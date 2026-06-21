India A vs Sri Lanka A Final Live Streaming: तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इंडिया ए टीम रविवार (21 जून) को ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका ए से भिड़ेगी. दोनों टीमों के बीच दांबुला में खेला जाएगा. ऋतुराज गायकवाड़, प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह जैसे सितारों से भरी इस टीम की नजर खिताब जीतने पर होगी. पिछली मुलाकात में मिली एक कड़वी और तनावपूर्ण हार के बाद इंडिया ए की टीम फाइनल में श्रीलंका ए के खिलाफ हिसाब बराबर करने के इरादे से उतरेगी.
इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में सबकी निगाहें एक बार फिर 15 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी, जो एक बार फिर चर्चा का केंद्र रहने वाले हैं. दांबुला में हुए पिछले लीग मैच में जब श्रीलंका ए ने इंडिया ए को सुपर ओवर में मात दी थी, तब मैदान पर माहौल काफी गर्म हो गया था. मैच के अंत में वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंका के विशेन हलाम्बेज के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की हुई थी, जिसे बाद में विकेटकीपर निरोशन डिकवेला ने बीच-बचाव कर शांत कराया था.
निर्धारित 50 ओवरों के बाद मैच टाई रहने पर श्रीलंका ए ने सुपर ओवर में 16 रन बनाए थे. इसके जवाब में मथेशा पथिराना जैसी शैली वाले युवा तेज गेंदबाज कुगाथास मथुलन ने सूर्यवंशी और सूर्यांश शेडगे को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और भारत को केवल 9 रनों पर रोककर श्रीलंका को जीत दिला दी थी.
वैभव सूर्यवंशी हाल ही में IPL 2026 के ऐतिहासिक सीजन के बाद श्रीलंका आए हैं, जहां उन्होंने 16 मैचों में 237.31 के स्ट्राइक रेट से 776 रन बनाए थे. हालांकि, दांबुला की धीमी पिचों पर उनकी स्वाभाविक आक्रामक बल्लेबाजी की परीक्षा हो रही है, जहां अब तक चार मैचों में उन्होंने 14, 44, 21 और 38 जैसे स्कोर बनाए हैं.
श्रीलंका से मिली हार के बाद इंडिया ए ने जबरदस्त वापसी की और अफगानिस्तान ए को 101 रनों के बड़े अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया. उस मैच में कप्तान तिलक वर्मा, प्रियांश आर्य और कुमार कुशाग्र ने अर्धशतक लगाए थे, जबकि बाएं हाथ के स्पिनर निशांत सिंधु ने 31 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे.
इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच यह फाइनल मुकाबला रविवार, 21 जून को दांबुला के रंगिरी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार सुबह 10:00 बजे होगी, जिसका सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. वहीं, लाइव स्ट्रीमिंग SonyLiv ऐप पर उपलब्ध होगी.