श्रीलंका सीरीज से पहले शतक पर शतक ठोक रहे साई सुदर्शन, फिर भी क्यों टेंशन में गंभीर-शुभमन? वजह ही कुछ ऐसी है

India A vs Sri Lanka A: इंडिया ए और श्रीलंका ए टीम के बीच दूसरा अनौपचारिक टेस्ट जारी है. गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में टीम इंडिया के उभरते हुए स्टार साई सुदर्शन (Sai Sudharsan) ने शानदार शतक जड़ा. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने पहले टेस्ट में भी सेंचुरी जड़ी थी. लगातार दो शतक जड़कर सुदर्शन ने बता दिया है कि वो आगामी श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में इंडिया ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. श्रीलंका ए टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 366 रनों पर ऑलआउट हो गई.
साई सुदर्शन ने बैक टू बैक दो शतक जड़कर शानदार फॉर्म में होने का सबूत दिया है, लेकिन उनकी सेंचुरी से टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल की सिरदर्दी बढ़ सकती है. उन्हें श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में एक कठिन फैसला लेना पड़ सकता है.
शुभमन गिल की अगुवाई में टीम इंडिया 15 अगस्त से श्रीलंका की सरजमीं पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिहाज से ये शृंखला भारतीय टीम के लिए बेहद अहम है. ऐसे में टीम इंडिया जीत के लिए पूरी ताकत झोंक देगी. खुशी की बात ये है कि इस सीरीज से पहले साई सुदर्शन और कुछ खिलाड़ी श्रीलंका में ए टीम के साथ खेल रहे हैं. सुदर्शन ने तो बैक टू बैक दो शतक भी जड़ दिया है.
हालांकि, श्रीलंका ए के खिलाफ सीरीज में साई सुदर्शन बतौर ओपनर खेल रहे हैं और उन्होंने बैक टू बैक दो सेंचुरी इसी पोजिशन पर खेलते हुए जड़ी है. पहले मुकाबले में उन्होंने 132 रनों की शानदार पारी खेली थी. बता दें कि सुदर्शन आमतौर पर ओपनिंग बल्लेबाजी करना ही पसंद करते हैं और यहीं पर उन्हें ज्यादा सफलता भी मिली है. ऐसे में टीम इंडिया मैनेजमेंट को बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है.
फिलहाल केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के रेगुलर टेस्ट ओपनर्स हैं. साई सुदर्शन को हाल के सीरीज में नंबर-3 पर मौके मिले हैं, जबकि कप्तान शुभमन गिल नंबर-4 पर खेल रहे हैं. देखना दिलचस्प होगा कि सुदर्शन के फॉर्म को देखते हुए टीम मैनेजमेंट बैटिंग पोजिशन में कुछ बदलाव करती है या नहीं. अगर गंभीर-शुभमन, सुदर्शन को सलामी बल्लेबाज के तौर पर खिलाते हैं तो उन्हें केएल राहुल को नंबर-3 पर शिफ्ट करना होगा.
बात करें इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए दूसरे अनौपचारिक टेस्ट की तो भारत ने दूसरे दिन के स्टंप तक एक विकेट के नुकसान पर 247 रन बना लिए हैं. साई सुदर्शन 104 रन और देवदत्त पडिक्कल 94 रन बनाकर डटे हुए हैं. श्रीलंका ए ने पहली पारी में 366 रन बनाए थे. इंडिया ए की तरफ से तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ और स्पिनर सारांश जैन ने 4-4 विकेट चटकाए. दोनों टीमों के बीच पहला अनौपचारिक टेस्ट ड्रॉ हो गया था.