लॉप साबित हुए

ध्रुव जुरेल छठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए. उस समय भारतीय टीम 59 रन पर 4 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी. जुरेल ने इसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ छोटी-छोटी साझेदारियां करते हुए भारतीय टीम को 255 रन तक पहुंचाया. जुरेल 175 गेंद पर 4 छक्के और 12 चौकों की मदद से 132 रन बनाकर नाबाद रहे. दूसरे टॉप स्कोरर कप्तान ऋषभ पंत रहे जिन्होंने 24 रन बनाए. कुलदीप यादव ने 10 और सिराज ने 15 रन बनाए. जुरेल की पारी भारतीय टीम के लिए बेहद अहम रही. उन्होंने आधे से ज्यादा रन अकेले दम बनाए. जुरेल ने अपनी शतकीय पारी से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय प्लेइंग इलेवन में अपनी दावेदारी मजबूती से पेश की है.

उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में हुआ जन्म

ध्रुव जुरेल का जन्म 21 जनवरी 2001 को उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में हुआ था. ध्रुव जुरेल दाएं हाथ के तगड़े बल्लेबाज हैं और वह चतुर विकेटकीपिंग में भी माहिर हैं. ध्रुव जुरेल IPL में राजस्थान रॉयल्स और घरेलू मैचों में उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं. ध्रुव जुरेल ने 15 फरवरी 2024 को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के जरिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. ध्रुव जुरेल के पिता नेम चंद भारतीय सेना के रिटायर्ड हवलदार हैं और 1999 करगिल युद्ध के योद्धा हैं. ध्रुव जुरेल सेना में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन क्रिकेट में उनकी रुचि ने इस सपने पर पानी फेर दिया. ध्रुव जुरेल 2020 अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय अंडर-19 टीम के उपकप्तान थे. 2020 अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को बांग्लादेश से हार का सामना करना पड़ा था. ध्रुव जुरेल ने इस टूर्नामेंट के 6 मैचों की तीन पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 44.50 की औसत से 89 रन बनाए और एक अर्धशतक भी लगाया. ध्रुव जुरेल ने साल 2022 में उत्तर प्रदेश की टीम के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया

शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उपकप्तान और विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका

टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

पहला टेस्ट मैच - 14-18 नवंबर, सुबह 9.30 बजे, कोलकाता

दूसरा टेस्ट मैच - 22-26 नवंबर, सुबह 9.30 बजे, गुवाहाटी

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

Dhruv Jurel

