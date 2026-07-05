भारत को मिला तूफानी बॉलर: 10 विकेट लेकर जिताया टेस्ट, इंडिया-ए ने श्रीलंका-ए को किया 'चित'

India A vs Sri Lanka A: भारतीय क्रिकेट को एक और युवा और घातक तेज गेंदबाज मिल गया है. श्रीलंका के गाले में खेले गए दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच के आखिरी दिन उसने तूफानी बॉलिंग के दम पर कोहराम मचा दिया. ये कोई और नहीं बल्कि गुरनूर बराड़ हैं, जिनके 'स्पेशल टेन' के दम पर इंडिया-ए ने श्रीलंका-ए को दूसरी पारी में सस्ते में समेट दिया और फिर बिना कोई विकेट खोए 10 विकेट से एकतरफा जीत दर्ज की. इस धमाकेदार जीत के साथ ही इंडिया-ए ने दो मैचों की अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली, क्योंकि पहला मुकाबला ड्रॉ रहा था. वनडे ट्राई-सीरीज जीतने के बाद टीम का यह एक और शानदार ओवरसीज दौरा साबित हुआ.
दाएं हाथ के तेज गेंदबाज गुरनूर ने इस पूरी सीरीज में श्रीलंका-ए के बल्लेबाजों को अपनी लाइन-लेंथ और रफ्तार से बेबस रखा. गाले में खेले गए दूसरे मुकाबले की पहली पारी में उन्होंने 22 ओवर में 77 रन देकर 4 अहम विकेट निकाले थे. दूसरी पारी में जब टीम को जीत के लिए विकेटों की तलाश थी, तब उन्होंने महज 12.3 ओवर में 68 रन देकर 6 विकेट झटके और लंकाई बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. गुरनूर ने पूरे मैच में 145 रन देकर 10 विकेट अपने नाम किए, जो उनके लाल गेंद के करियर का यादगार स्पेल बन गया.
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका-ए की टीम अपनी पहली पारी में 366 रनों पर सिमट गई थी. जवाब में इंडिया-ए ने पहली पारी में रनों का पहाड़ खड़ा करते हुए 543 रन बनाए और 177 रनों की मजबूत बढ़त हासिल की. इसके बाद दूसरी पारी में श्रीलंका-ए की पूरी टीम 209 रनों पर ढेर हो गई. भारत को जीत के लिए केवल 33 रनों का छोटा सा टारगेट मिला था, जिसे भारतीय ओपनर्स ने सिर्फ 5.2 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए आसानी से हासिल कर लिया.
इंडिया-ए ने चौथे दिन अपनी पहली पारी 541/8 के स्कोर से आगे बढ़ाई और सिर्फ 9 गेंदें खेलने (2 रन जोड़ने) के बाद यश ठाकुर के आउट होते ही 543/9 पर पारी घोषित कर दी. सारांश जैन 70 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि चोटिल रुतुराज गायकवाड़ दोबारा बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे. भारत की ओर से पहली पारी में ओपनर साई सुदर्शन ने 168 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली, जबकि देवदत्त पडिक्कल ने 94 रनों का योगदान दिया था. श्रीलंका-ए की तरफ से केशरा नुवन्था ने 159 रन देकर 5 विकेट लिए. टारगेट का पीछा करते हुए साई सुदर्शन (नाबाद 25) और अमन मोखाड़े (नाबाद 11) ने टी के बाद मैच खत्म कर दिया.
गुरनूर बराड़ ने भारत के लिए तीन वनडे में 7 विकेट निकाले हैं. फर्स्ट क्लास के 19 मैचों में 62 विकेट ले चुके हैं, जबकि लिस्ट ए के 12 मैचों में 19 शिकार किए हैं. इस गेंदबाज का जन्म श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब में हुआ था. 6 फीट 5 इंच लंबाई वाला यह गेंदबाज पंजाब के लिए ही घरेलू क्रिकेट खेलता है.