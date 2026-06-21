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IND A vs SL A: धक्का-मुक्की का आज होगा हिसाब, श्रीलंका को औकात दिखाएंगे वैभव सूर्यवंशी; कब-कहां देखें फाइनल मैच?

India A vs Sri Lanka A Final: इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच रविवार को ट्राई-सीरीज का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा. पिछली हार का बदला लेने और खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया. सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वैभव सूर्यवंशी अपनी बल्लेबाजी का जादू बिखेर पाएंगे?

Written ByRohit Raj
Published: Jun 21, 2026, 05:47 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:47 AM IST
IND A vs SL A: धक्का-मुक्की का आज होगा हिसाब, श्रीलंका को औकात दिखाएंगे वैभव सूर्यवंशी; कब-कहां देखें फाइनल मैच?
Image Credit: इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए फाइनल मैच लाइव स्ट्रीमिंग

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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