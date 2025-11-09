Advertisement
44 दिन के अंदर ध्वस्त हुआ भारत का वर्ल्ड रिकॉर्ड, इस टीम ने रेड बॉल क्रिकेट में रचा इतिहास

साउथ अफ्रीका-ए ने इंडिया-ए पर जीत के साथ ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया. ये रिकॉर्ड इंडिया-ए की टीम ने 44 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ बनाया था.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Nov 09, 2025, 10:17 PM IST
साउथ अफ्रीका-ए टीम ने भारत-ए के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया. टेम्बा बावुमा की अगुआई में साउथ अफ्रीका-ए ने बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) ग्राउंड में खेले गए दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच में भारत-ए को 5 विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही दो मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई. अब दोनों देशों की सीनियर टीमें 14 नवंबर से शुरू होने वाली दो मैचों की सीरीज में भिड़ेंगी, जिसके मुकाबले कोलकाता के ईडन गार्डन्स और गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में होंगे.

ध्वस्त हुआ भारत का रिकॉर्ड

भारत-ए ने इसी साल सितंबर में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ 413 रन का लक्ष्य चेज किया था. यह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 'ए' टीम द्वारा हासिल किए गए सबसे बड़े लक्ष्य का वर्ल्ड रिकॉर्ड था. उस मैच में टीम की कप्तानी ध्रुव जुरेल ने की थी, जबकि केएल राहुल (176 नाबाद) और साई सुदर्शन (शतक) ने शानदार पारियां खेली थीं. हालांकि, अब साउथ अफ्रीका-ए ने इसे अपने नाम कर लिया है. साउथ अफ्रीका-ए का 417 रन का यह चेज नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है.

साउथ अफ्रीका ने जीता मैच

भारत ने 417 रन का बड़ा लक्ष्य दिया था, लेकिन अफ्रीकी टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इसे हासिल कर लिया. साउथ अफ्रीका के ओपनर जॉर्डन हरमन (91) और लेसेगो सोनोकवाने (77) ने पहले विकेट के लिए 156 रन की साझेदारी की. इसके बाद जुबैर हम्जा (77) और कप्तान टेम्बा बावुमा (59) ने भी अर्धशतक जमाया. अंत में विकेटकीपर बल्लेबाज कॉनर एस्टरह्यूजन (52 नाबाद) ने टीम को जीत दिलाई.

जुरेल का दोनों पारियों में शतक

मैच पर नजर डालें तो भारतीय टीम ने ध्रुव जुरेल के नाबाद 132 रन की मदद से पहली पारी में 255 रन बनाए थे. साउथ अफ्रीका ने पहली पारी में 221 रन बनाए थे और 34 रन से पिछड़ी थी. दूसरी पारी में भारत ने जुरेल के नाबाद 127 रन की मदद से 7 विकेट पर 382 रन बनाकर पारी घोषित की थी और पहली पारी में मिले 34 रन की बढ़त के आधार पर साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 417 रन का लक्ष्य दिया था.

ड्रॉ रही सीरीज

दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे. वहीं साउथ अफ्रीका के कप्तान मार्कस एकरमैन प्लेयर ऑफ द मैच रहे. एकरमैन ने पहली पारी में शतक लगाया था. भारतीय पिच पर 417 रन का लक्ष्य हासिल करते हुए साउथ अफ्रीका की जीत इस बात की गवाह है कि सीनियर टीमों के बीच होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज रोमांचक होगी. दो अनाधिकारिक टेस्ट मैचों की सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही. पहला मैच भारत ने जीता था.

India A vs South Africa A

