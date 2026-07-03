श्रीलंका सीरीज से पहले शतक पर शतक ठोक रहे साई सुदर्शन, फिर भी क्यों टेंशन में गंभीर-शुभमन? वजह ही कुछ ऐसी है

India A vs Sri Lanka A: इंडिया ए और श्रीलंका ए टीम के बीच दूसरा अनौपचारिक टेस्ट जारी है. गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में टीम इंडिया के उभरते हुए स्टार साई सुदर्शन (Sai Sudharsan) ने शानदार शतक जड़ा. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने पहले टेस्ट में भी सेंचुरी जड़ी थी. लगातार दो शतक जड़कर सुदर्शन ने बता दिया है कि वो आगामी श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में इंडिया ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. श्रीलंका ए टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 366 रनों पर ऑलआउट हो गई.