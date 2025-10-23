Women World Cup: मंधाना-प्रतिका के तूफान में उड़ी कीवी टीम, भारत ने 5वीं बार कटाया सेमीफाइनल का टिकट

न्यूजीलैंड को महिला वर्ल्ड कप के 24वें मुकाबले में शिकस्त देकर टीम इंडिया ने सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है. भारत ने 5वीं बार इस टूर्नामेंट के इतिहास में टॉप-4 में अपनी जगह पक्की की. मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी में हार के साथ ही न्यूजीलैंड का सफर खत्म हो चुका है. भारत नें 53 रन से मुकाबला जीता. पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 49 ओवर में 340/3 रन का विशाल स्कोर बोर्ड पर लगाया. बारिश के खलल डालने से काफी समय बर्बाद हुआ, जिसके बाद मुकाबला 44-44 ओवर का कर दिया गया. DLS मेथड के चलते कीवी टीम को 325 रन का रिवाइज्ड लक्ष्य मिला, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड 271 रन तक ही पहुंच सकी.

चार मैचों में पहली जीत

बता दें कि भारत की यह पिछले चार मैचों में पहली जीत है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की हार का सिलसिला शुरू हुआ था. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया और फिर इंग्लैंड से भी भारत को हार का सामना करना पड़ा. हालांकि, न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने दमदार वापसी करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई. इसके साथ ही टूर्नामेंट की चारों सेमीफाइनलिस्ट टीमें सामने आ चुकी हैं. ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड पहले ही टॉप-4 के लिए क्वालीफाई कर चुकी थे. सेमीफाइनल से पहले भारत अपने आखिरी लीग मैच में 26 अक्टूबर बांग्लादेश से भिड़ेगा.

मंधाना-प्रतिका के तूफानी शतक

पहले बैटिंग करते हुए भारत को विशाल लक्ष्य तक पहुंचाने में ओपनर्स स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल का बड़ा योगदान रहा. प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन करते हुए शतक ठोके. दोनों ने पहले विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी की. महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की तरफ से ये सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है. दोनों बल्लेबाजों ने दूसरी बार वनडे में 200 या उससे अधिक रन की ओपनिंग साझेदारी की है. मंधाना ने 95 गेंद पर 4 छक्के और 10 चौकों की मदद से 109 रन की पारी खेली. मंधाना के वनडे करियर का यह 14वां और इस साल का 5वां शतक है. प्रतिका ने 134 गेंद पर 13 चौके और 2 छक्के की मदद से 122 रन की पारी खेली. प्रतिका का यह पहला वर्ल्ड कप हंड्रेड है.

जेमिमा ने भी दिखाया दम

इन दोनों के अलावा जेमिमा रोड्रिग्स ने भी बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया. उन्होंने 55 गेंद पर 11 चौके की मदद से नाबाद 76 रन बनाए. न्यूजीलेंड के गेंदबाज मंधाना, प्रतिका और जेमिमा की तिकड़ी के बेबस नजर आए. कीवी टीम ने 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, लेकिन तीन ही विकेट चटकाने में सफल रहे. रोजमेरी मेयर, अमेलिया केर और सूजी बेट्स को एक-एक विकेट मिला.

कीवी बल्लेबाज रह गए पीछे

रिवाइज्ड टारगेट का पीछा करते हुए बल्लेबाज कीवी टीम को जीत दहलीज पार नहीं करा सके. ब्रूक हालीडे (81) और इसाबेले गेज (65*) ने टीम को जिताने की पूरी कोशिश की, लेकिन असफल रहे. इन दोनों के अलावा अमेलिया केर ने 45 रन और जॉर्जिया प्लिमर ने 30 रन बनाए. भारत की ओर से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली. भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के तीन विकेट 59 रन पर गिरा दिए थे. इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट चटकाते हुए जीत का रास्ता तय किया. रेणुका सिंह ठाकुर और क्रांति गौड़ ने दो-दो विकेट चटकाए. वहीं, स्नेह राणा, श्री चरनी, दीप्ति शर्मा और प्रतिका रावल को एक-एक सफलता मिली.