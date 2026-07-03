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श्रीलंका सीरीज से पहले शतक पर शतक ठोक रहे साई सुदर्शन, फिर भी क्यों टेंशन में गंभीर-शुभमन? वजह ही कुछ ऐसी है

India A vs Sri Lanka A: साई सुदर्शन ने बैक टू बैक दो शतक जड़कर शानदार फॉर्म में होने का सबूत दिया है, लेकिन उनकी सेंचुरी से टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल की सिरदर्दी बढ़ सकती है. उन्हें श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में एक कठिन फैसला लेना पड़ सकता है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 03, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:02 PM IST
श्रीलंका सीरीज से पहले शतक पर शतक ठोक रहे साई सुदर्शन, फिर भी क्यों टेंशन में गंभीर-शुभमन? वजह ही कुछ ऐसी है
Image Credit: (PHOTO CREDIT: BCCI) श्रीलंका सीरीज से पहले शतक पर शतक ठोक रहे साई सुदर्शनSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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